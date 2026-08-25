UEFA Champions League 2026, play-off retur, LIVE VIDEO. Istvan Kovacs, delegat la meciul decisiv

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Marți și miercuri, 25 și 26 august, se desfășoară cele șapte partide din manșa retur a play-off-ului Champions League. Ultimele jocuri, cele care vor stabili și ultimele calificate în faza principală a Ligii Campionilor. Ultima oportunitate de a „rezerva” un loc la „masa bogaților”!

Live video UEFA Champions League, manșa tur a play-off-ului. Numai șapte-s norocoase

România, așa cum ne-am obișnuit deja, lipsește din play-off-ul Champions League. Universitatea Craiova, singura echipă românească înscrisă în competiție, a capotat din turul doi preliminar, după 0-1 pe terenul lui Levski Sofia și 2-2 în Bănie. Bulgarii, în schimb, au avansat până aici și vor întâlni campioana Greciei, pe AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin. În tur, Levski – AEK s-a terminat indecis, 0-0, iar calificarea se va decide în cea de-a doua manșă.

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Alte trei dueluri intră în retur la egalitate, singurele formații care au reușit să se impună în tur fiind Hapoel Beer Sheva, Bodo/Glimt și Celtic. Ultimele două fiind aprope sigure de calificare. Istvan Kovacs va fi la centru la returul de la Baku dintre Sabah și Hapoel Beer Sheva. :

18 august, ora 22:00 Dinamo Zagreb – Viking 2-2

2-2 18 august, ora 22:00 Fenerbahce – Lyon 1-1

1-1 18 august, ora 22:00 Levski Sofia – AEK Atena 0-0

0-0 19 august, ora 22:00 Celtic – LASK Linz 3-0

3-0 19 august, ora 22:00 2-1

2-1 19 august, ora 22:00 NEC Nijmegen – Bodo/Glimt 1-3

1-3 19 august, ora 22:00 Slovan Bratislava – Celje 1-1

Programul complet și televizările din manșa tur a play-off-ului UEFA Champions League

Toate partidele din returul play-off-ului Champions League vor fi transmise la tv în România de canalele Digi Sport și Prima Sport. Dar meciurile pot fi văzute și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

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Programul complet al jocurilor din manșa retur a play-off-ului Champions League, ediția 2026/2027:

Marți, 25 august

ora 19:45 Sabah Baku (Azerbaidjan) – Hapoel Beer Sheva (Israel) – Digi Sport 2 și Prima Sport 1

(Azerbaidjan) (Israel) – Digi Sport 2 și Prima Sport 1 ora 22:00 Bodo/Glimt (Norvegia) – NEC Nijmegen (Olanda) – Digi Sport 2 și Prima Sport 2

(Norvegia) (Olanda) – Digi Sport 2 și Prima Sport 2 ora 22:00 LASK Linz (Austria) – Celtic (Scoția) – Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Miercuri, 26 august

ora 22:00 AEK Atena (Grecia) – Levski Sofia (Bulgaria) – Digi Sport și Prima Sport 2

(Grecia) (Bulgaria) – Digi Sport și Prima Sport 2 ora 22:00 Celje (Slovenia) – Slovan Bratislava (Slovacia) – Digi Sport și Prima Sport 4

(Slovenia) (Slovacia) – Digi Sport și Prima Sport 4 ora 22:00 Lyon (Franța) – Fenerbahce (Turcia) – Digi Sport 1 și Prima Sport 3

(Franța) (Turcia) – Digi Sport 1 și Prima Sport 3 ora 22:00 Viking (Norvegia) – Dinamo Zagreb (Croația) – Digi Sport și Prima Sport 1

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa tur a play-off-ului Champions League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul play-off-ului Champions League:

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Sabah Baku – Hapoel Beer Sheva: „Hapoel se califică” – cotă 1,61

LASK Linz – Celtic: „ambele marchează” – cotă 1,50

Bodo/Glimt – NEC Nijmegen: „peste 2,5 goluri” – cotă 1,32

AEK Atena – Levski Sofia: „1” – cotă 1,51

Viking – Dinamo Zagreb: „X2” – cotă 1,58

Celje – Slovan Bratislava: „X2” – cotă 1,55

Olympique Lyon – Fenerbahce: „Lyon se califică” – cotă 1,51

Vezi live video UEFA Champions League, manșa tur a play-off-ului. Actualizări, declarații, rezumat

Rămâi pe FANATIK și urmărește LIVE TEXT toate fazele importante din meciurile play-off-ului Champions League, cu actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Fii primul care află tot ce contează din cea mai spectaculoasă competiție intercluburi din Europa!