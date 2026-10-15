UEFA Conference League, live, etapa 1 din faza grupei. Vlad Dragomir și Pafos, deplasare dificilă la Atalanta

UEFA Conference League, etapa 1 din faza grupei, are loc joi, 15 octombrie. Universitatea Craiova și încă 35 de formații se luptă pentru primele 24 de locuri care duc în faza eliminatorie. FANATIK vă oferă toate informațiile necesare legate de runda inaugurală din această competiție: program, televizări, cote la pariuri și cele mai tari dueluri.
După UEFA Champions League și Europa League, care au pornit deja la drum, în această săptămână debutează oficial și a treia întrecere ca valoare de pe continent: UEFA Conference League. Joi, 15 octombrie, se joacă 18 partide împărțite în două intervale orare: 10 meciuri de la 19:45, urmate de încă 8 de la ora 22:00.
Fără îndoială, pentru români, duelul de la 19:45, de pe „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova – Getafe, este cel mai important. În afară de elevii lui Filipe Coelho, în această fază a competiției mai avem un român. E vorba de omul de națională Vlad Dragomir, care, alături de Pafos, joacă de la ora 22:00 la Bergamo, contra puternicei Atalanta.
În sezonul 2026 – 2027, transmisiunea în direct la TV a meciurilor din UEFA Conference League va fi asigurată de posturile Digi Sport și Prima Sport. E important de precizat că site-ul FANATIK vă va veni în sprijin și vă va ține permanent informați cu privire la scor prin formatul LIVE TEXT cu care v-am obișnuit la toate competițiile importante.
Meciurile de la ora 19:45:
Meciurile de la 22:00:
Formatul UEFA Conference League 2026 – 2027 este unul similar celui din urmă cu un sezon. Competiția adună la startul ei 36 de echipe în faza principală, într-un clasament unic. Fiecare echipă de mai sus joacă 6 meciuri, cu 6 adversari diferiți: 3 acasă și 3 în deplasare. După aceste 6 meciuri se trage linie și vom avea:
Stadionul lui Beşiktaş va găzdui finala Conference League 2026–2027. Arena din Istanbul are o capacitate de aproximativ 40.000 de spectatori. Va fi a doua oară când stadionul Tüpraș va găzdui o finală UEFA. În 2019, stadionul, cunoscut pe atunci sub numele de Vodafone Park, a găzduit finala Supercupei UEFA dintre două echipe engleze, Liverpool și Chelsea. Finala Conference League din sezonul precedent a avut loc în Germania, la Leipzig.
Oferta bogată de meciuri din Conference League este pe placul pariorilor. Cele 18 partide vin cu cote excelente, pe care mulți le-au luat deja în „vizor”. În Bănie, Universitatea are cotă 3,10 cu Getafe, în timp ce spaniolii au 2,30. Meciul celuilalt român implicat în această competiție, Vlad Dragomir, are o favorită clară. Atalanta are cotă de 1,36, față de 8,00 cât primesc ciprioții.
Iată lista unor alte partide cu potențial pentru pariori:
Ca de obicei, pe Fanatik.ro sunteți ținuți la curent cu toate evenimentele și fazele importante din partidele etapei 1 a grupei de UEFA Conference League. Totul vă este oferit în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real. Nu lipsesc cele mai importante reacții de la partidele de joi, 15 octombrie.