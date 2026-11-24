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UEFA Champions League programează, marți și miercuri, 24 și 25 noiembrie 2026, etapa 5 din faza grupei. Cele mai tari meciuri, rezultate, clasament, televizări și informații despre românii implicați în competiție vă sunt oferite în acest Live blog de pe FANATIK. Va fi interesant de urmărit ce vor face românii implicați în Liga Campionilor. Dennis Man (28 de ani), Răzvan Marin (30 de ani) și Cristi Chivu (46 de ani) au meciuri destul de complicate.

Live UEFA Champions League, etapa 5 din faza grupei

După o pauză de trei săptămâni, grupa XXL din Liga Campionilor se reia cu meciurile din etapa a 5-a. La o primă vedere a ofertei care este în programul zilelor de marți și miercuri, nu putem spune că avem blockbuster-uri cum am avut în rundele anterioare. Există însă meciuri care pot fi catalogate drept „tari”, cum ar fi Arsenal – Dortmund, Manchester City – Napoli sau PSG – Barcelona.

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Dennis Man, Răzvan Marin și Cristi Chivu, meciuri tari în etapa 5 a Ligii Campionilor

Pentru românii pe care îi avem în această etapă de Champions League, Dennis Man, Răzvan Marin și Cristi Chivu, runda din această săptămână vine cu dueluri grele sau foarte grele, chiar imposibile. Jucătorul care a marcat cu Polonia și a jucat bine și cu Bosnia în Liga Națiunilor, Dennis Man, are un meci infernal pe „Santiago Bernabeu”. PSV joacă împotriva lui Real Madrid, trupa lui Jose Mourinho (63 de ani).

Real – PSV e marți, 24 noiembrie, de la ora 22:00. De la aceeași oră, pe Stadio Giuseppe Sinigaglia din Como, impresionanta echipă antrenată de Cesc Fabregas (39 de ani) dă piept cu AEK Atena, formația lui Răzvan Marin. Antrenorul român din UCL, . Inter e gazdă cu VfB Stuttgart și vrea să obțină al 3-lea succes la rând în Liga Campionilor.

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Cine transmite la TV în România UEFA Champions League, sezonul 2026 – 2027. Programul meciurilor din etapa 5

Fanii fotbalului de înaltă calitate primesc marți și miercuri, în direct, porții numeroase de fotbal total pe micile ecrane. Toate partidele din UEFA Champions League pot fi urmărite în România pe canalele Digi Sport și Prima Sport sau online. Pentru vizionarea online, fanii pot accesa platformele Digi Online și Prima Play. Mai jos aveți programul complet al etapei a 5-a din UEFA Champions League, cu orele României, cele de start:

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Marți, 24 noiembrie:

19:45 – Bodo/Glimt vs. LASK

19:45 – Galatasaray vs. Aston Villa

22:00 – Arsenal vs. Dortmund

22:00 – Como vs. AEK

22:00 – Feyenoord vs. FC Porto

22:00 – Manchester City vs. Napoli

22:00 – RB Leipzig vs. Lens

22:00 – Real Madrid vs. PSV

22:00 – Slovan Bratislava vs. Betis

Miercuri, 25 noiembrie:

19:45. Sabah FC vs. Barcelona

19:45. Slavia Praga vs. Villarreal

22:00. Atl. Madrid vs. Viking

22:00. Club Brugge vs. Liverpool

22:00. Inter vs. Stuttgart

22:00. Lille vs. Bayern

22:00. PSG vs. AS Roma

22:00. Shakhtar vs. Fenerbahce

22:00. Sporting vs. Manchester Utd

Cum arată clasamentul din UEFA Champions League înainte de etapa a 5-a

, faza grupelor, două echipe sunt perfecte în rezultate. E vorba de PSG și Real Madrid, cu 4 victorii din 4 meciuri. Mai sunt doar două echipe care nu au pierdut în acest sezon al Ligii. E vorba de Arsenal, care are 10 puncte, și de Bayern, cu 8 puncte. Formații cu români ocupă următoarele poziții. PSV-ul lui Man este pe 24, cu 4 puncte, Interul lui Chivu este pe 15, cu 6 puncte, iar Răzvan Marin și AEK stau cel mai rău, locul 29, cu 3 puncte.

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Clasamentul general Liga Campionilor înaintea etapei a 5-a:

PSG – 12 puncte (golaveraj 20:5) Real Madrid – 12 puncte (13:7) Arsenal – 10 puncte (8:3) Como – 9 puncte (19:6) Barcelona – 9 puncte (14:6) Aston Villa – 9 puncte (12:6) Manchester City – 9 puncte (12:7) Liverpool – 9 puncte (14:10) Club Brugge – 9 puncte (11:7) Sporting – 9 puncte (8:4) Betis – 9 puncte (8:6) Dortmund – 9 puncte (7:5) Bayern – 8 puncte (12:5) Stuttgart – 7 puncte (7:4) Inter – 6 puncte (8:6) LASK – 6 puncte (10:9) Manchester Utd – 6 puncte (8:8) Galatasaray – 6 puncte (8:9) Fenerbahce – 5 puncte (6:11) AS Roma – 4 puncte (10:8) Shakhtar – 4 puncte (4:4) Viking – 4 puncte (9:10) Atl. Madrid – 4 puncte (4:5) PSV – 4 puncte (3:4) Bodo/Glimt – 4 puncte (4:9) FC Porto – 3 puncte (6:7) Napoli – 3 puncte (6:11) Villarreal – 3 puncte (8:14) AEK – 3 puncte (5:11) RB Leipzig – 3 puncte (5:11) Sabah FC – 3 puncte (4:10) Feyenoord – 3 puncte (4:11) Lens – 3 puncte (4:16) Slavia Praga – 1 punct (5:9) Lille – 1 punct (golaveraj 4:10) Slovan Bratislava – 0 puncte (1:17

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa a 5-a a UEFA Champions League

Cele 18 meciuri din etapa a 5-a de Liga Campionilor intră în „meniul” pariorilor. Dacă ne uităm la meciurile românilor, vedem că doar Cristi Chivu e favorit. Inter are o cotă de 1,44 cu VfB Stuttgart. PSV lui Man are nevoie de o minune pe Bernabeu. Cota olandezilor este 11,00. AEK-ul lui Răzvan Marin este, de asemenea, mare outsider în Italia, cu Como: cotă 8,00. Cum ar putea arăta un bilet cu meciuri sigure din etapa a 5-a din Champions League:

RB Leipzig – Lens 1: cotă 1,44

Como – AEK Atena 1: cotă 1,30

PSG – AS Roma 1: cotă 1,32

Lille – Bayern 2: cotă 1,32

Vezi Live blog UEFA Champions League, meciurile din faza ligii, pe FANATIK. Actualizări, declarații, rezumate

Marți și miercuri, în timp real, de la cele două ore clasice 19:45, 22:00, dar și înainte apoi după meciuri, FANATIK vă oferă, în format LIVE TEXT, toate informațiile esențiale legate de meciurile grupei de Champions League. Aveți aici actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Sunt și români implicați în UCL, astfel că informațiile îi vor viza și pe aceștia.