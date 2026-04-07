UEFA Champions League, manșa tur a sferturilor. Real Madrid – Bayern, dar și Sporting – Arsenal se joacă de la 22:00. Extrema nemților a băgat frica în spanioli: „Candidat la Balonul de Aur”

Champions League, cea mai tare competiție europeană la nivel de cluburi, a ajuns în faza sferturilor. După meciurile extrem de tari din optimi, echipe precum Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain, Sporting, FC Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool și Bayern Munchen au obținut biletele pentru această etapă. Stai pe Fanatik.ro pentru a fi la curent cu scorurile, marcatorii dar și cele mai tari reacții după meciurile tur.

Real Madrid – Bayern Munchen este cel mai așteptat duel din sferturile de finală ale Ligii Campionilor și fanii se așteaptă la spectacol total. În ciuda faptului că Harry Kane marchează gol după gol pentru bavarezi, nu el este desemnat ca fiind pericolul principal în duelul de pe Bernabeu.

Spaniolii de la l-au scos în evidență pe Michael Olise, extrema lui Bayern ce este gata să bată recordul de assisturi într-un singur sezon al lui Lionel Messi. „Michael Olise (Londra, 2001) ajunge pe Bernabéu ca un candidat la Balonul de Aur”, se arată într-un articol postat de iberici. „Este probabil cea mai bună extremă din lume în acest moment. Oferă un set de calități de top”, a declarat Sami Khedira, fostul mijlocaș al lui Real Madrid.

UEFA Champions League se întoarce în această săptămână, după lunga așteptare cauzată de pauza internațională. Prestigioasa competiție oferită de UEFA ne-a oferit , existând partide în care a „plouat” efectiv cu goluri.

După meciurile nebune din acea fază, este rândul ca sferturile să decidă cu adevărat cine va merge în semifinale. Real Madrid primește vizita colosului Bayern Munchen, confruntare care s-a mai dat în trecut și care a produs de fiecare dată spectacol. Revelația Sporting va juca acasă contra lui Arsenal, echipa care speră ca acest sezon să îi aducă în sfârșit glorie, cel puțin pe plan intern.

Barcelona își testează forțele încă o dată în acest sezon cu Atletico Madrid, dar de data aceasta pe plan extern. În fine, PSG va încerca să profite de instabilitatea lui , și să o elimine.

Programul complet și televizările din manșa tur a sferturilor UEFA Champions League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din returul optimilor UEFA Champions League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Meciurile tur din faza sferturilor sunt programate pentru 7 și 8 aprilie, în timp ce manșele retur se desfășoară pe 14, respectiv 15 aprilie. Faza semifinalelor se va juca apoi pe 28-29 aprilie și 5-6 mai.

Iată programul complet al disputelor de marți, 7 aprilie și miercuri, 8 aprilie, din manșa tur a sferturilor Champions League, ediția 2025/2026:

Marți, 7 aprilie:

Ora 22:00: Real Madrid – Bayern Munchen (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Sporting – Arsenal (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Miercuri, 8 aprilie:

Ora 22:00: Barcelona – Atletico Madrid (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: PSG – Liverpool (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

