UEFA Champions League, live, etapa 2 din faza grupei. Manchester City – PSG, meciul vedetă al rundei

Etapa a 2-a din UEFA Champions League, faza grupei, programează marți și miercuri, 13 și 14 octombrie, 18 meciuri extrem de importante și de interesante. Capul de afiș al rundei este, fără îndoială, duelul din Anglia dintre Manchester City și PSG. Mai sunt și alte dispute tari, cum ar fi Atletico – Manchester United sau AS Roma – Real Madrid.
La mijlocul acestei săptămâni, cea mai puternică întrecere inter-cluburi de pe continent, UEFA Champions League, revine pe cele mai mari stadioane din Europa. Pe 13 și pe 14 octombrie, 36 de echipe amplasate într-o grupă unică se luptă pentru a ocupa un loc ce duce în optimile de finală (locurile 1-8) sau în play-off-ul (locurile 9 – 24) pentru această fază.
Iubitorii fotbalului de cel mai înalt nivel se pot delecta cu o serie de partide de 5 stele. Miercuri, de la ora 22:00, Etihad Stadium din Manchester va găzdui duelul dintre liderul din Premier League, Manchester City, și deținătoarea trofeului din sezonul trecut al Ligii Campionilor, PSG. Cealaltă echipă din Manchester, United, are de asemenea un meci infernal, în deplasare la Madrid, cu Atletico.
O altă echipă spaniolă cu pretenții mari în acest sezon, Real Madrid, joacă pe terenul unei formații în mare formă din Serie A, AS Roma. Tot în Italia, Interul lui Cristi Chivu are o misiune aparent ușoară, pe San Siro, cu Club Brugge. Alte forțe ale Europei, precum Barcelona, Bayern Munchen, Arsenal sau Liverpool au parte de dispute ceva mai ușoare, cu Galatasaray, Viking, Lille și LASK Linz.
Și în acest sezon 2026 – 2027, cele mai tari partide din UEFA Champions League, faza grupei, apoi fazele eliminatorii, vor fi transmise la TV în România de canalele Digi Sport și Prima Sport. Fanii din România trebuie să știe că meciurile pot fi văzute și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iată, mai jos, programul complet al etapei 2 din UEFA Champions League, ediția 2026 – 2027:
Marți, 13 octombrie 2026:
Miercuri, 14 octombrie 2026:
Pariorii sunt extrem de atenți pe cele 18 meciuri din Liga Campionilor din această săptămână. Marile favorite au cote nu prea atractive. Barcelona are 1,28 la Istanbul cu Galata, Bayern 1,11 pe terenul lui Viking, Inter 1,25 cu Brugge, iar Liverpool primește 1,29 pentru a face 6 puncte și a trece de LASK Linz în deplasare.
În derby-urile etapei a 2-a avem următoarele cote:
În fiecare săptămână europeană, FANATIK vă oferă un format LIVE TEXT pe site în care aveți toate fazele importante din meciurile grupei de UEFA Champions League. Aici sunt prezentate actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Avem și români implicați în UCL, jucători și un antrenor, astfel că informațiile îi vor viza și pe aceștia. Aici ești primul care află tot ce contează din cea mai spectaculoasă competiție inter-cluburi din Europa.