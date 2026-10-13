UEFA Champions League, live, etapa 2 din faza grupei. Manchester City – PSG, meciul vedetă al rundei

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Etapa a 2-a din UEFA Champions League, faza grupei, programează marți și miercuri, 13 și 14 octombrie, 18 meciuri extrem de importante și de interesante. Capul de afiș al rundei este, fără îndoială, duelul din Anglia dintre Manchester City și PSG. Mai sunt și alte dispute tari, cum ar fi Atletico – Manchester United sau AS Roma – Real Madrid.

Live UEFA Champions League, etapa 2 din faza grupei, cele mai tari meciuri

La mijlocul acestei săptămâni, cea mai puternică întrecere inter-cluburi de pe continent, UEFA Champions League, revine pe cele mai mari stadioane din Europa. Pe 13 și pe 14 octombrie, 36 de echipe amplasate într-o grupă unică se luptă pentru a ocupa un loc ce duce în optimile de finală (locurile 1-8) sau în play-off-ul (locurile 9 – 24) pentru această fază.

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Iubitorii fotbalului de cel mai înalt nivel se pot delecta cu o serie de partide de 5 stele. Miercuri, de la ora 22:00, Etihad Stadium din Manchester va găzdui duelul dintre liderul din Premier League, Manchester City, și . Cealaltă echipă din , în deplasare la Madrid, cu Atletico.

O altă echipă spaniolă cu pretenții mari în acest sezon, Real Madrid, joacă pe terenul unei formații în mare formă din Serie A, AS Roma. Tot în Italia, Interul lui Cristi Chivu are o misiune aparent ușoară, pe San Siro, cu Club Brugge. Alte forțe ale Europei, precum Barcelona, Bayern Munchen, Arsenal sau Liverpool au parte de dispute ceva mai ușoare, cu Galatasaray, Viking, Lille și LASK Linz.

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Cine transmite la TV în România UEFA Champions League, sezonul 2026 – 2027. Programul meciurilor din etapa 2

Și în acest sezon 2026 – 2027, , faza grupei, apoi fazele eliminatorii, vor fi transmise la TV în România de canalele Digi Sport și Prima Sport. Fanii din România trebuie să știe că meciurile pot fi văzute și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iată, mai jos, programul complet al etapei 2 din UEFA Champions League, ediția 2026 – 2027:

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Marți, 13 octombrie 2026:

19:45 – Lens – Sporting

19:45 – Sabah – Slavia Praga

22:00 – Arsenal – Lille

22:00 – Atletico Madrid – Manchester United

22:00 – Inter – Club Brugge

22:00 – Galatasaray – Barcelona

22:00 – RB Leipzig – PSV Eindhoven

22:00 – Viking – Bayern München

22:00 – Villarreal – Napoli

Miercuri, 14 octombrie 2026:

19:45 – Feyenoord – Como

19:45 – LASK – Liverpool

22:00 – Roma – Real Madrid

22:00 – Aston Villa – Fenerbahçe

22:00 – Șahtior Donețk – AEK Atena

22:00 – Bodo/Glimt – Borussia Dortmund

22:00 – Manchester City – PSG

22:00 – Real Betis – Porto

22:00 – Slovan Bratislava – Stuttgart

Cum arată clasamentul din Liga Campionilor înainte de etapa a 2-a

PSG – 3 puncte Bayern Munchen – 3 puncte Barcelona – 3 puncte Manchester United – 3 puncte Como – 3 puncte Sporting CP – 3 puncte Stuttgart – 3 puncte Manchester City – 3 puncte Aston Villa – 3 puncte Lens – 3 puncte Real Betis – 3 puncte Borussia Dortmund – 3 puncte Liverpool – 3 puncte Real Madrid – 3 puncte Arsenal – 3 puncte AEK Atena – 3 puncte Roma – 1 punct Șahtior Donețk – 1 punct Fenerbahçe – 1 punct PSV Eindhoven – 1 punct Villarreal – 0 puncte Club Brugge – 0 puncte Lille – 0 puncte Slavia Praga – 0 puncte Atletico Madrid – 0 puncte Inter – 0 puncte LASK – 0 puncte Napoli – 0 puncte Galatasaray – 0 puncte Viking – 0 puncte Porto – 0 puncte RB Leipzig – 0 puncte Feyenoord – 0 puncte Sabah – 0 puncte Slovan Bratislava – 0 puncte Bodo/Glimt – 0 puncte

Primele 8 clasate se califică direct în optimile de finală. Echipele de pe locurile 9-24 dispută play-off-uri tur-retur, în februarie 2027. Formațiile de pe locurile 25-36 sunt eliminate definitiv din competițiile europene, fără a mai avea „plasa” Europa League.

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 2 a grupei de Champions League

Pariorii sunt extrem de atenți pe cele 18 meciuri din Liga Campionilor din această săptămână. Marile favorite au cote nu prea atractive. Barcelona are 1,28 la Istanbul cu Galata, Bayern 1,11 pe terenul lui Viking, Inter 1,25 cu Brugge, iar Liverpool primește 1,29 pentru a face 6 puncte și a trece de LASK Linz în deplasare.

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În derby-urile etapei a 2-a avem următoarele cote:

Manchester City – PSG: 2,20 – 3,85 – 3,00

AS Roma – Real Madrid: 3,65 – 4,00 – 1,90

Atletico – Manchester United: 2,00 – 3,80 – 3,50

Vezi Live blog UEFA Champions League, meciurile din faza grupei, pe FANATIK. Actualizări, declarații, rezumate

În fiecare săptămână europeană, FANATIK vă oferă un format LIVE TEXT pe site în care aveți toate fazele importante din meciurile grupei de UEFA Champions League. Aici sunt prezentate actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Avem și români implicați în UCL, jucători și un antrenor, astfel că informațiile îi vor viza și pe aceștia. Aici ești primul care află tot ce contează din cea mai spectaculoasă competiție inter-cluburi din Europa.