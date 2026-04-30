UEFA Conference League, manșa tur a semifinalelor. Andrei Rațiu luptă în Rayo Vallecano – Strasbourg pentru un loc în finală. Programul și televizările

Conference League revine în atenția dumneavoastră cu faza semifinalelor. În competiție se mai află un singur român, după ce echipa lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano, a trecut în sferturi de AEK Atena, formația conaționalului său, Răzvan Marin. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu situația din semifinale, de la program, la evoluția scorurilor, la cele mai importante reacții după meciurile disputate.

Live video UEFA Conference League, manșa tur a semifinalelor. Dueluri tari pentru biletele în finala celei de-a treia competiții europene

UEFA Conference League, competiția în care România va trimite două reprezentante , se întoarce în prim plan cu turul semifinalelor. Cea de-a treia competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi se îndreaptă către marea finală din acest sezon. , va lupta acum cu francezii de la Strasbourg pentru a-și califica echipa în ultimul act, după ce În cealaltă semifinală, Șahtior Donețk, fosta echipă a regretatului Mircea Lucescu, va întâlni formația de Premier League, Crystal Palace.

Programul complet și televizările din manșa tur a semifinalelor UEFA Conference League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul semifinalelor UEFA Conference League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Meciurile tur din faza semifinalelor au fost programate pe data de 30 aprilie, în timp ce manșele retur au loc toate pe 7 mai. Marea finală este programată pe 27 mai, de la ora 22:00, pe stadionul echipei RB Leipzig, arenă ce a găzduit meciuri atât la EURO 2024 cât și la CM 2006.

Iată programul complet al disputelor din manșa tur a semifinalelor Conference League, ediția 2025/2026:

Joi, 30 aprilie 2026

Ora 22:00: Șahtior Donețk – Crystal Palace (Digi Sport 3, Prima Sport 4)

Ora 22:00: Rayo Vallecano – Strasbourg (Digi Sport 4, Prima Sport 2)

Șahtior Donețk – Crystal Palace: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.92

Rayo Vallecano – Strasbourg: „2 solist” / cotă 2.25

Vezi live video UEFA Conference League, manșa tur a semifinalelor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe Fanatik.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a semifinalelor UEFA Conference League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!