UEFA Conference League, live, etapa 3 din faza grupei. Getafe – Brighton și Trabzonspor – Freiburg, cele mai tari meciuri ale rundei

Joi, 5 noiembrie, de la orele deja devenite „clasice” 19:45 și 22:00, au loc 18 meciuri din etapa 3 a fazei grupei UEFA Conference League. Alături de reprezentanta României, Universitatea Craiova, încă 35 de formații se luptă pentru primele 24 de locuri care duc în faza eliminatorie. În acest live blog, FANATIK vă oferă toate informațiile necesare legate de runda disputele din această competiție: program, televizări, cote la pariuri și cele mai tari dueluri.
În afară de meciul U Craiova – Egnatia, care ne interesează cel mai mult, etapa de Conference League mai propune o serie de partide atractive. Cele mai tari se joacă în Spania și în Turcia. De la ora 22:00, pe Coliseum din Getafe, fosta rivală a Universității este gazdă cu puternica Brighton. Englezii vin după o victorie de senzație în Premier League, pe terenul lui Manchester City. Nici Getafe nu s-a descurcat rău în Spania, trecând cu 3-1 în ultima rundă de Sevilla.
Un alt meci tare din această rundă de UECL se joacă în Turcia. Echipa lui Mo Salah, Trabzonspor, o înfruntă pe Freiburg. Este un meci între locurile 3 din Super Lig și Bundesliga. În Conference League, cele două formații au avut însă evoluții diferite. Dacă turcii au deja 6 puncte, după două victorii, nemții se mulțumesc doar cu 3. Au învins pe Jablonec, dar apoi au pierdut la scor de neprezentare, în Franța, cu AS Monaco, 0-3.
Toate cele trei competiții inter-cluburi UEFA de pe continent, Liga Campionilor, Europa League și Conference League, se văd în sezonul 2026 – 2027 pe canelele Digi Sport și Prima Sport. În paralel, pe site-ul FANATIK primiți constant informați cu privire la scor prin formatul LIVE TEXT cu care v-am obișnuit la toate competițiile importante.
După cele două etape jucate în acest sezon, nu mai puțin de 8 echipe au adunat maximum de puncte, 6. E vorba de Panathinaikos, Lugano, Brann, Trabzonspor, Twente, AS Monaco, Sint-Truiden și Hajduk Split. U Craiova a ajuns la cota 4. La capitolul zero puncte sunt echipele: Thun, Lincoln Red Imps, KuPS Kuopio, Inter Escaldes și Kauno Zalgiris. Mai jos aveți programul etapei a 3-a:
Meciurile de la ora 19:45:
Meciurile de la ora 22:00:
Înainte de etapa a 3-a, clasamentul era următorul:
Pariorii au o zi de joi, 5 noiembrie, extrem de îmbelșugată. Sunt mai multe meciuri cu potențial în Conference League. Noi vom trece în revistă cotele de la cele mai tari partide. În Turca, Trabzonspor e favorită cu Freiburg, 2,40 la 2,65. Apoi, în Getafe – Brighton, îi avem pe oaspeți plecând cu prima șansă, 1,58 la 5,60. Vlad Dragomir și Pafos au o misiune imposibilă în Olanda, primind o cotă de 7,70 contra lui Twente.
Site-ul FANATIK.ro vă oferă date în timp real legate de toate evenimentele și fazele importante de la partidele etapei 3 a grupei de UEFA Conference League. Informațiile vă sunt oferite în format LIVE TEXT, cu actualizări constante. Nu lipsesc cele mai importante reacții de la partidele de joi, 5 noiembrie.