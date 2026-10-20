Sport

UEFA Champions League, live video, etapa 3. Echipele probabile la PSG – Barcelona

Traian Terzian
20.10.2026 | 17:50
UEFA Champions League live video etapa 3 Echipele probabile la PSG Barcelona
SPECIAL FANATIK
Meciuri interesante în etapa a 3-a a UEFA Champions League. Sursă foto: colaj Fanatik
UEFA Champions League continuă cu etapa 3 din faza grupei. Toate informațiile despre meciuri, televizări, clasament, cote la pariuri.
ADVERTISEMENT

Etapa a 3-a din grupa unică de UEFA Champions League programează marți și miercuri, 20 și 21 octombrie, 18 meciuri extrem de importante și de interesante. Capul de afiș al rundei este, fără îndoială, duelul dintre PSG și Barcelona, două dintre echipele cu punctaj maxim. O altă dispută tare va avea loc la Munchen între Bayern și Arsenal.

UPDATE: Echipele probabile la PSG – Barcelona

PSG și Barcelona se întâlnesc marți, începând cu ora 22:00, în etapa a 3-a a fazei ligii din Champions League, iar Luis Enrique și Hansi Flick au de luat mai multe decizii importante cu privire la fotbaliștii pe care îi vor titulariza. Antrenorul campioanei Europei are o mare problemă în banda stângă a apărării, Nuno Mendes fiind indisponibil, în timp ce catalanii au 4 absențe, 3 ele în compartimentul defensiv: Eric Garcia, Jules Kounde și Andreas Christensen. Iată cum arată formulele probabile pentru jocul de pe Parc des Princes:

ADVERTISEMENT
  • PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, L. Hernandez – Joao Neves, Vitinha, F. Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia
  • Barcelona: J. Garcia – Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo – Rodri, Fermin, Pedri – Yamal, Raphinha, Gordon

Live UEFA Champions League, etapa 3 din faza grupei

La mijlocul acestei săptămâni, cea importantă competiție la nivel de cluburi din Europa, UEFA Champions League, își continuă parcursul. Pe 20 și pe 21 octombrie, 36 de echipe aflate într-o grupă unică se vor duela în etapa cu numărul 3. Este o luptă acerbă pentru a ocupa o poziție ce duce direct în optimile de finală (locurile 1-8) sau în play-off (locurile 9-24).

Iubitorii fotbalului vor avea și în această rundă câteva partide considerate adevărate șocuri. Ziua de marți are drept cap de afiș duelul dintre PSG, campioana ultimelor două ediții, și Barcelona, văzută de mulți cea mai în formă echipă a momentului. Dacă în teren ne așteaptă un adevărat regal, cu două formații care practică un fotbal de înaltă clasă, marea problemă o reprezintă siguranța. Și asta pentru că Parisul este sub asediu din cauza protestelor masive care au cuprins marile orașe din Franța.

ADVERTISEMENT
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de...
Digi24.ro
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe

O altă întâlnire care atrage atenția în prima zi a etapei a 3-a va avea loc pe Anfield Road. Dacă Liverpool scârțâie în campionat, în Champions League merge ceas și caută a treia victorie la rând în fața lui Villarreal.

ADVERTISEMENT
Rapid a luat decizia, după ce au apărut imaginile ”groazei” din școala din...
Digisport.ro
Rapid a luat decizia, după ce au apărut imaginile ”groazei” din școala din Bistrița

Bayern – Arsenal, șocul de miercuri

Capul de afiș al zilei de miercuri este fără doar și poate jocul dintre Bayern și Arsenal. Bavarezii vin după remiza chinuită din Norvegia cu Viking și nu trebuie să mai facă pași greșiți pentru a rămâne cu șanse în lupta pentru primele opt locuri, dar ”tunarii” vor să dea lovitura și să obțină al treilea succes consecutiv în UCL. Interul lui Cristi Chivu a început dezastruos grupa cu două înfrângeri și nu are decât varianta victoriei cu Șahtior Donețk.

ADVERTISEMENT

De văzut este și partida de pe Santiago Bernabeu în care Real Madrid va primi vizita nemților de la RB Leipzig. ”Galacticii” vor să țină turația la maxim în cea mai tare competiție, iar jocul va fi arbitrat de Istvan Kovacs.

Cine transmite la TV în România UEFA Champions League, sezonul 2026 – 2027. Programul meciurilor din etapa 3

La fel ca și în anii trecuți, și în sezonul 2026-2027 cele mai tari partide din UEFA Champions League vor fi transmise la TV în România de canalele Digi Sport și Prima Sport. Fanii din România vor putea urmări meciurile și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iată, mai jos, programul complet al etapei a 3-a din UEFA Champions League:

ADVERTISEMENT

Marți, 20 octombrie 2026:

  • ora 19:45 Fenerbahce – Slavia Praga
  • ora 19:45 Sabah Baku – Dortmund
  • ora 22:00 AS Roma – Slovan Bratislava
  • ora 22:00 FC Porto – PSV
  • ora 22:00 Liverpool – Villarreal
  • ora 22:00 Manchester City – AEK Atena
  • ora 22:00 Napoli – Bodo/Glimt
  • ora 22:00 PSG – Barcelona
  • ora 22:00 Stuttgart – Atletico Madrid

Miercuri, 14 octombrie 2026:

  • ora 19:45 Como – Manchester United
  • ora 19:45 Lille – Galatasaray
  • ora 22:00 Aston Villa – Viking
  • ora 22:00 Bayern – Arsenal
  • ora 22:00 Betis – Feyenoord
  • ora 22:00 Club Brugge – Lens
  • ora 22:00 Inter – Șahtior
  • ora 22:00 Real Madrid – RB Leipzig
  • ora 22:00 Sporting – LASK

Cum arată clasamentul din UEFA Champions League înainte de etapa a 3-a

După disputarea a două etape din UEFA Champions League, nu mai puțin de nouă echipe au reușit câte două victorii și se află în fruntea clasamentului cu maxim de puncte. Surprizele plăcute sunt Stuttgart, Sporting și Betis, în timp ce la polul opus se află Inter și Napoli, care nu au acumulat niciun punct, la fel ca alte șase formații.

  • 1. PSG – 6 puncte
  • 2. Barcelona – 6 puncte
  • 3. Aston Villa – 6 puncte
  • 4. Stuttgart – 6 puncte
  • 5. Liverpool – 6 puncte
  • 6. Sporting – 6 puncte
  • 7. Arsenal – 6 puncte
  • 8. Real Madrid – 6 puncte
  • 9. Betis – 6 puncte
  • 10. Bayern – 4 puncte
  • 11. Șahtior – 4 puncte
  • 12. Como – 3 puncte
  • 13. Manchester United – 3 puncte
  • 14. Villarreal – 3 puncte
  • 15. Atletico Madrid – 3 puncte
  • 16. Club Brugge – 3 puncte
  • 17. Manchester City – 3 puncte
  • 18. Dortmund – 3 puncte
  • 19. Lens – 3 puncte
  • 20. AEK Atena – 3 puncte
  • 21. RB Leipzig – 3 puncte
  • 22. Sabah Baku – 3 puncte
  • 23. Feyenoord – 3 puncte
  • 24. Bodo/Glimt – 3 puncte
  • 25. AS Roma – 1 punct
  • 26. PSV – 1 punct
  • 27. Viking – 1 punct
  • 28. Fenerbahce – 1 punct
  • 29. Inter – 0 puncte
  • 30. FC Porto – 0 puncte
  • 31. Slavia Praga – 0 puncte
  • 32. Napoli – 0 puncte
  • 33. LASK – 0 puncte
  • 34. Lille – 0 puncte
  • 35. Galatasaray – 0 puncte
  • 36. Slovan Bratislava – 0 puncte.

Echipele clasate pe primele primele opt poziții se vor califica direct în faza optimilor de finală. Formațiile care vor termina pe locurile 9-24 vor disputa play-off-ul pentru accederea în optimi, în timp cele de pe 25-36 vor fi eliminate din competiție.

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 3 a grupei de UEFA Champions League

Pariorii sunt cu ochii pe cele 18 meciuri din Champions League din această săptămână. Marile favorite nu au cote prea atractive. Manchester City are 1.10 pe teren propriu cu AEK Atena, AS Roma 1.15 acasă cu Slovan Bratislava, Inter 1,20 pe teren propriu cu Șahtior, iar Aston Villa are 1,24 pentru o victorie acasă cu Viking.

În derby-urile etapei a 3-a avem următoarele cote:

  • PSG – Barcelona: 2.45 – 4.25 – 2.47
  • Stuttgart – Atletico: 3.15 – 3.70 – 2.15
  • Bayern – Arsenal: 2.10 – 3.75 – 3.25
  • Como – Manchester United: 2.35 – 3.65 – 2.87

Vezi Live blog UEFA Champions League, meciurile din faza grupei, pe FANATIK. Actualizări, declarații, rezumate

În fiecare săptămână europeană, FANATIK vă oferă un format LIVE TEXT pe site în care aveți toate fazele importante din meciurile grupei de UEFA Champions League. Aici sunt prezentate actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Avem și români implicați în UCL, jucători și un antrenor, astfel că informațiile îi vor viza și pe aceștia. Aici ești primul care află tot ce contează din cea mai spectaculoasă competiție inter-cluburi din Europa.

Liga 2, live etapa 10. ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște se joacă...
Fanatik
Liga 2, live etapa 10. ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște se joacă acum. Deschidere de scor în secunda 50
Fotbalistul român care a jucat cu Adi Mutu în Italia, ridicat de mascați...
Fanatik
Fotbalistul român care a jucat cu Adi Mutu în Italia, ridicat de mascați după ce a reprodus „Schema Nordis”! Prejudiciu de 7 milioane de euro!
Un film legendar revine în topurile de streaming după 35 de ani! A...
Fanatik
Un film legendar revine în topurile de streaming după 35 de ani! A câștigat 5 premii Oscar și actorul principal a declanșat un adevărat scandal în timpul Cupei Mondiale 2026
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir dă de pământ cu transferul vizat de Gigi Becali: 'Ruginit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!