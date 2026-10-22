UEFA Conference League, live, etapa 2 din faza grupei. Vlad Dragomir și Pafos sunt în căutarea primei victorii din competiție

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Etapa a doua din faza principală a Conference League va lua startul joi, 22 octombrie, și va aduce în prim-plan 18 partide. Singura competiție europeană în care mai este angrenată o echipă românească propune partide atractive atât la ora 19:45, cât și la 22:00. A doua serie de meciuri conține un duel demn de Liga Campionilor. FANATIK vă oferă toate informațiile necesare legate de această competiție: program, televizări, cote la pariuri și cele mai tari dueluri.

Live UEFA Conference League, etapa 1. Pafos vrea prima victorie din faza supergrupei

A treia competiție continentală propune 18 partide, împărțite în două calupuri de meciuri. Prima serie începe la ora 19:45. Pe lângă meciul Universității Craiova contra lui Inter Escaldes, România . Echipa sa, Pafos, va primi vizita celor de la Riga FC. Tot de la aceeași oră, fosta adversară a oltenilor, Getafe, se va întâlni cu elvețienii de la Lugano.

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Al doilea calup de meciuri va aduce în prim-plan confruntări de marcă. Cel mai așteptat duel al serii va începe la ora 22:00, când Ajax Amsterdam va întâlni pe Atalanta. Olandezii vor să treacă peste . De asemenea, tot de la aceeași oră va începe partida dintre AS Monaco și Freiburg, dar și Braga – Gent sau Thun – Hajduk Split.

Cine transmite la TV în România UEFA Conference League, sezonul 2026 – 2027

Conference League propune mai multe meciuri interesante la televiziunile de sport din România. Pe lângă duelul campioanei din SuperLiga, Universitatea Craiova, Digi Sport și Prima Sport vor mai transmite alte partide din competiție. O parte dintre meciurile ce nu se vor putea vedea la TV, vor fi transmise în format online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. FANATIK vă va oferi ultimele informații din timpul partidelor și nu numai, în format LIVE TEXT.

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Programul complet din etapa 2 a UEFA Conference League:

Ora 19:45:

Kairat Almaty – Panathinaikos

Getafe – Lugano

Iberia 1999 – Mjallby

Inter Escaldes – Universitatea Craiova

Jablonec – Brighton

Kauno Zalgiris – Brann

Nordsjaelland – CSKA Sofia

Pafos – Riga FC

Steaua Roșie Belgrad – FC Copenhaga

Trabzonspor – Hearts

Ora 22:00:

Aarhus – Egnatia

Ajax – Atalanta

Borac Banja Luka – KuPS

Braga – Gent

Lincoln Red Imps – Twente

Midtjylland – St. Truiden

AS Monaco – Freiburg

Thun – Hajduk Split

Clasamentul după prima etapă din Conference League:

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Brighton – 3 puncte (4-0) FC Copenhaga – 3 puncte (3-0) Trabzonspor – 3 puncte (4-2) Atalanta – 3 puncte (3-1) Mjallby – 3 puncte (2-0) St. Truiden – 3 puncte (2-0) Freiburg – 3 puncte (3-2) Lugano – 3 puncte (3-2) AS Monaco – 3 puncte (2-1) Hajduk Split – 3 puncte (2-1) Panathinaikos – 3 puncte (2-1) Brann – 3 puncte (2-1) Gent – 3 puncte (1-0) Twente – 3 puncte (1-0) Getafe – 1 punct (1-1) Midtjylland – 1 punct (1-1) Nordsjaelland – 1 punct (1-1) Kairat Almaty – 1 punct (1-1) Hearts – 1 punct (1-1) Egnatia – 1 punct (1-1) Universitatea Craiova – 1 punct (1-1) Riga FC – 1 punct (1-1) Jablonec – 0 puncte (2-3) Steaua Roșie Belgrad – 0 puncte (2-3) Ajax Amsterdam – 0 puncte (1-2) Borac Banja Luka – 0 puncte (1-2) Lincoln Red Imps – 0 puncte (1-2) CSKA Sofia – 0 puncte (1-2) Aarhus – 0 puncte (0-1) Thun – 0 puncte (0-1) KuPS – 0 puncte (2-4) Pafos – 0 puncte (1-3) Inter Esclades – 0 puncte (0-2) Iberia 1999 – 0 puncte (0-2) Braga – 0 puncte (0-3) Kauno Zalgiris – 0 puncte (0-4)

Cotele la pariuri pentru meciurile tari din etapa 2 de Conference League

A doua zi de meci din Conference League aduce noi ocazii de pariere. Duelurile de top ale serii oferă cote atractive. FANATIK a realizat un top a celor mai interesante 5 cote ale serii de joi în această competiție:

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