Sport

UEFA, CONCACAF și AFC fac front comun împotriva lui Gianni Infantino: „O încălcare fundamentală a încrederii!”

Nu se mai liniștesc apele în fotbalul mondial. UEFA, CONCACAF și AFC, trei dintre cele mai puternice confederații de pe glob, își unesc forțele împotriva FIFA. Război deschis contra lui Gianni Infantino.
Mihai Dragomir
10.08.2026 | 17:32
UEFA CONCACAF si AFC fac front comun impotriva lui Gianni Infantino O incalcare fundamentala a increderii
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FIFA, atacată din toate părțile după ultimele controverse create. Foto: Colaj FANATIK.
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Trei dintre cele mai puternice confederații de pe glob, UEFA (Europa), CONCACAF (America de Nord și Centrală) și AFC (Asia), au declanșat un război deschis împotriva președintelui FIFA, Gianni Infantino. Conflict de amploare în fotbalul mondial după ultimele controverse din jurul FIFA.

FIFA, atacată public de UEFA, CONCACAF și AFC

Intenția lui Gianni Infantino de a vinde părți comerciale din Cupa Mondială, decizie luată pe ascuns, fără o consultare reală, continuă să producă reacții puternice. Conform cotidianului iberic sport.es, președinții celor trei foruri UEFA, CONCACAF și AFC (în aceeași ordine, Aleksander Ceferin, Victor Montagliani și Salman Bin Ibrahim Al Khalifa) au semnat o scrisoare comună, de o duritate fără precedent.

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Conflictul a escaladat atât de mult încât UEFA amenințase anterior cu acțiuni în instanță și chiar cu un boicot istoric al tuturor competițiilor organizate de FIFA, inclusiv al Campionatului Mondial. În documentul făcut public acum, cele trei confederații amintite explică faptul că demersul lor este strict pentru protejarea fenomenului și a asociațiilor naționale.

„Fotbalul este cea mai mare pasiune împărtășită din lume. Nu aparține niciunui individ și niciunei instituții. Aparține jucătorilor, suporterilor, cluburilor, Asociațiilor Membre și fiecărei instituții însărcinate cu protejarea viitorului său. Aceasta nu este o chestiune legată de bani (…) Aici este vorba de ceva mult mai fundamental: integritatea jocului și integritatea celor care au fost aleși să-l conducă. Conducerea în fotbal nu este o proprietate. Nu este vorba de a ostenta sau a pretinde putere, ci este o datorie față de familia fotbalului”, se arată în comunicatul comun, citat de sursa menționată. Pe pagina UEFA puteți regăsi comunicatul emis în forma completă.

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Gianni Infantino, acuzat de înșelăciune și lipsă de judecată

Asaltul la adresa lui Infantino este cât se poate de dur, șeful FIFA fiind acuzat că a încercat să limiteze controlul asupra propunerii sale de a vinde drepturile comerciale ale Campionatului Mondial, forțând un termen limită și ocolind procedurile corecte. FIFA a încercat să mascheze scandalul catalogându-l drept o simplă „eroare de comunicare”.

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Alianța UEFA-CONCACAF-AFC a taxat însă acest derapaj, fără să se ferească de cuvinte. „Când încrederea este ruptă prin înșelăciune, când un individ se plasează deasupra colectivului care i-a încredințat autoritatea, acea datorie a fost abandonată. (…) Să încerci să vinzi o participație din Cupa Mondială FIFA a reprezentat o profundă lipsă de judecată, nu doar o piedică de procedură, ci o încălcare fundamentală a încrederii față de instituțiile pe care FIFA ar trebui să le servească”, mai notează sursa citată. Semnatarii scrisorii cer, de asemenea, o anchetă independentă, în afara FIFA.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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