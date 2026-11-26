A treia competiție continentală propune nu mai puțin de 18 dueluri, joi, 26 noiembrie. Partidele vor fi împărțite în trei calupuri, iar primul duel disputat din cadrul etapei va avea loc în Kazahstan. Cele mai tari meciuri, rezultate, clasament, televizări și informații despre românii implicați în competiție vă sunt oferite în acest Live blog de pe FANATIK. De asemenea, de urmărit este și singura echipă românească ce participă în această ediție a fazei principale a unei competiții europene, Universitatea Craiova.
În afara duelului dintre Brighton și Universitatea Craiova, ce ne vizează direct, a patra rundă a competiției aduce în prim-plan mai multe partide ce merită urmărite. Printre acestea se numără confruntarea dintre Pafos și Midtjylland, unde românul Vlad Dragomir va căuta victoria și revenirea echipei pe loc de califacare în fazele eliminatorii ale competiției. Ciprioții au numai un punct obținut în Conference League, la fel ca rivala din Danemarca.
Fostele adversare ale oltenilor vor avea dueluri accesibile în această rundă. Getafe va merge în Georgia, pentru duelul contra celor de la Iberica 1999, iar Egnatia va primi vizita gibraltarienilor de la Lincoln Red Imps. Filipe Coelho va trebui să fie atent la ceea ce se va întâmpla în Andorra, unde va juca viitoarea adversară a Universității Craiova, FC Copenhaga. Danezii vor da piept împotriva celor de la Inter Escaldes.
A patra rundă de meciuri din a treia competiție continentală va fi transmisă la televizor, pe teritoriul României. Canalele de profil din țară care vor difuza competiția sunt Digi Sport și Prima Sport. În paralel, FANATIK vă va oferi toate detaliile legate de partidele etapei 4, în format Live Blog. Acesta este programul complet al meciurilor ce se vor disputa în Conference League:
Clasamentul fazei principale din Conference League după 3 partide:
Prima rundă după pauza internațională, a celei de a treia competiții continentale, aduce meciuri atractive de privit, dar și ocazii noi de pariere. Mai multe dueluri propun cote de luat în calcul pentru mijlocul acestei săptămâni. Iată o parte dintre variantele care pot stârni interes din partidele ce se dispută în runda a patra a Conference League: