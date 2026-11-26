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A treia competiție continentală propune nu mai puțin de 18 dueluri, joi, 26 noiembrie. Partidele vor fi împărțite în trei calupuri, iar primul duel disputat din cadrul etapei va avea loc în Kazahstan. Cele mai tari meciuri, rezultate, clasament, televizări și informații despre românii implicați în competiție vă sunt oferite în acest Live blog de pe FANATIK. De asemenea, de urmărit este și singura echipă românească ce participă în această ediție a fazei principale a unei competiții europene, Universitatea Craiova.

Live UEFA Conference League, etapa 4 din faza grupei

În afara , ce ne vizează direct, a patra rundă a competiției aduce în prim-plan mai multe partide ce merită urmărite. Printre acestea se numără confruntarea dintre Pafos și Midtjylland, unde românul pe loc de califacare în fazele eliminatorii ale competiției. Ciprioții au numai un punct obținut în Conference League, la fel ca rivala din Danemarca.

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Fostele adversare ale oltenilor vor avea dueluri accesibile în această rundă. Getafe va merge în Georgia, pentru duelul contra celor de la Iberica 1999, iar Egnatia va primi vizita gibraltarienilor de la Lincoln Red Imps. Filipe Coelho va trebui să fie atent la ceea ce se va întâmpla în Andorra, unde va juca viitoarea adversară a Universității Craiova, FC Copenhaga. Danezii vor da piept împotriva celor de la Inter Escaldes.

Cine transmite la TV în România UEFA Conference League, sezonul 2026 – 2027. Programul meciurilor din etapa 4

A patra rundă de meciuri din a treia competiție continentală va fi transmisă la televizor, pe teritoriul României. Canalele de profil din țară care vor difuza competiția sunt Digi Sport și Prima Sport. În paralel, FANATIK vă va oferi toate detaliile legate de partidele etapei 4, în format Live Blog. Acesta este programul complet al meciurilor ce se vor disputa în Conference League:

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Ora 17:00: Kairat Almaty – Mjallby

Ora 19:45: Ajax Amsterdam – FC Thun

Ora 19:45: SK Brann – Aarhus

Ora 19:45: Brighton – Universitatea Craiova

Ora 19:45: Egnatia – Lincoln Red Imps

Ora 19:45: Hearts – AS Monaco

Ora 19:45: Iberica 1999 – Getafe

Ora 19:45: Jablonec – Lugano

Ora 19:45: Kauno Zalgiris – Riga FC

Ora 19:45: Pafos – Midtjylland

Ora 22:00: Borac Banja Luka – Atalanta

Ora 22:00: Braga – KuPS

Ora 22:00: CSKA Sofia – Trabzonspor

Ora 22:00: Freiburg – Twente

Ora 22:00: Gent – Steaua Roșie Belgrad

Ora 22:00: Hajduk Split – St. Truiden

Ora 22:00: Inter Escaldes – FC Copenhaga

Ora 22:00: Nordsjaelland – Panathinaikos

Clasamentul fazei principale din Conference League după 3 partide:

Lugano (11-4) – 9 puncte Panathinaikos (9-3) – 9 puncte Twente (8-2) – 9 puncte AS Monaco (7-1) – 9 puncte Brighton (5-0) – 7 puncte SK Brann (7-3) – 7 puncte FC Copenhaga (7-3) – 7 puncte Universitatea Craiova (6-2) – 7 puncte Mjallby (5-1) – 7 puncte St. Truiden (4-1) – 7 puncte Ajax Amsterdam (9-3) – 6 puncte Trabzonspor (6-3) – 6 puncte Hajduk Split (3-2) – 6 puncte Freiburg (4-5) – 6 puncte Steaua Roșie Belgrad (6-6) – 4 puncte Atalanta (4-4) – 4 puncte Braga (2-3) – 4 puncte Gent (1-2) – 4 puncte Riga FC (3-3) – 3 puncte FC Thun (3-3) – 3 puncte Borac Banja Luka (3-4) – 3 puncte Lincoln Red Imps (3-6) – 3 puncte Jablonec (3-4) – 2 puncte Aarhus (1-2) – 2 puncte Nordsjaelland (3-5) – 2 puncte Egnatia (2-4) – 2 puncte Kairat Almaty (3-7) – 2 puncte CSKA Sofia (4-6) – 1 punct Iberia 1999 (2-5) – 1 punct Pafos (3-7) – 1 punct Getafe (3-7) – 1 punct Hearts (2-6) – 1 punct KuPS (2-6) – 1 punct Midtjylland (2-8) – 1 punct Inter Escaldes (2-7) – 0 puncte Kauno Zalgiris (1-11) – 0 puncte

Cotele la pariuri pentru etapa 4 din Conference League

Prima rundă după pauza internațională, a celei de a treia competiții continentale, aduce meciuri atractive de privit, dar și ocazii noi de pariere. Mai multe dueluri propun cote de luat în calcul pentru mijlocul acestei săptămâni. Iată o parte dintre variantele care pot stârni interes din partidele ce se dispută în runda a patra a Conference League:

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