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UEFA Conference League, live, etapa 3 din faza grupei. Getafe – Brighton și Trabzonspor – Freiburg, cele mai tari meciuri ale rundei

Adrian Baciu
05.11.2026 | 17:54
UEFA Conference League live etapa 3 din faza grupei Getafe Brighton si Trabzonspor Freiburg cele mai tari meciuri ale rundei
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Live UEFA Conference League, etapa 3. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
UEFA Conference League, etapa 3 din faza grupei, se dispută joi, 5 noiembrie. Fanatik vă oferă informații despre program, cele mai importante meciuri, televizări și cote la pariuri. Totul în acest live blog.
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Joi, 5 noiembrie, de la orele deja devenite „clasice” 19:45 și 22:00, au loc 18 meciuri din etapa 3 a fazei grupei UEFA Conference League. Alături de reprezentanta României, Universitatea Craiova, încă 35 de formații se luptă pentru primele 24 de locuri care duc în faza eliminatorie. În acest live blog, FANATIK vă oferă toate informațiile necesare legate de runda disputele din această competiție: program, televizări, cote la pariuri și cele mai tari dueluri.

Live UEFA Conference League, etapa 3. Getafe – Brighton, duel între fosta și viitoarea adversară a Craiovei

În afară de meciul U Craiova – Egnatia, care ne interesează cel mai mult, etapa de Conference League mai propune o serie de partide atractive. Cele mai tari se joacă în Spania și în Turcia. De la ora 22:00, pe Coliseum din Getafe, fosta rivală a Universității este gazdă cu puternica Brighton. Englezii vin după o victorie de senzație în Premier League, pe terenul lui Manchester City. Nici Getafe nu s-a descurcat rău în Spania, trecând cu 3-1 în ultima rundă de Sevilla.

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Un alt meci tare din această rundă de UECL se joacă în Turcia. Echipa lui Mo Salah, Trabzonspor, o înfruntă pe Freiburg. Este un meci între locurile 3 din Super Lig și Bundesliga. În Conference League, cele două formații au avut însă evoluții diferite. Dacă turcii au deja 6 puncte, după două victorii, nemții se mulțumesc doar cu 3. Au învins pe Jablonec, dar apoi au pierdut la scor de neprezentare, în Franța, cu AS Monaco, 0-3.

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Toate cele trei competiții inter-cluburi UEFA de pe continent, Liga Campionilor, Europa League și Conference League, se văd în sezonul 2026 – 2027 pe canelele Digi Sport și Prima Sport. În paralel, pe site-ul FANATIK primiți constant informați cu privire la scor prin formatul LIVE TEXT cu care v-am obișnuit la toate competițiile importante.

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Meciurile din etapa 3 de Conference League care vor fi televizate:

  • 19:45: Trabzonspor – Freiburg (Digi Sport 4 / Prima Sport 4)
  • 22:00 U Craiova – Egnatia (Digi Sport 1 / Prima Sport 1)
  • 22:00 St Truiden – Brann (Prima Sport 3)

Clasamentul după 3 etape și programul complet al rundei din UEFA Conference League:

După cele două etape jucate în acest sezon, nu mai puțin de 8 echipe au adunat maximum de puncte, 6. E vorba de Panathinaikos, Lugano, Brann, Trabzonspor, Twente, AS Monaco, Sint-Truiden și Hajduk Split. U Craiova a ajuns la cota 4. La capitolul zero puncte sunt echipele: Thun, Lincoln Red Imps, KuPS Kuopio, Inter Escaldes și Kauno Zalgiris. Mai jos aveți programul etapei a 3-a:

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Meciurile de la ora 19:45:

  • Steaua Roșie Belgrad – Inter Club d’Escaldes
  • Trabzonspor – Freiburg
  • Lincoln Red Imps FC – Hajduk Split
  • KuPS – Gent
  • Midtjylland – Ajax
  • Aarhus – SC Braga
  • FC Thun – Heart of Midlothian FC
  • Atalanta – FC Kairat Almatî
  • Mjällby – FK Borac Banja Luka

Meciurile de la ora 22:00:

  • Universitatea Craiova – KF Egnatia
  • Twente – Pafos FC
  • Getafe – Brighton
  • Panathinaikos – ȚSKA Sofia
  • Riga FC –  Jablonec
  • Copenhaga – Saburtalo Tbilisi
  • Lugano – Kauno Zalgiris
  • AS Monaco FC – Nordsjælland
  • Sint-Truiden – Brann

Înainte de etapa a 3-a, clasamentul era următorul:

  1. Panathinaikos – 6 puncte
  2. Lugano – 6 puncte
  3. Brann – 6 puncte
  4. Trabzonspor – 6 puncte
  5. Twente – 6 puncte
  6. Monaco – 6 puncte
  7. Sint-Truidense – 6 puncte
  8. Hajduk Split – 6 puncte
  9. Brighton – 4 puncte
  10. FC Copenhaga – 4 puncte
  11. Universitatea Craiova – 4 puncte
  12. Mjallby – 4 puncte
  13. Ajax – 3 puncte
  14. Borac – 3 puncte
  15. Atalanta – 3 puncte
  16. Braga – 3 puncte
  17. Gent – 3 puncte
  18. Freiburg – 3 puncte
  19. Nordsjælland – 2 puncte
  20. Egnatia – 2 puncte
  21. Riga – 2 puncte
  22. Crvena Zvezda – 1 punct
  23. CSKA Sofia – 1 punct
  24. Jablonec – 1 punct
  25. Midtjylland – 1 punct
  26. Aarhus – 1 punct
  27. Pafos – 1 punct
  28. Hearts – 1 punct
  29. Iberia Tbilisi – 1 punct
  30. Getafe – 1 punct
  31. Kairat Almaty – 1 punct
  32. Thun – 0 puncte
  33. Lincoln Red Imps – 0 puncte
  34. KuPS Kuopio – 0 puncte
  35. Inter Escaldes – 0 puncte
  36. Kauno Zalgiris – 0 puncte

Cotele la pariuri pentru meciurile tari din etapa 3 de Conference League

Pariorii au o zi de joi, 5 noiembrie, extrem de îmbelșugată. Sunt mai multe meciuri cu potențial în Conference League. Noi vom trece în revistă cotele de la cele mai tari partide. În Turca, Trabzonspor e favorită cu Freiburg, 2,40 la 2,65. Apoi, în Getafe – Brighton, îi avem pe oaspeți plecând cu prima șansă, 1,58 la 5,60. Vlad Dragomir și Pafos au o misiune imposibilă în Olanda, primind o cotă de 7,70 contra lui Twente.

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Vezi live text UEFA Conference League, etapa 3 din faza grupei. Actualizări, declarații, rezumat

Site-ul FANATIK.ro vă oferă date în timp real legate de toate evenimentele și fazele importante de la partidele etapei 3 a grupei de UEFA Conference League. Informațiile vă sunt oferite în format LIVE TEXT, cu actualizări constante. Nu lipsesc cele mai importante reacții de la partidele de joi, 5 noiembrie.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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