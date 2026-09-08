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UEFA Champions League 2026 – 2027, faza grupei, pornește la drum marți, 8 septembrie, cu primele partide. Pe durata a trei zile, pe continent se vor înfrunta cele mai bune echipe din fiecare țară care are reprezentante în această super competiție. Capul de afiș din etapa 1 este, fără îndoială, duelul dintre Real Madrid și Inter Milano, mai exact între „profesorul” Jose Mourinho și fostul său „elev” Cristi Chivu.

ora 19:45 Brugge – Aston Villa

Brugge – Aston Villa ora 19:45 AEK Atena – LASK

AEK Atena – LASK AEK Atena: Brignoli – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilio – Majer, Vitalis, R. Marin, Koita – Varga, Jovic. Rezerve: Balamotis – Arriaga, Gacinovic, Joao Mario, Kairinen, Lykogiannis, Mantolas, Vida, Zini, Zubkov. Antrenor: Marko Nikolic.

LASK: Jungwirth – Molgaard Jorgensen, Mbuyamba, Tornich, Andrade, Bello – Bogarde, Ljubicic, Horvath – Usor, Lang. Rezerve: Schillinger, Schutzenauer – Danek, Dibango, Elfadli, Flecker, Fleckleton, Kalajdzic, N. Kane, Schopf, Verhaeghe. Antrenor: Dietmar Kuhbauer.

Live video UEFA Champions League, etapa 1 din faza grupei, cele mai tari meciuri

Așteptarea a luat sfârșit: cea mai puternică întrecere inter-cluburi din lume, UEFA Champions League, se întoarce pe cele mai mari stadioane din Europa și pe micile ecrane. De pe 8 septembrie 2026, până pe 27 ianuarie 2027, 36 de echipe amplasate într-o grupă unică se luptă pentru a ocupa un loc ce duce în optimile de finală (locurile 1-8) sau în play-off-ul (locurile 9 – 24) pentru această fază.

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Prima etapă din grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal, ediția 2026 – 2027, se va desfășura în intervalul 8 – 10 septembrie. Încă din start, competiția „Regină” a continentului propune meciuri de gală. Marți, 8 septembrie, campioana Italiei, Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu (45 de ani), va merge la Madrid pentru un duel cu Real, .

Acesta nu este singurul duel tare din prima rundă. Miercuri avem alte două întâlniri de 5 stele. În Anglia, Liverpool primește vizita celor de la Atletico Madrid, într-un duel deja clasic în UCL, iar în Italia, fosta campioană din Serie A, Napoli, primește vizita finalistei Ligii Campionilor de anul trecut, Arsenal.

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Cine transmite la TV în România UEFA Champions League, sezonul 2026 – 2027. Programul meciurilor din etapa 1

Cele mai tari partide din această ediție 2026 – 2027 a UEFA Champions League, faza grupei, apoi fazele eliminatorii, vor fi transmise la TV în România de canalele Digi Sport și Prima Sport. Fanii trebuie să știe că meciurile pot fi văzute și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

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Programul complet al etapei 1 din UEFA Champions League, ediția 2026 – 2027:

Marți, 8 septembrie 2026:

19:45 — Brugge vs. Aston Villa

19:45 — AEK Atena vs. LASK

22:00 — Real Madrid vs. Inter

22:00 — FC Porto vs. Manchester City

22:00 — Borussia Dortmund vs. Villarreal

22:00 — Lille vs. Betis

Miercuri, 9 septembrie 2026

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19:45 — Barcelona vs. Feyenoord

19:45 — VfB Stuttgart vs. Viking

22:00 — Napoli vs. Arsenal

22:00 — Liverpool vs. Atletico Madrid

22:00 — PSG vs. Slovan Bratislava

22:00 — Sporting vs. Galatasaray

Joi, 10 septembrie 2026

19:45 — Fenerbahçe vs. AS Roma

19:45 — PSV Eindhoven vs. Șahtior Donețk

22:00 — Bayern Munchen vs. Bodø/Glimt

22:00 — Slavia Praga vs. Lens

22:00 — Como vs. RB Leipzig

22:00 — Manchester United vs. Sabah

Formatul UEFA Champions League 2026 – 2027. Cine se califică mai departe și unde se joacă finala

În acest sezon, la fel ca în precedentele, . E vorba de o grupă unică de 36 de echipe, fiecare formație având de jucat câte opt meciuri. Primele 8 clasate se califică direct în optimile de finală. Echipele de pe locurile 9-24 dispută play-off-uri tur-retur, în februarie 2027. Formațiile de pe locurile 25-36 sunt eliminate definitiv din competițiile europene, fără a mai avea „plasa” Europa League. Finala UCL se va juca pe 5 iunie 2027 pe Estadio Metropolitano din Madrid.

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 1 ale grupei de Champions League

La fel ca în anii precedenți, fel și fel de predicții s-au făcut pentru a se afla cineva va câștiga ediția din acest sezon de Liga Campionilor. Supercomputerul Opta a indicat că Arsenal și Bayern Munchen sunt principalele favorite la câștigarea actualei ediții. Tunarii sunt cotați cu 21,2% șanse să câștige cea mai importantă competiție fotbalistică intercluburi, iar nemții lui Vincent Kompany au 19,9%.

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Cele două sunt urmate de formația Manchester City (12%). Surprinzător, PSG-ul lui Luis Enrique, câștigătoarea ultimelor două ediții din Champions League, este cotată doar cu a patra șansă la câștigarea trofeului în acest sezon (7,7%), devansând-o pe FC Barcelona, campioana en titre a Spaniei (7%).

Dacă ne uităm la casele de pariuri, lucrurile sunt mult diferite. Aici, PSG este principala favorită și acum. Francezii au cotă 5,00 să-și apere trofeul pentru a doua oară consecutiv. Urmează, la egalitate, finalista de anul trecut, Arsenal și Barcelona, cu o cotă de 6,00. Bayern și Real Madrid vin apoi imediat, cu cote de la 7,00 la 7,50.

Iată câteva cote oferite la derby-urile etapei 1:

Real Madrid – Inter Milano 1 – cotă 1,65

Liverpool – Atletico Madrid 1 – cotă 1,75

Napoli – Arsenal 2 – cotă 1,80

Vezi Live blog UEFA Champions League, meciurile din faza grupei, pe FANATIK. Actualizări, declarații, rezumate

Pe FANATIK, în format LIVE TEXT, aveți toate fazele importante din meciurile grupei de UEFA Champions League. Vă oferim actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Avem și români implicați în UCL, astfel că informațiile îi vor viza în primul rând pe aceștia. Aici ești primul care află tot ce contează din cea mai spectaculoasă competiție inter-cluburi din Europa.