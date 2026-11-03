UEFA Champions League, live în etapa 4 din faza ligii. Programul complet, clasament și rezultate în timp real

ADVERTISEMENT

UEFA Champions League revine în prim-plan marți și miercuri, 3 și 4 noiembrie 2026, cu meciurile din etapa a 4-a a fazei ligii. Capul de afiș al rundei este duelul spectaculos dintre Atlético Madrid și Bayern München, însă fanii fotbalului vor avea parte și de alte confruntări tari, precum Barcelona – Aston Villa, Villarreal – PSG sau RB Leipzig – Manchester City. Cele 36 de echipe continuă lupta pentru calificarea în optimile de finală și în play-off, iar FANATIK vă ține la curent, în format LIVE TEXT, cu programul complet, rezultatele în timp real, clasamentul actualizat și toate informațiile importante din cea mai prestigioasă competiție intercluburi din Europa.

Live UEFA Champions League, etapa 4 din faza ligii

La mijlocul săptămânii viitoare, cea mai importantă competiție la nivel de cluburi din Europa, . Pe 3 și 4 noiembrie, cele 36 de echipe aflate într-un clasament unic se vor duela în etapa cu numărul 4. Lupta pentru primele opt poziții, care asigură calificarea directă în optimile de finală, devine tot mai intensă, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor încerca să își consolideze șansele de a ajunge în play-off.

ADVERTISEMENT

Iubitorii fotbalului vor avea parte și în această rundă de câteva confruntări spectaculoase. Capul de afiș al zilei de marți este duelul dintre Atlético Madrid și Bayern München, programat pe stadionul Metropolitano. Cele două formații au nevoie de puncte pentru a urca în clasament, după ce au înregistrat rezultate oscilante în primele trei etape.

Bayern vine după remiza cu Arsenal, scor 2-2, și ocupă doar locul 14, cu cinci puncte. De cealaltă parte, Atlético Madrid se află pe poziția a 16-a, cu patru puncte, după ce în runda precedentă a remizat în deplasare cu Stuttgart, scor 1-1. Pentru ambele echipe, victoria este importantă în perspectiva calificării în fazele eliminatorii.

ADVERTISEMENT

Tot marți, Barcelona primește vizita lui Aston Villa, una dintre cele cinci echipe cu maximum de puncte după trei runde. Un alt duel atractiv este Villarreal – PSG, în care campioana Franței încearcă să își continue parcursul perfect din această ediție.

ADVERTISEMENT

Real Madrid și Manchester City, meciuri tari în ziua de miercuri

Ziua de miercuri aduce alte confruntări importante. , se deplasează în Grecia pentru duelul cu AEK Atena. „Galacticii” au nouă puncte și încearcă să își păstreze locul în fruntea clasamentului.

ADVERTISEMENT

Un alt meci care atrage atenția este RB Leipzig – Manchester City. Englezii au șase puncte după primele trei etape și caută un nou succes care să îi apropie de zona calificării directe în optimile de finală. Arsenal, aflată pe locul al șaptelea, cu șapte puncte, va evolua în deplasare cu Slavia Praga. „Tunarii” vin după remiza obținută pe terenul lui Bayern, scor 2-2, și vor încerca să își consolideze poziția în primele opt.

Interul lui Cristi Chivu se deplasează marți pe terenul lui Feyenoord. Formația italiană a obținut prima victorie din actuala ediție în etapa precedentă, 1-0 cu Șahtior Donețk, însă are doar trei puncte și are nevoie de rezultate pozitive pentru a urca în clasament.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV în România UEFA Champions League, sezonul 2026–2027. Programul meciurilor din etapa 4

La fel ca în rundele precedente, partidele din UEFA Champions League pot fi urmărite în România pe canalele Digi Sport și Prima Sport, în funcție de grila de transmisie. Pentru vizionarea online, fanii pot consulta platformele Digi Online și Prima Play. Iată programul complet al etapei a 4-a din UEFA Champions League, cu orele României:

Marți, 3 noiembrie 2026:

ora 19:45 Șahtior Donețk – Sporting

ora 19:45 Galatasaray – Stuttgart

ora 22:00 Atlético Madrid – Bayern München

ora 22:00 Barcelona – Aston Villa

ora 22:00 Feyenoord – Inter

ora 22:00 Bodo/Glimt – Lille

ora 22:00 LASK – Slovan Bratislava

ora 22:00 Manchester United – AS Roma

ora 22:00 Villarreal – PSG

Miercuri, 4 noiembrie 2026:

ora 19:45 AEK Atena – Real Madrid

ora 19:45 Fenerbahce – Liverpool

ora 22:00 Borussia Dortmund – Betis

ora 22:00 FC Porto – Napoli

ora 22:00 PSV – Club Brugge

ora 22:00 RB Leipzig – Manchester City

ora 22:00 Lens – Como

ora 22:00 Slavia Praga – Arsenal

ora 22:00 Viking – Sabah Baku

Cum arată clasamentul din UEFA Champions League înainte de etapa a 4-a

După disputarea primelor trei etape din UEFA Champions League, cinci echipe au reușit să obțină maximum de puncte. PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid și Betis au câte nouă puncte și ocupă primele cinci poziții. Stuttgart și Arsenal le urmează cu câte șapte puncte, în timp ce Barcelona completează zona calificării directe în optimile de finală, cu șase puncte.

Surprizele clasamentului sunt pozițiile ocupate de Bayern München și Atlético Madrid. Bavarezii au acumulat doar cinci puncte și se află pe locul 14, în timp ce formația pregătită de Diego Simeone este pe poziția a 16-a, cu patru puncte. La polul opus, FC Porto, Lille și Slovan Bratislava nu au acumulat niciun punct după primele trei meciuri.

Clasamentul complet înaintea etapei a 4-a:

1. PSG – 9 puncte

2. Aston Villa – 9 puncte

3. Liverpool – 9 puncte

4. Real Madrid – 9 puncte

5. Betis – 9 puncte

6. Stuttgart – 7 puncte

7. Arsenal – 7 puncte

8. Barcelona – 6 puncte

9. Como – 6 puncte

10. Manchester City – 6 puncte

11. Club Brugge – 6 puncte

12. Sporting – 6 puncte

13. Borussia Dortmund – 6 puncte

14. Bayern München – 5 puncte

15. AS Roma – 4 puncte

16. Atlético Madrid – 4 puncte

17. Șahtior Donețk – 4 puncte

18. PSV – 4 puncte

19. Villarreal – 3 puncte

20. Inter – 3 puncte

21. Manchester United – 3 puncte

22. Napoli – 3 puncte

23. Galatasaray – 3 puncte

24. LASK – 3 puncte

25. Sabah Baku – 3 puncte

26. Feyenoord – 3 puncte

27. Lens – 3 puncte

28. Bodo/Glimt – 3 puncte

29. AEK Atena – 3 puncte

30. RB Leipzig – 3 puncte

31. Fenerbahce – 2 puncte

32. Slavia Praga – 1 punct

33. Viking – 1 punct

34. FC Porto – 0 puncte

35. Lille – 0 puncte

36. Slovan Bratislava – 0 puncte

Echipele clasate pe primele opt poziții se vor califica direct în optimile de finală. Formațiile care vor termina pe locurile 9-24 vor disputa play-off-ul pentru accederea în optimi, în timp ce echipele de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate din competiție.

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa a 4-a a UEFA Champions League

Pariorii sunt cu ochii pe cele 18 meciuri din UEFA Champions League programate marți și miercuri, 3 și 4 noiembrie. Etapa a 4-a aduce confruntări spectaculoase, iar capul de afiș este duelul dintre Atlético Madrid și Bayern München. Bavarezii pornesc favoriți în deplasarea din Spania, având o cotă de 2.02 la victorie, în timp ce un succes al gazdelor este cotat cu 3.35.

Liverpool este favorită în deplasarea cu Fenerbahce, având o cotă de 1.61, în timp ce PSG are 1.63 pentru o victorie pe terenul lui Villarreal. Mult mai echilibrat se anunță duelul dintre Manchester United și AS Roma, unde gazdele au o cotă de 2.40, iar italienii sunt cotați cu 2.72.

În derby-urile etapei a 4-a avem următoarele cote (1 – X – 2):

Manchester United – AS Roma: 2.40 – 3.75 – 2.72

Atlético Madrid – Bayern München: 3.35 – 4.00 – 2.02

Fenerbahce – Liverpool: 4.85 – 4.40 – 1.61

Villarreal – PSG: 4.55 – 4.55 – 1.63

Vezi Live blog UEFA Champions League, meciurile din faza ligii, pe FANATIK. Actualizări, declarații, rezumate

În fiecare săptămână europeană, FANATIK vă oferă un format LIVE TEXT pe site, în care aveți toate fazele importante din meciurile UEFA Champions League. Aici sunt prezentate actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor.

Etapa a 4-a propune confruntări spectaculoase, cu Atlético Madrid – Bayern München în prim-plan, dar și meciuri importante pentru PSG, Barcelona, Real Madrid, Arsenal și Manchester City. De asemenea, Interul lui Cristi Chivu încearcă să recupereze punctele pierdute în primele runde. Pe FANATIK poți urmări rezultatele, clasamentul actualizat și cele mai importante informații din cea mai spectaculoasă competiție intercluburi din Europa.