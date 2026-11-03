UEFA Champions League, live în etapa 4 din faza ligii. Programul complet, clasament și rezultate în timp real

UEFA Champions League revine în prim-plan marți și miercuri, 3 și 4 noiembrie 2026, cu meciurile din etapa a 4-a a fazei ligii. Capul de afiș al rundei este duelul spectaculos dintre Atlético Madrid și Bayern München, însă fanii fotbalului vor avea parte și de alte confruntări tari, precum Barcelona – Aston Villa, Villarreal – PSG sau RB Leipzig – Manchester City. Cele 36 de echipe continuă lupta pentru calificarea în optimile de finală și în play-off, iar FANATIK vă ține la curent, în format LIVE TEXT, cu programul complet, rezultatele în timp real, clasamentul actualizat și toate informațiile importante din cea mai prestigioasă competiție intercluburi din Europa.
La mijlocul săptămânii viitoare, cea mai importantă competiție la nivel de cluburi din Europa, UEFA Champions League, își continuă parcursul. Pe 3 și 4 noiembrie, cele 36 de echipe aflate într-un clasament unic se vor duela în etapa cu numărul 4. Lupta pentru primele opt poziții, care asigură calificarea directă în optimile de finală, devine tot mai intensă, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor încerca să își consolideze șansele de a ajunge în play-off.
Iubitorii fotbalului vor avea parte și în această rundă de câteva confruntări spectaculoase. Capul de afiș al zilei de marți este duelul dintre Atlético Madrid și Bayern München, programat pe stadionul Metropolitano. Cele două formații au nevoie de puncte pentru a urca în clasament, după ce au înregistrat rezultate oscilante în primele trei etape.
Bayern vine după remiza cu Arsenal, scor 2-2, și ocupă doar locul 14, cu cinci puncte. De cealaltă parte, Atlético Madrid se află pe poziția a 16-a, cu patru puncte, după ce în runda precedentă a remizat în deplasare cu Stuttgart, scor 1-1. Pentru ambele echipe, victoria este importantă în perspectiva calificării în fazele eliminatorii.
Tot marți, Barcelona primește vizita lui Aston Villa, una dintre cele cinci echipe cu maximum de puncte după trei runde. Un alt duel atractiv este Villarreal – PSG, în care campioana Franței încearcă să își continue parcursul perfect din această ediție.
Ziua de miercuri aduce alte confruntări importante. Real Madrid, una dintre echipele cu trei victorii din tot atâtea partide, se deplasează în Grecia pentru duelul cu AEK Atena. „Galacticii” au nouă puncte și încearcă să își păstreze locul în fruntea clasamentului.
Un alt meci care atrage atenția este RB Leipzig – Manchester City. Englezii au șase puncte după primele trei etape și caută un nou succes care să îi apropie de zona calificării directe în optimile de finală. Arsenal, aflată pe locul al șaptelea, cu șapte puncte, va evolua în deplasare cu Slavia Praga. „Tunarii” vin după remiza obținută pe terenul lui Bayern, scor 2-2, și vor încerca să își consolideze poziția în primele opt.
Interul lui Cristi Chivu se deplasează marți pe terenul lui Feyenoord. Formația italiană a obținut prima victorie din actuala ediție în etapa precedentă, 1-0 cu Șahtior Donețk, însă are doar trei puncte și are nevoie de rezultate pozitive pentru a urca în clasament.
La fel ca în rundele precedente, partidele din UEFA Champions League pot fi urmărite în România pe canalele Digi Sport și Prima Sport, în funcție de grila de transmisie. Pentru vizionarea online, fanii pot consulta platformele Digi Online și Prima Play. Iată programul complet al etapei a 4-a din UEFA Champions League, cu orele României:
Marți, 3 noiembrie 2026:
Miercuri, 4 noiembrie 2026:
După disputarea primelor trei etape din UEFA Champions League, cinci echipe au reușit să obțină maximum de puncte. PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid și Betis au câte nouă puncte și ocupă primele cinci poziții. Stuttgart și Arsenal le urmează cu câte șapte puncte, în timp ce Barcelona completează zona calificării directe în optimile de finală, cu șase puncte.
Surprizele clasamentului sunt pozițiile ocupate de Bayern München și Atlético Madrid. Bavarezii au acumulat doar cinci puncte și se află pe locul 14, în timp ce formația pregătită de Diego Simeone este pe poziția a 16-a, cu patru puncte. La polul opus, FC Porto, Lille și Slovan Bratislava nu au acumulat niciun punct după primele trei meciuri.
Clasamentul complet înaintea etapei a 4-a:
1. PSG – 9 puncte
2. Aston Villa – 9 puncte
3. Liverpool – 9 puncte
4. Real Madrid – 9 puncte
5. Betis – 9 puncte
6. Stuttgart – 7 puncte
7. Arsenal – 7 puncte
8. Barcelona – 6 puncte
9. Como – 6 puncte
10. Manchester City – 6 puncte
11. Club Brugge – 6 puncte
12. Sporting – 6 puncte
13. Borussia Dortmund – 6 puncte
14. Bayern München – 5 puncte
15. AS Roma – 4 puncte
16. Atlético Madrid – 4 puncte
17. Șahtior Donețk – 4 puncte
18. PSV – 4 puncte
19. Villarreal – 3 puncte
20. Inter – 3 puncte
21. Manchester United – 3 puncte
22. Napoli – 3 puncte
23. Galatasaray – 3 puncte
24. LASK – 3 puncte
25. Sabah Baku – 3 puncte
26. Feyenoord – 3 puncte
27. Lens – 3 puncte
28. Bodo/Glimt – 3 puncte
29. AEK Atena – 3 puncte
30. RB Leipzig – 3 puncte
31. Fenerbahce – 2 puncte
32. Slavia Praga – 1 punct
33. Viking – 1 punct
34. FC Porto – 0 puncte
35. Lille – 0 puncte
36. Slovan Bratislava – 0 puncte
Echipele clasate pe primele opt poziții se vor califica direct în optimile de finală. Formațiile care vor termina pe locurile 9-24 vor disputa play-off-ul pentru accederea în optimi, în timp ce echipele de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate din competiție.
Pariorii sunt cu ochii pe cele 18 meciuri din UEFA Champions League programate marți și miercuri, 3 și 4 noiembrie. Etapa a 4-a aduce confruntări spectaculoase, iar capul de afiș este duelul dintre Atlético Madrid și Bayern München. Bavarezii pornesc favoriți în deplasarea din Spania, având o cotă de 2.02 la victorie, în timp ce un succes al gazdelor este cotat cu 3.35.
Liverpool este favorită în deplasarea cu Fenerbahce, având o cotă de 1.61, în timp ce PSG are 1.63 pentru o victorie pe terenul lui Villarreal. Mult mai echilibrat se anunță duelul dintre Manchester United și AS Roma, unde gazdele au o cotă de 2.40, iar italienii sunt cotați cu 2.72.
În derby-urile etapei a 4-a avem următoarele cote (1 – X – 2):
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Etapa a 4-a propune confruntări spectaculoase, cu Atlético Madrid – Bayern München în prim-plan, dar și meciuri importante pentru PSG, Barcelona, Real Madrid, Arsenal și Manchester City. De asemenea, Interul lui Cristi Chivu încearcă să recupereze punctele pierdute în primele runde. Pe FANATIK poți urmări rezultatele, clasamentul actualizat și cele mai importante informații din cea mai spectaculoasă competiție intercluburi din Europa.