UEFA, decizie dură! Echipa care putea întâlni FCSB sau CFR Cluj a fost exclusă din Conference League

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Turan Tovuz, grupare care a terminat pe locul 3 în prima ligă din Azerbaidjan și a obținut astfel calificarea în turul 2 preliminar al Conference League, a fost exclusă de UEFA din cauza unui scandal din 2019, când 7 jucători ai echipei au fost suspendați pe viață pentru trucare de meciuri. Azerii se numărau printre posibilii adversari ai celor de la FCSB și CFR Cluj.

Turan Tovuz, exclusă de UEFA din Conference League. Formația din Azerbaidjan putea întâlni FCSB sau CFR Cluj în turul 2 preliminar

UEFA a anunțat miercuri, 3 iunie, că Turan Tovuz a fost exclusă din Conference League. „PFK Turan Tovuz nu este eligibilă pentru a participa în sezonul 2026/2027 al UEFA Conference League din cauza neîndeplinirii criteriului de admitere impus de articolul 4.01(g) din Regulamentul UEFA Conference League 2026/2027, adică pentru implicarea directă și/sau indirectă în activități care vizează aranjarea sau influențarea rezultatului unui meci la nivel național sau internațional”, a precizat forul european pe .

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Gruparea din Azerbaidjan, care s-ar fi aflat la a doua participare într-o cupă europeană, a reacționat imediat și a dezvăluit că va face apel la TAS. „Clubul nostru va întreprinde toate demersurile juridice necesare pentru modificarea acestei decizii și pentru a ne asigura participarea în Conference League, competiție pentru care ne-am calificat respectând toate principiile sportive.

În acest sens, va fi depus un apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS)”, au transmis cei de la , într-un comunicat. Sancțiunea dură aplicată de UEFA se datorează unui scandal uriaș din 2019, când 7 jucători de la Turan Tovuz au fost suspendați pe viață de Federația din Azerbaidjan pentru trucare de meciuri.

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Cine o va înlocui pe Turan Tovuz în Conference League. FCSB sau CFR Cluj ar putea juca împotriva fostei echipe a lui Adrian Mutu

Dacă decizia UEFA de a o exclude pe Turan Tovuz se confirmă, se modifică. Locul din turul 2 ar urma să fie preluat de Neftci Baku, grupare antrenată în trecut de Laurențiu Reghecampf și Adrian Mutu, care a terminat pe poziția a 4-a în ediția precedentă a campionatului din Azerbaidjan, la egalitate de puncte cu Turan Tovuz, însă cu mai puține victorii.

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De asemenea, locul celor de la Neftci din turul 1 preliminar al Conference League ar urma să revină echipei care a terminat pe poziția a 5-a în campionatul din Azerbaidjan, FK Zira. Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar al UEFA Conference League va avea loc pe 17 iunie, iar partidele se vor disputa pe 23 și 30 iulie. CFR Cluj s-a calificat în această fază după ce a ocupat locul 3 în play-off, în timp ce .