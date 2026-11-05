UEFA Conference League, live, etapa 3 din faza grupei. Getafe – Brighton și Trabzonspor – Freiburg, cele mai tari meciuri ale rundei

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Joi, 5 noiembrie, de la orele deja devenite „clasice” 19:45 și 22:00, au loc 18 meciuri din etapa 3 a fazei grupei UEFA Conference League. Alături de reprezentanta României, Universitatea Craiova, încă 35 de formații se luptă pentru primele 24 de locuri care duc în faza eliminatorie. În acest live blog, FANATIK vă oferă toate informațiile necesare legate de runda disputele din această competiție: program, televizări, cote la pariuri și cele mai tari dueluri.

Live UEFA Conference League, etapa 3. Getafe – Brighton, duel între fosta și viitoarea adversară a Craiovei

În afară de meciul U Craiova – Egnatia, care ne interesează cel mai mult, etapa de Conference League mai propune o serie de partide atractive. Cele mai tari se joacă în Spania și în Turcia. De la ora 22:00, pe Coliseum din Getafe, fosta rivală a Universității este gazdă cu puternica Brighton. Englezii vin după o victorie de senzație în Premier League, pe terenul lui Manchester City. Nici Getafe nu s-a descurcat rău în Spania, trecând cu 3-1 în ultima rundă de Sevilla.

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Un alt meci tare din această rundă de UECL se joacă în Turcia. , o înfruntă pe Freiburg. Este un meci între locurile 3 din Super Lig și Bundesliga. În Conference League, cele două formații au avut însă evoluții diferite. Dacă turcii au deja 6 puncte, după două victorii, nemții se mulțumesc doar cu 3. Au învins pe Jablonec, dar apoi au pierdut la scor de neprezentare, în Franța, cu AS Monaco, 0-3.

Cine transmite la TV în România UEFA Conference League, sezonul 2026 – 2027

Toate cele trei competiții inter-cluburi UEFA de pe continent, Liga Campionilor, Europa League și Conference League, se văd în sezonul 2026 – 2027 pe canelele Digi Sport și Prima Sport. În paralel, pe site-ul FANATIK primiți constant informați cu privire la scor prin formatul LIVE TEXT cu care v-am obișnuit la toate competițiile importante.

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Meciurile din etapa 3 de Conference League care vor fi televizate:

19:45: Trabzonspor – Freiburg (Digi Sport 4 / Prima Sport 4)

22:00 U Craiova – Egnatia (Digi Sport 1 / Prima Sport 1)

22:00 St Truiden – Brann (Prima Sport 3)

Clasamentul după 3 etape și programul complet al rundei din UEFA Conference League:

După cele două etape jucate în acest sezon, nu mai puțin de 8 echipe au adunat maximum de puncte, 6. E vorba de Panathinaikos, Lugano, Brann, Trabzonspor, Twente, AS Monaco, Sint-Truiden și Hajduk Split. U Craiova a ajuns la cota 4. La capitolul zero puncte sunt echipele: Thun, Lincoln Red Imps, KuPS Kuopio, Inter Escaldes și Kauno Zalgiris. Mai jos aveți programul etapei a 3-a:

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Meciurile de la ora 19:45:

Steaua Roșie Belgrad – Inter Club d’Escaldes

Trabzonspor – Freiburg

Lincoln Red Imps FC – Hajduk Split

KuPS – Gent

Midtjylland – Ajax

Aarhus – SC Braga

FC Thun – Heart of Midlothian FC

Atalanta – FC Kairat Almatî

Mjällby – FK Borac Banja Luka

Meciurile de la ora 22:00:

Universitatea Craiova – KF Egnatia

Twente – Pafos FC

Getafe – Brighton

Panathinaikos – ȚSKA Sofia

Riga FC – Jablonec

Copenhaga – Saburtalo Tbilisi

Lugano – Kauno Zalgiris

AS Monaco FC – Nordsjælland

Sint-Truiden – Brann

Înainte de etapa a 3-a, clasamentul era următorul:

Panathinaikos – 6 puncte Lugano – 6 puncte Brann – 6 puncte Trabzonspor – 6 puncte Twente – 6 puncte Monaco – 6 puncte Sint-Truidense – 6 puncte Hajduk Split – 6 puncte Brighton – 4 puncte FC Copenhaga – 4 puncte Universitatea Craiova – 4 puncte Mjallby – 4 puncte Ajax – 3 puncte Borac – 3 puncte Atalanta – 3 puncte Braga – 3 puncte Gent – 3 puncte Freiburg – 3 puncte Nordsjælland – 2 puncte Egnatia – 2 puncte Riga – 2 puncte Crvena Zvezda – 1 punct CSKA Sofia – 1 punct Jablonec – 1 punct Midtjylland – 1 punct Aarhus – 1 punct Pafos – 1 punct Hearts – 1 punct Iberia Tbilisi – 1 punct Getafe – 1 punct Kairat Almaty – 1 punct Thun – 0 puncte Lincoln Red Imps – 0 puncte KuPS Kuopio – 0 puncte Inter Escaldes – 0 puncte Kauno Zalgiris – 0 puncte

Cotele la pariuri pentru meciurile tari din etapa 3 de Conference League

Pariorii au o zi de joi, 5 noiembrie, extrem de îmbelșugată. Sunt . Noi vom trece în revistă cotele de la cele mai tari partide. În Turca, Trabzonspor e favorită cu Freiburg, 2,40 la 2,65. Apoi, în Getafe – Brighton, îi avem pe oaspeți plecând cu prima șansă, 1,58 la 5,60. Vlad Dragomir și Pafos au o misiune imposibilă în Olanda, primind o cotă de 7,70 contra lui Twente.

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Vezi live text UEFA Conference League, etapa 3 din faza grupei. Actualizări, declarații, rezumat

Site-ul FANATIK.ro vă oferă date în timp real legate de toate evenimentele și fazele importante de la partidele etapei 3 a grupei de UEFA Conference League. Informațiile vă sunt oferite în format LIVE TEXT, cu actualizări constante. Nu lipsesc cele mai importante reacții de la partidele de joi, 5 noiembrie.