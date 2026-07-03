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UEFA, decizie finală în privința celei mai controversate reguli de la CM 2026! Ce se va întâmpla în fotbalul european

UEFA nu va aplica regula controversată pusă în practică de FIFA recent, cu ocazia Campionatului Mondial 2026 din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic!
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.07.2026 | 14:35
UEFA decizie finala in privinta celei mai controversate reguli de la CM 2026 Ce se va intampla in fotbalul european
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UEFA nu ține cont de FIFA! Nu va aplica regula controversată de la Mondial. Foto: Hepta
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UEFA a decis să nu pună în practică în competițiile organizate de ea noua regulă impusă de FIFA și aplicată pentru prima dată la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Este vorba despre prevederea, deja destul de controversată, conform căreia un jucător care își duce mâna sau tricoul la gură în timp ce se ceartă cu un adversar, pentru ca arbitrul să nu își dea seama de cuvintele adresate, trebuie să fie eliminat.

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UEFA nu vrea să implementeze regula stabilită de FIFA cu începere de la Campionatul Mondial

La acest turneu final această chestiune s-a întâmplat deja de două ori. Prima dată cu Miguel Almiron în meciul Paraguay – Turcia din faza grupelor, iar ulterior cu Piero Hincapie în prelungirile partidei din 16-imile de finală dintre Ecuador și Mexic. De fiecare dată s-a ajuns în acele situații după consultarea monitorului VAR de la marginea terenului de către arbitrul de centru. Pe de altă parte însă, Jude Bellingham a fost iertat de eliminare într-o situație asemănătoare, cu ocazia meciului Anglia – Ghana din faza grupelor. 

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La adoptarea acestei noi reguli s-a ajuns după ce în februarie a existat acel scandal monstru dintre Prestianni și Vinicius la meciul Benfica – Real Madrid din Champions League. Atunci, într-un context tensionat generat de faptul că brazilianul s-a bucurat ostentativ în fața suporterilor echipei din Lisabona după un gol marcat de el, jucătorul portughezilor s-a dus spre adversar și i-a spus anumite lucruri, care au părut destul de dure, doar că în acele momente și-a dus tricoul la gură, astfel încât arbitrul nu și-a putut da seama despre ce a fost vorba.

În consecință, Prestianni nu a fost eliminat atunci, ci a primit doar cartonașul galben. Imediat, Vinicius s-a dus la arbitru și i-a spus acestuia că a fost jignit pe considerente rasiale. Astfel, „centralul” a pus în aplicare, pentru prima dată la acel moment, nou instituitul „protocol anti rasism”. Jocul a fost oprit pentru câteva minute, timp în care Vinicius a luat loc pe banca de rezerve, iar ulterior, bineînțeles, a fost reluat.

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Contextul în care s-a ajuns la această regulă în competițiile FIFA

Ulterior, după încheierea acelui meci în mod evident, UEFA l-a sancționat pe Prestianni cu o suspendare de șase meciuri, dintre care trei cu suspendare pe o perioadă de doi ani însă. Acesta este deci contextul în care FIFA a decis să adopte această regulă în competițiile organizate de ea, cu începere de la acest Campionat Mondial, pentru ca astfel de episoade nedorite să nu se mai petreacă pe terenurile de fotbal.

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Așadar, deși totul s-a petrecut ca urmare a unui incident desfășurat într-un meci dintr-o competiție derulată sub egida sa, UEFA nu vrea acum, spre deosebire de FIFA, să implementeze această regulă în competițiile organizate de ea, fiind vorba aici în primul rând despre competițiile la nivel de cluburi din Europa, respectiv Champions League, Europa League și Conference League, informează BBC.

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În schimb, va exista totuși posibilitatea ca un fotbalist să fie sancționat în cele din urmă pentru un astfel de comportament și în meciurile din competițiile UEFA, dar această chestiune nu va fi stipulată în mod special în regulament, ci va fi lăsată la latitudinea fiecărui arbitru în parte, în funcție de context, pedeapsa maximă în astfel de situații fiind însă reprezentantă de acordarea unui cartonaș galben.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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