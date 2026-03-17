UEFA Champions League, manșa retur a optimilor. Bodo/Glimt, echipa care a eliminat Inter, la un pas de sferturi. Programul și televizările

Champions League, cea mai tare competiție europeană la nivel de cluburi, a ajuns la returul optimilor. Echipele învinse în manșa tur vor revanșa și totodată calificarea în sferturi. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile.

Live video UEFA Champions League, manșa retur a optimilor. Bătălia finală înaintea sferturilor

UEFA Champions League se întoarce în această săptămână. Prestigioasa competiție oferită de UEFA ne-a oferit meciuri spectaculoase în turul optimilor, existând partide în care a „plouat” efectiv cu goluri.

După , este rândul ca returul să decidă cu adevărat cine va merge în faza sferturilor. Liverpool a cedat cu 0-1 pe terenul lui Galatasaray, într-un meci în care

Bayern a învins Atalanta cu 6-1 în deplasare, astfel că meciul din Germania va fi o simplă formalitate. Tottenham nu mai privește cu atât de mult optimism calificarea mai departe după 2-5 în Spania cu Atletico Madrid. Newcastle va încerca să elimine Barcelona la ea acasă, după 1-1 în tur.

Arsenal nu a reușit să învingă Leverkusen în deplasare (scor 1-1), dar va încerca să profite de avantajul terenului propriu la terur. Bodo/Glimt, care a scos Interul lui Chivu, a învins Sporting cu 3-0 și este cu un pas în sferturi.

PSG nu a stat la discuții cu Chelsea, pe care a învins-o cu 5-2. Real Madrid a învins Manchester City cu 3-0, însă istoricul meciurilor dintre cele două a mai consemnat răsturnări de situație.

Programul complet și televizările din manșa retur a optimilor UEFA Champions League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din returul optimilor UEFA Champions League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Meciurile tur din faza optimilor au fost programate pentru 10 și 11 martie, în timp ce manșele retur se desfășoară pe 17, respectiv 18 martie. Faza sferturilor se va juca apoi pe 7-8 și 14-15 aprilie.

Iată programul complet al disputelor de marți, 17 martie și miercuri, 18 martie, din manșa retur a optimilor Champions League, ediția 2025/2026:

Marți, 17 martie:

Ora 19:45: Sporting – Bodo/Glimt (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Arsenal – Leverkusen (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Ora 22:00: Chelsea – PSG (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 22:00: Manchester City – Real Madrid (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Miercuri, 18 martie:

Ora 19:45: Barcelona – Newcastle (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Bayern – Atalanta (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Ora 22:00: Liverpool – Galatasaray (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Tottenham – Atletico Madrid (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa retur a optimilor Champions League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din returul optimilor Champions League:

Sporting – Bodo/Glimt: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.56

Manchester City – Real Madrid: „peste 2.5 goluri” – cotă 1.50

Arsenal – Leverkusen: „GG în oricare repriză” – cotă 2.52

Vezi live video UEFA Champions League, manșa retur a optimilor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a optimilor UEFA Champions League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!