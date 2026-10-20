UEFA Champions League, live video, etapa 3. Echipele probabile la PSG – Barcelona

ADVERTISEMENT

Etapa a 3-a din grupa unică de UEFA Champions League programează marți și miercuri, 20 și 21 octombrie, 18 meciuri extrem de importante și de interesante. Capul de afiș al rundei este, fără îndoială, duelul dintre PSG și Barcelona, două dintre echipele cu punctaj maxim. O altă dispută tare va avea loc la Munchen între Bayern și Arsenal.

PSG și Barcelona se întâlnesc marți, începând cu ora 22:00, în etapa a 3-a a fazei ligii din Champions League, iar Luis Enrique și Hansi Flick au de luat mai multe decizii importante cu privire la fotbaliștii pe care îi vor titulariza. Antrenorul campioanei Europei are o mare problemă în banda stângă a apărării, Nuno Mendes fiind indisponibil, în timp ce catalanii au 4 absențe, 3 ele în compartimentul defensiv: Eric Garcia, Jules Kounde și Andreas Christensen. Iată cum arată formulele probabile pentru jocul de pe Parc des Princes:

ADVERTISEMENT

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, L. Hernandez – Joao Neves, Vitinha, F. Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Barcelona: J. Garcia – Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo – Rodri, Fermin, Pedri – Yamal, Raphinha, Gordon

Live UEFA Champions League, etapa 3 din faza grupei

La mijlocul acestei săptămâni, cea importantă competiție la nivel de cluburi din Europa, UEFA Champions League, își continuă parcursul. Pe 20 și pe 21 octombrie, 36 de echipe aflate într-o grupă unică se vor duela în etapa cu numărul 3. Este o luptă acerbă pentru a ocupa o poziție ce duce direct în optimile de finală (locurile 1-8) sau în play-off (locurile 9-24).

Iubitorii fotbalului vor avea și în această rundă câteva partide considerate adevărate șocuri. Ziua de marți are drept cap de afiș duelul dintre PSG, campioana ultimelor două ediții, și Barcelona, văzută de mulți cea mai în formă echipă a momentului. Dacă în teren ne așteaptă un adevărat regal, cu două formații care practică un fotbal de înaltă clasă, marea problemă o reprezintă siguranța. Și asta pentru că care au cuprins marile orașe din Franța.

ADVERTISEMENT

O altă întâlnire care atrage atenția în prima zi a etapei a 3-a va avea loc pe Anfield Road. Dacă Liverpool scârțâie în campionat, în Champions League merge ceas și caută a treia victorie la rând în fața lui Villarreal.

ADVERTISEMENT

Bayern – Arsenal, șocul de miercuri

Capul de afiș al zilei de miercuri este fără doar și poate jocul dintre Bayern și Arsenal. Bavarezii vin după remiza chinuită din Norvegia cu Viking și nu trebuie să mai facă pași greșiți pentru a rămâne cu șanse în lupta pentru primele opt locuri, dar ”tunarii” vor să dea lovitura și să obțină al treilea succes consecutiv în UCL. Interul lui Cristi Chivu a început dezastruos grupa cu două înfrângeri și nu are decât varianta victoriei cu Șahtior Donețk.

ADVERTISEMENT

De văzut este și partida de pe Santiago Bernabeu în care Real Madrid va primi vizita nemților de la RB Leipzig. ”Galacticii” vor să țină turația la maxim în cea mai tare competiție, iar .

Cine transmite la TV în România UEFA Champions League, sezonul 2026 – 2027. Programul meciurilor din etapa 3

La fel ca și în anii trecuți, și în sezonul 2026-2027 cele mai tari partide din UEFA Champions League vor fi transmise la TV în România de canalele Digi Sport și Prima Sport. Fanii din România vor putea urmări meciurile și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iată, mai jos, programul complet al etapei a 3-a din UEFA Champions League:

ADVERTISEMENT

Marți, 20 octombrie 2026: