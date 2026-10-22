UEFA Conference League, live, etapa 2 din faza grupei. Vlad Dragomir și Pafos sunt în căutarea primei victorii din competiție

Etapa a doua din faza principală a Conference League va lua startul joi, 22 octombrie, și va aduce în prim-plan 18 partide. Singura competiție europeană în care mai este angrenată o echipă românească propune partide atractive atât la ora 19:45, cât și la 22:00. A doua serie de meciuri conține un duel demn de Liga Campionilor. FANATIK vă oferă toate informațiile necesare legate de această competiție: program, televizări, cote la pariuri și cele mai tari dueluri.
A treia competiție continentală propune 18 partide, împărțite în două calupuri de meciuri. Prima serie începe la ora 19:45. Pe lângă meciul Universității Craiova contra lui Inter Escaldes, România va mai fi reprezentată și de Vlad Dragomir. Echipa sa, Pafos, va primi vizita celor de la Riga FC. Tot de la aceeași oră, fosta adversară a oltenilor, Getafe, se va întâlni cu elvețienii de la Lugano.
Al doilea calup de meciuri va aduce în prim-plan confruntări de marcă. Cel mai așteptat duel al serii va începe la ora 22:00, când Ajax Amsterdam va întâlni pe Atalanta. Olandezii vor să treacă peste eșecul neașteptat împotriva lui Hajduk Split. De asemenea, tot de la aceeași oră va începe partida dintre AS Monaco și Freiburg, dar și Braga – Gent sau Thun – Hajduk Split.
Conference League propune mai multe meciuri interesante la televiziunile de sport din România. Pe lângă duelul campioanei din SuperLiga, Universitatea Craiova, Digi Sport și Prima Sport vor mai transmite alte partide din competiție. O parte dintre meciurile ce nu se vor putea vedea la TV, vor fi transmise în format online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. FANATIK vă va oferi ultimele informații din timpul partidelor și nu numai, în format LIVE TEXT.
Programul complet din etapa 2 a UEFA Conference League:
Ora 19:45:
Ora 22:00:
Clasamentul după prima etapă din Conference League:
A doua zi de meci din Conference League aduce noi ocazii de pariere. Duelurile de top ale serii oferă cote atractive. FANATIK a realizat un top a celor mai interesante 5 cote ale serii de joi în această competiție: