ADVERTISEMENT

O nouă ediţie a UEFA Champions League va începe marţi. Este una dintre cele mai aşteptate ediţii ale competiţiei, . şi principala favorită la câştigarea celui de-al treilea trofeu consecutiv. Dar, pentru parizieni concurenţa va fi mai tare ca niciodată.

16 ţări cu cel puţin o echipă calificată! Patru formaţii, debut absolut

Înainte de startul competiţiei, FANATIK vă propune o incursiune în cea mai importantă competiţie intercluburi, ajunsă la a 72-a ediţie. Finala din acest sezon va avea loc pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, pe data de 5 iunie 2027.

ADVERTISEMENT

16 ţări au cel puţin o echipă calificată în faza principală a Ligii Campionilor. Cele mai multe formaţii vin din Premier League şi La Liga, câte cinci, în timp ce şase ţări au câte o reprezentantă. Debutante sunt LASK Linz, Sabah, Como şi Viking.

Austria: LASK

Azerbaidjan: Sabah

Belgia: Club Brugge

Cehia: Slavia Praga

Anglia: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Man City, Man United

Franţa: Lens, Lille, Paris

Germania: Bayern München, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart

Grecia: AEK Atena

Italia: Como, Inter, Napoli, Roma

Olanda: Feyenoord, PSV

Norvegia: Bodø/Glimt, Viking

Portugalia: Porto, Sporting Lisabona

Slovacia: Slovan Bratislava

Spania: Atletico de Madrid, Barcelona, Real Betis, Real Madrid, Villarreal

Turcia: Fenerbahçe, Galatasaray

Ucraina: Shakhtar

Cum arată formatul UEFA Champions League

Este pentru al treilea sezon consecutiv în care este folosit formatul actual. Din 2024 s-a renunţat la grupe şi s-a mărit numărul de echipe de la 32 la 36. Cele 36 de echipe vor juca câte opt meciuri, iar clasamentul va fi general, pentru toate formaţiile. Astfel, primele opt clasate se vor califica direct în optimi, în timp ce locurile 9-24 vor juca într-un play-off. Începând cu faza play-off-ului începe faza eliminatorie, care va merge în sistem clasic: optimi, sferturi, semifinale şi finală.

ADVERTISEMENT

Când se joacă cele opt etape din faza ligii:

Etapa 1: 8–10 septembrie 2026

Etapa 2: 13-14 octombrie 2026

Etapa 3: 20-21 octombrie 2026

Etapa 4: 3-4 noiembrie 2026

Etapa 5: 24-25 noiembrie 2026

Etapa 6: 8-9 decembrie 2026

Etapa 7: 19.20 ianuarie 2027

Etapa 8: 27 ianuarie 2027

*meciurile se vor disputa în fiecare marţi şi miercuri, de la orele 20:00 şi 22:00

** în ultima etapă, toate meciurile se vor disputa pe 27 ianuarie de la ora 22:00

Programul fazei eliminatorii:

Play-off: 16-17 şi 23-24 februarie 2027

Optimi de finală: 9-10 şi 16-17 martie 2027

Sferturi de finală: 6-7 şi 13-14 aprilie 2027

Semifinale: 27-28 aprilie şi 4-5 mai 2027

Finala: 5 iunie 2027

Cele mai tari derby-uri din UEFA Champions League

Faza ligii propune derby-uri în fiecare etapă. Se anunţă una dintre cele mai disputate ediţii, în care adversarele vor să încheie supremaţia din ultimii doi ani a PSG-ului. Cum arată cele mai tari meciuri, pe fiecare etapă în parte:

ADVERTISEMENT

Etapa 1: Real Madrid – Inter, Liverpool – Atletico Madrid, Napoli – Arsenal

Etapa 2: Atletico Madrid – Manchester United, Manchester City – PSG, Roma – Real Madrid

Etapa 3: PSG – Barcelona, Bayern – Arsenal, Real Madrid – RB Leipzig

Etapa 4: Atletico – Bayern, Manchester United – Roma, Barcelona – Aston Villa

Etapa 5: Manchester City – Napoli, Arsenal – Dortmund, PSG – Roma

Etapa 6: Barcelona – Manchester City, Arsenal – Real Madrid, Dortmund – Inter

Etapa 7: Inter – Liverpool, Manchester United – Bayern, Sporting – Barcelona

Etapa 8: PSG – Galatasaray, Şahtar – Real Madrid, Barcelona – Como

Cum se împart banii în Champions League. Premii record în acest sezon

UEFA Champions League este şi una dintre cele mai bogate competiţii din lume. Fondul de premiere pus la bătaie de UEFA pentru sezonul 2026-2027 este de 2.458.000.000 de euro. Această sumă este împărţită pe trei paliere:

ADVERTISEMENT

Palierul garantat: 670.000.000 de euro – banii pe care îi împart echipele pentru calificarea în faza ligii

Palierul de performanţă: 914.000.000 de euro – sumele pentru rezultate (victorii, egal, loc în clasament, faze eliminatorii)

Palierul de valoare: 853.000.000 de euro – sumele împărţite în funcţie de market share şi coeficientul istoric

Astfel, fiecare dintre cele 36 de formaţii intră în competiţie cu 18.500.000 de euro garantaţi pentru prezenţa în faza Ligii. Fiecare victorie e recompensată cu 2.100.000 de euro, iar egalul cu 750.000 de euro. Pentru echipele care încheie pe locurile 1-8 în faza Ligii există un bonus de 2.000.000 de euro, iar echipele care prind play-off-ul mai au un bonus de 1.000.000 de euro.

PSG a câştigat 144.000.000 de euro pentru câştigarea trofeului în 2024-2025. Parizienii au câştigat şi în sezonul trecut competiţia şi chiar dacă nu au făcut publică suma încasată de la UEFA până acum, câştigul trece de 150.000.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV UEFA Champions League, sezonul 2026 – 2027

Digisport şi Prima Sport au câştigat licitaţia pentru transmisiunea Champions League. Astfel, până în anul 2031, posturile tv de sport vor transmite în România cea mai importantă competiţie intercluburi pe toate canalele staţiei.

În plus, toate meciurile din UEFA Champions League pot fi urmărite în direct pe aplicaţiile Digi TV şi Prima Play. Cele două posturi vor mai transmite în acest sezon Europa League şi Conference League, care de la anul vor trece în portofoliul celor de la Voyo.

Cote pariuri. Cine sunt favoriții caselor de pariuri la câștigarea Champions League 2027

PSG rămâne principala favorită la câştigarea Champions League. Parizienii au câştigat ultimele două ediţii, dar vor avea parte de concurenţă puternică. Arsenal, Bayern Munchen, Barcelona şi Real Madrid sunt creditate cu şanse aproape egale de a opri supremaţia formaţiei lui Luis Enrique:

PSG: 6,00

Bayern: 7,00

Arsenal: 7,00

Barcelona: 7,00

Real Madrid: 7,50

Manchester City: 10,00

Liverpool: 13,00

Manchester United: 21,00

Inter: 28,00

Atletico Madrid: 33,00

România, trei reprezentanţi în UEFA Champions League

România nu a mai avut o echipă în grupele UEFA Champions League din sezonul 2013-2014. Atunci Steaua elimina Legia Varşovia şi se califica în cea mai importantă competiţie intercluburi pentru ultima dată. Avea să fie eliminată în faza grupelor după 3 puncte adunate într-o grupă cu Chelsea, Schalke 04 şi FC Basel.

În acest sezon, Universitatea Craiova a fost eliminată . România are trei reprezentanţi în actuala ediţie. Cristi Chivu este antrenorul de pe banca lui Inter Milano, în timp ce Dennis Man (PSV Eindhoven) şi Răzvan Marin (AEK Atena) sunt singurii fotbalişti „tricolori” din cea mai importantă competiţie intercluburi.