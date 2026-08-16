Sport

UEFA, decizie drastică pentru Florin Prunea după filmarea controversată de la Tiraspol: „E ce trebuie?”

Florin Prunea, „scos din schemă” de UEFA după controversa de la Tiraspol! Ce decizie a luat forul de la Nyon vizavi de fostul portar al „Generației de Aur”
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.08.2026 | 14:52
UEFA decizie drastica pentru Florin Prunea dupa filmarea controversata de la Tiraspol E ce trebuie
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UEFA, decizie drastică pentru Florin Prunea după filmarea controversată de la Tiraspol. Foto: colaj Fanatik
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Recent, Florin Prunea (58 de ani) a fost implicat într-un episod catalogat drept controversat. Fiind prezent din postura de observator UEFA la un meci din preliminariile cupelor europene disputat la Tiraspol, fostul portar al „Generației de Aur” a postat de la fața locului un clip video în care la un moment dat a făcut o remarcă interpretată drept deplasată la adresa unei femei aflate în apropierea lui. 

Florin Prunea nu a mai fost delegat de UEFA și în turul play-off-ului competițiilor continentale după episodul de la Tiraspol

La scurt timp, el a fost reclamat la forul de la Nyon chiar de către Federația Română de Fotbal. Acum, cei de la UEFA au anunțat delegările pentru partidele din play-off-ul competițiilor continentale, iar numele lui Florin Prunea nu se regăsește de această dată pe listă. În schimb, România dă alți doi delegați la meciurile tur din această fază a Europa League. Este vorba despre Roxana Berceanu, la Lech Poznan – FC Thun, respectiv Paul Daniel Zaharia, la OFI Creta – CSKA Sofia.

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Cum s-a apărat Florin Prunea după acel moment

Fostul goalkeeper a susținut că nu a fost vorba despre nimic tendențios în acel comportament al său afișat pe stadionul din Tiraspol, ci doar s-a interpretat în mod eronat în spațiul public din România. „Am citit cu mâhnire și surprindere în presa din România o interpretare eronată a unui film distribuit de mine pe o rețea socială.

Nu este adevărat nimic din ceea ce s-a scris. De fiecare dată când mă aflu într-un loc care îmi place, nu ezit să-l admir și să-l împărtășesc publicului. Așa s-a întâmplat și la Tiraspol. N-am etichetat vreo persoană anume. Am spus, citez: «Este exact ce trebuie», în timp ce filmam stadionul și o parte a publicului. Dacă s-a înțeles greșit, îmi pare sincer rău, dar ceea ce am spus nu a avut niciun fel de conotație negativă.

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Ba din contră! Sunt tată de fată și ca fost sportiv de performanță, îmi doresc din toată inima ca din ce în ce mai multe fete tinere și femei să fie prezente pe stadioane și parte a unui sport, atât din tribune, cât și de pe gazon, care acum ceva vreme aparținea exclusiv bărbaților”, a transmis Prunea. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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