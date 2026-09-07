O nouă ediţie a UEFA Champions League va începe marţi. Este una dintre cele mai aşteptate ediţii ale competiţiei, PSG fiind campioana en-titre. şi principala favorită la câştigarea celui de-al treilea trofeu consecutiv. Dar, pentru parizieni concurenţa va fi mai tare ca niciodată.
Înainte de startul competiţiei, FANATIK vă propune o incursiune în cea mai importantă competiţie intercluburi, ajunsă la a 72-a ediţie. Finala din acest sezon va avea loc pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, pe data de 5 iunie 2027.
16 ţări au cel puţin o echipă calificată în faza principală a Ligii Campionilor. Cele mai multe formaţii vin din Premier League şi La Liga, câte cinci, în timp ce şase ţări au câte o reprezentantă. Debutante sunt LASK Linz, Sabah, Como şi Viking.
Este pentru al treilea sezon consecutiv în care este folosit formatul actual. Din 2024 s-a renunţat la grupe şi s-a mărit numărul de echipe de la 32 la 36. Cele 36 de echipe vor juca câte opt meciuri, iar clasamentul va fi general, pentru toate formaţiile. Astfel, primele opt clasate se vor califica direct în optimi, în timp ce locurile 9-24 vor juca într-un play-off. Începând cu faza play-off-ului începe faza eliminatorie, care va merge în sistem clasic: optimi, sferturi, semifinale şi finală.
Când se joacă cele opt etape din faza ligii:
Faza ligii propune derby-uri în fiecare etapă. Se anunţă una dintre cele mai disputate ediţii, în care adversarele vor să încheie supremaţia din ultimii doi ani a PSG-ului. Cum arată cele mai tari meciuri, pe fiecare etapă în parte:
UEFA Champions League este şi una dintre cele mai bogate competiţii din lume. Fondul de premiere pus la bătaie de UEFA pentru sezonul 2026-2027 este de 2.458.000.000 de euro. Această sumă este împărţită pe trei paliere:
Astfel, fiecare dintre cele 36 de formaţii intră în competiţie cu 18.500.000 de euro garantaţi pentru prezenţa în faza Ligii. Fiecare victorie e recompensată cu 2.100.000 de euro, iar egalul cu 750.000 de euro. Pentru echipele care încheie pe locurile 1-8 în faza Ligii există un bonus de 2.000.000 de euro, iar echipele care prind play-off-ul mai au un bonus de 1.000.000 de euro.
PSG a câştigat 144.000.000 de euro pentru câştigarea trofeului în 2024-2025. Parizienii au câştigat şi în sezonul trecut competiţia şi chiar dacă nu au făcut publică suma încasată de la UEFA până acum, câştigul trece de 150.000.000 de euro.
Digisport şi Prima Sport au câştigat licitaţia pentru transmisiunea Champions League. Astfel, până în anul 2031, posturile tv de sport vor transmite în România cea mai importantă competiţie intercluburi pe toate canalele staţiei.
În plus, toate meciurile din UEFA Champions League pot fi urmărite în direct pe aplicaţiile Digi TV şi Prima Play. Cele două posturi vor mai transmite în acest sezon Europa League şi Conference League, care de la anul vor trece în portofoliul celor de la Voyo.
PSG rămâne principala favorită la câştigarea Champions League. Parizienii au câştigat ultimele două ediţii, dar vor avea parte de concurenţă puternică. Arsenal, Bayern Munchen, Barcelona şi Real Madrid sunt creditate cu şanse aproape egale de a opri supremaţia formaţiei lui Luis Enrique:
România nu a mai avut o echipă în grupele UEFA Champions League din sezonul 2013-2014. Atunci Steaua elimina Legia Varşovia şi se califica în cea mai importantă competiţie intercluburi pentru ultima dată. Avea să fie eliminată în faza grupelor după 3 puncte adunate într-o grupă cu Chelsea, Schalke 04 şi FC Basel.
În acest sezon, Universitatea Craiova a fost eliminată în al doilea tur preliminar de Levski Sofia, 2-3 la general. România are trei reprezentanţi în actuala ediţie. Cristi Chivu este antrenorul de pe banca lui Inter Milano, în timp ce Dennis Man (PSV Eindhoven) şi Răzvan Marin (AEK Atena) sunt singurii fotbalişti „tricolori” din cea mai importantă competiţie intercluburi.