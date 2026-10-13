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UEFA Champions League, live, etapa 2 din faza grupei. Manchester City – PSG, meciul vedetă al rundei

Adrian Baciu
13.10.2026 | 14:30
UEFA Champions League live etapa 2 din faza grupei Manchester City PSG meciul vedeta al rundei
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UEFA Champions League, etapa 2 din faza grupei, live, cele mai tari meciuri. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
Pe 13 și 14 octombrie, UEFA Champions League revine cu etapa 2 din faza grupei. Cele mai noi informații despre meciuri, televizări, clasament, cote la pariuri vă sunt oferite de FANATIK.
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Etapa a 2-a din UEFA Champions League, faza grupei, programează marți și miercuri, 13 și 14 octombrie, 18 meciuri extrem de importante și de interesante. Capul de afiș al rundei este, fără îndoială, duelul din Anglia dintre Manchester City și PSG. Mai sunt și alte dispute tari, cum ar fi Atletico – Manchester United sau AS Roma – Real Madrid.

Live UEFA Champions League, etapa 2 din faza grupei, cele mai tari meciuri

La mijlocul acestei săptămâni, cea mai puternică întrecere inter-cluburi de pe continent, UEFA Champions League, revine pe cele mai mari stadioane din Europa. Pe 13 și pe 14 octombrie, 36 de echipe amplasate într-o grupă unică se luptă pentru a ocupa un loc ce duce în optimile de finală (locurile 1-8) sau în play-off-ul (locurile 9 – 24) pentru această fază.

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Iubitorii fotbalului de cel mai înalt nivel se pot delecta cu o serie de partide de 5 stele. Miercuri, de la ora 22:00, Etihad Stadium din Manchester va găzdui duelul dintre liderul din Premier League, Manchester City, și deținătoarea trofeului din sezonul trecut al Ligii Campionilor, PSG. Cealaltă echipă din Manchester, United, are de asemenea un meci infernal, în deplasare la Madrid, cu Atletico.

O altă echipă spaniolă cu pretenții mari în acest sezon, Real Madrid, joacă pe terenul unei formații în mare formă din Serie A, AS Roma. Tot în Italia, Interul lui Cristi Chivu are o misiune aparent ușoară, pe San Siro, cu Club Brugge. Alte forțe ale Europei, precum Barcelona, Bayern Munchen, Arsenal sau Liverpool au parte de dispute ceva mai ușoare, cu Galatasaray, Viking, Lille și LASK Linz.

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Cine transmite la TV în România UEFA Champions League, sezonul 2026 – 2027. Programul meciurilor din etapa 2

Și în acest sezon 2026 – 2027, cele mai tari partide din UEFA Champions League, faza grupei, apoi fazele eliminatorii, vor fi transmise la TV în România de canalele Digi Sport și Prima Sport. Fanii din România trebuie să știe că meciurile pot fi văzute și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iată, mai jos, programul complet al etapei 2 din UEFA Champions League, ediția 2026 – 2027:

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Marți, 13 octombrie 2026:

  • 19:45 – Lens – Sporting
  • 19:45 – Sabah – Slavia Praga
  • 22:00 – Arsenal – Lille
  • 22:00 – Atletico Madrid – Manchester United
  • 22:00 – Inter – Club Brugge
  • 22:00 – Galatasaray – Barcelona
  • 22:00 – RB Leipzig – PSV Eindhoven
  • 22:00 – Viking – Bayern München
  • 22:00 – Villarreal – Napoli

Miercuri, 14 octombrie 2026:

  • 19:45 – Feyenoord – Como
  • 19:45 – LASK – Liverpool
  • 22:00 – Roma – Real Madrid
  • 22:00 – Aston Villa – Fenerbahçe
  • 22:00 – Șahtior Donețk – AEK Atena
  • 22:00 – Bodo/Glimt – Borussia Dortmund
  • 22:00 – Manchester City – PSG
  • 22:00 – Real Betis – Porto
  • 22:00 – Slovan Bratislava – Stuttgart

Cum arată clasamentul din Liga Campionilor înainte de etapa a 2-a

  1. PSG – 3 puncte
  2. Bayern Munchen – 3 puncte
  3. Barcelona – 3 puncte
  4. Manchester United – 3 puncte
  5. Como – 3 puncte
  6. Sporting CP – 3 puncte
  7. Stuttgart – 3 puncte
  8. Manchester City – 3 puncte
  9. Aston Villa – 3 puncte
  10. Lens – 3 puncte
  11. Real Betis – 3 puncte
  12. Borussia Dortmund – 3 puncte
  13. Liverpool – 3 puncte
  14. Real Madrid – 3 puncte
  15. Arsenal – 3 puncte
  16. AEK Atena – 3 puncte
  17. Roma – 1 punct
  18. Șahtior Donețk – 1 punct
  19. Fenerbahçe – 1 punct
  20. PSV Eindhoven – 1 punct
  21. Villarreal – 0 puncte
  22. Club Brugge – 0 puncte
  23. Lille – 0 puncte
  24. Slavia Praga – 0 puncte
  25. Atletico Madrid – 0 puncte
  26. Inter – 0 puncte
  27. LASK – 0 puncte
  28. Napoli – 0 puncte
  29. Galatasaray – 0 puncte
  30. Viking – 0 puncte
  31. Porto – 0 puncte
  32. RB Leipzig – 0 puncte
  33. Feyenoord – 0 puncte
  34. Sabah – 0 puncte
  35. Slovan Bratislava – 0 puncte
  36. Bodo/Glimt – 0 puncte
  • Primele 8 clasate se califică direct în optimile de finală. Echipele de pe locurile 9-24 dispută play-off-uri tur-retur, în februarie 2027. Formațiile de pe locurile 25-36 sunt eliminate definitiv din competițiile europene, fără a mai avea „plasa” Europa League.

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 2 a grupei de Champions League

Pariorii sunt extrem de atenți pe cele 18 meciuri din Liga Campionilor din această săptămână. Marile favorite au cote nu prea atractive. Barcelona are 1,28 la Istanbul cu Galata, Bayern 1,11 pe terenul lui Viking, Inter 1,25 cu Brugge, iar Liverpool primește 1,29 pentru a face 6 puncte și a trece de LASK Linz în deplasare.

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În derby-urile etapei a 2-a avem următoarele cote:

  • Manchester City – PSG: 2,20 – 3,85 – 3,00
  • AS Roma – Real Madrid: 3,65 – 4,00 – 1,90
  • Atletico – Manchester United: 2,00 – 3,80 – 3,50

Vezi Live blog UEFA Champions League, meciurile din faza grupei, pe FANATIK. Actualizări, declarații, rezumate

În fiecare săptămână europeană, FANATIK vă oferă un format LIVE TEXT pe site în care aveți toate fazele importante din meciurile grupei de UEFA Champions League. Aici sunt prezentate actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Avem și români implicați în UCL, jucători și un antrenor, astfel că informațiile îi vor viza și pe aceștia. Aici ești primul care află tot ce contează din cea mai spectaculoasă competiție inter-cluburi din Europa.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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