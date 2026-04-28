Sport

UEFA Champions League, Live Video manșa tur a semifinalelor. Fan Marseille, Emmanuel Macron a dat scorul exact la PSG – Bayern

UEFA Champions League a ajuns în faza semifinalelor. Află toate detaliile despre meciurile de 5 stele: PSG - Bayern Munchen și Atletico Madrid - Arsenal.
FANATIK
28.04.2026 | 18:50
ULTIMA ORĂ
UEFA Champions League: turul semifinalelor, live video.
ADVERTISEMENT

Champions League, cea mai tare competiție europeană oferită de UEFA la nivel de cluburi, a ajuns în faza semifinalelor. După meciurile extrem de tari din sferturi, echipe precum Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Arsenal și Atletico Madrid au obținut biletele pentru această rundă. Stai pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu scorurile, marcatorii dar și cele mai tari reacții după meciurile tur, în care se anunță spectacol la superlativ.

UPDATE: Ce pronostic a dat Emmanuel Macron înainte de PSG – Bayern

Președintele Franței crede că parizienii se vor impune cu scorul de 3-1 în acest meci tur de marți seară de pe „Parc des Princes”. „Eu sunt suporter al echipei Olympique Marseille, dar în această seară joacă PSG. Așa că țin cu PSG. Cred că va câștiga cu 3-1. Cât despre Champions League? Nu poți să te pronunți niciodată dinainte, dar PSG are o echipă foarte bună”, a spus Macron, citat de jurnaliștii francezi de la Foot Mercato. 

ADVERTISEMENT

Live video UEFA Champions League, manșa tur a semifinalelor. Echipele se gândesc la marea finală

UEFA Champions League se întoarce în această săptămână. Cea mai tare competiție oferită de UEFA se apropie de marele deznodământ. Sferturile au însemnat meciuri în care a plouat cu goluri, însă precauția poate interveni în semifinale, unde totul va fi mult mai strâns. PSG și Bayern Munchen, echipele cu loturi pline de jucători valoroși și talentați, au dominat competiția, iar acum se vor întâlni în „dublă” manșă pentru un loc în marea finală. Cele două s-au mai confruntat în această ediție de Champions League, în faza grupei unice, când bavarezii s-au impus cu 2-1 în toamna anului trecut. De partea opusă, Atletico Madrid și Arsenal, echipele care preferă să aplice arta apărării, vor încerca să se surprindă reciproc.

Programul complet și televizările din manșa tur a semifinalelor UEFA Champions League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul semifinalelor UEFA Champions League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

ADVERTISEMENT
Meciurile tur din faza semifinalelor sunt programate pentru 28-29 aprilie, în timp ce manșele retur se desfășoară pe 5, respectiv 6 mai. Marea finală este programată pe 30 mai, de la 19:00, pe „Puskás Aréna” din Budapesta.

ADVERTISEMENT
Iată programul complet al disputelor de marți, 28 aprilie și miercuri, 29 aprilie, din manșa tur a semifinalelor Champions League, ediția 2025/2026:

ADVERTISEMENT

Marți, 28 aprilie

  • Ora 22:00: PSG – Bayern Munchen (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Miercuri, 29 aprilie

  • Ora 22:00: Atletico Madrid – Arsenal (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa tur a semifinalelor Champions League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată ce variante pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul semifinalelor Champions League:

  • PSG – Bayern Munchen: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.37
  • Atletico Madrid – Arsenal: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.88

Vezi live video UEFA Champions League, manșa tur a semifinalelor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe Fanatik.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei tur a semifinalelor UEFA Champions League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

ADVERTISEMENT

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
