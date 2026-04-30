Sport

UEFA Conference League, manșa tur a semifinalelor. Andrei Rațiu luptă în Rayo Vallecano – Strasbourg pentru un loc în finală. Programul și televizările

Conference League a ajuns în faza semifinalelor. Ultimele meciuri înaintea finalei se joacă acum, iar România are șansa de a avea un reprezentant în ultimul act al competiției. Vezi când se dispută Rayo Vallecano - Strasbourg și Șahtior Donețk - Crystal Palace.
Mihai Dragomir
30.04.2026 | 11:00
ULTIMA ORĂ
UEFA Conference League, semifinale: Rayo Vallecano - Strasbourg și Șahtior - Crystal Palace, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Conference League revine în atenția dumneavoastră cu faza semifinalelor. În competiție se mai află un singur român, după ce echipa lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano, a trecut în sferturi de AEK Atena, formația conaționalului său, Răzvan Marin. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu situația din semifinale, de la program, la evoluția scorurilor, la cele mai importante reacții după meciurile disputate.

Live video UEFA Conference League, manșa tur a semifinalelor. Dueluri tari pentru biletele în finala celei de-a treia competiții europene

UEFA Conference League, competiția în care România va trimite două reprezentante grație locului din play-off dar și barajului, se întoarce în prim plan cu turul semifinalelor. Cea de-a treia competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi se îndreaptă către marea finală din acest sezon. Andrei Rațiu, cel care a fost cât pe ce să o îngroape pe Rayo la cel mai recent meci din campionat, va lupta acum cu francezii de la Strasbourg pentru a-și califica echipa în ultimul act, după ce a reușit să elimine AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, în sferturi. În cealaltă semifinală, Șahtior Donețk, fosta echipă a regretatului Mircea Lucescu, va întâlni formația de Premier League, Crystal Palace.

ADVERTISEMENT

Programul complet și televizările din manșa tur a semifinalelor UEFA Conference League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul semifinalelor UEFA Conference League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Meciurile tur din faza semifinalelor au fost programate pe data de 30 aprilie, în timp ce manșele retur au loc toate pe 7 mai. Marea finală este programată pe 27 mai, de la ora 22:00, pe stadionul echipei RB Leipzig, arenă ce a găzduit meciuri atât la EURO 2024 cât și la CM 2006.

ADVERTISEMENT
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Digi24.ro
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece

Iată programul complet al disputelor din manșa tur a semifinalelor Conference League, ediția 2025/2026:

Joi, 30 aprilie 2026

  • Ora 22:00: Șahtior Donețk – Crystal Palace (Digi Sport 3, Prima Sport 4)
  • Ora 22:00: Rayo Vallecano – Strasbourg (Digi Sport 4, Prima Sport 2)

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa tur a semifinalelor Conference League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul semifinalelor Conference League:

ADVERTISEMENT
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă...
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
  • Șahtior Donețk – Crystal Palace: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.92
  • Rayo Vallecano – Strasbourg: „2 solist” / cotă 2.25

Vezi live video UEFA Conference League, manșa tur a semifinalelor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe Fanatik.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a semifinalelor UEFA Conference League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

ADVERTISEMENT

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!

Iran a primit o nouă lovitură! Oficialii federației nu au mai ajuns la...
Fanatik
Iran a primit o nouă lovitură! Oficialii federației nu au mai ajuns la congresul FIFA după ce au trăit un șoc pe aeroport
Simone Inzaghi, vrăjit de Cristi Chivu! Ce spune italianul despre antrenorul care i-a...
Fanatik
Simone Inzaghi, vrăjit de Cristi Chivu! Ce spune italianul despre antrenorul care i-a luat locul la Inter: „Meritul îi aparține și lui”
Scandal la finalul meciului Atletico – Arsenal. Fundașul londonezilor, flancat de familia Simeone...
Fanatik
Scandal la finalul meciului Atletico – Arsenal. Fundașul londonezilor, flancat de familia Simeone după un gest controversat! Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
