UEFA, decizie în forță după incidentele de la Bosnia – România!

ADVERTISEMENT

România a acuzat derapajul rasist al fanilor din Bosnia, astfel că UEFA a luat măsuri pentru meciul cu San Marino. Arbitrul finlandez care va oficia partida de pe „Ilie Oană” a oprit o confruntare pentru incidente de acest gen.

Ce arbitru a delegat UEFA pentru România – San Marino

Finlandezul Mohammad Al-Emara (33 de ani) va conduce la centru meciul România – San Marino, ultimul al „tricolorilor” din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor. Arbitrii asistenți au fost delegați Turkka Valjakka şi Mika Lamppu, în timp ce al 4-lea oficial va fi Peiman Simani.

ADVERTISEMENT

În Camera VAR se vor afla doi italieni, Michael Fabbri şi Federico La Penna. Partida dintre România și San Marino, din ultima etapă a Grupei H, se va juca la .

Mohammed Al-Emara arbitrează în campionatul Finlandei, dar s-a născut în Arabia Saudită, la Rafha. Având în vedere vârsta, „centralul” de la România – San Marino nu este unul cu experiență. În acest an nu a arbitrat niciun meci în preliminariile CM 2026, iar la nivel european a oficiat 3 meciuri din Conference League și 1 din Europa League. Până în prezent, Al-Emara nu a arbitrat niciodată o echipă din România.

ADVERTISEMENT

Cine este Mohammad Al-Emaraa. Arbitrul a oprit un meci din cauza rasismului

După meciul de la Zenica, pierdut de România cu scorul de 1-3 în fața Bosniei, „tricolorii” au pus tunurile pe brigada de arbitri condusă de britanicul Michael Oliver. Pe lângă sancțiunile tehnice și disciplinare, românii nu au fost de acord nici cu modul încare englezul a gestionat incidentele din tribune. Pe parcursul meciului România – Bosnia 3-1,

ADVERTISEMENT

În 2024, Mohammad Al-Emaraa a dovedit că nu acceptă scandări de acest gen. În timpul unui meci din prima ligă a Finlandei, „centralul” a oprit partida AC Oulu – FC Inter Turku pentru o remarcă rasistă îndreptată chiar împotriva sa. În Finlanda, Al-Emaraa a fost votat de 6 ori la rând cel mai bun arbitru din țară.

Ce s-a întâmplat la Bosnia – România 3-1. Scandal de rasism

În timpul meciului Bosnia – România, scor 3-1 în preliminariile Cupei Mondiale 2026, fanii gazdelor au avut scandări rasiste la adresa românilor. Bosniacii au strigat cu înverșunare din tribune „tiganii, țiganii”. Mai mult decât atât, imnul României a fost huiduit copios, iar suporterii români au fost bătuți de Armata din Bosnia după fluierul de final.

ADVERTISEMENT

Deși a luat act de scandările rasiste, arbitrul englez Michael Oliver nu a luat vreo decizie care să „stingă” din atitudinea fanilor bosniaci. Federația Română de Fotbal a luat deja primele măsuri și se va adresa Comisiei de Disciplină din cadrul FIFA.

Ar fi putut România să câștige la „masa verde” duelul cu Bosnia? Verdictul expertului Cristi Balaj

Cristi Balaj a fost scos din sărite de arbitrul Michael Oliver pe durata partidei Bosnia – România 3-1. Picătura care a umplut paharul pentru fostul mare arbitru român a fost modul în care „centralul” englez a gestionat scandalul de rasism care a avut loc la Zenica.

„Am văzut diferite opinii. Dacă s-a demarat procedura (n.r. – de oprire a meciului), nu mai sunt de acord cu cei care vin și spun că nu știau ce înseamnă acest cuvânt (n.r. – „țiganii”). Dacă nu știa ce înseamnă acest cuvânt, nu trebuia să demareze procedura nici măcar o dată. Atât timp cât ai demarat procedura o dată și s-a strigat tot meciul și dacă nu s-au făcut pasul 2 și 3, care duce la oprirea meciului, atunci arbitrul este părtaș, este vinovat.

Era obligatoriu să fie demarată procedura și apoi să se facă pasul 2 și 3. Dacă s-a anunțat la stație, atunci, obligatoriu, dacă s-a continuat să se strige, este impardonabil să se accepte așa ceva. UEFA are toleranță 0! (…)

(n.r. ) Obligatoriu arbitrul trebuia să facă și pasul 2, ceea ce demonstrează că el cunoaște acest cuvânt. El știa și trebuia să facă și pasul 2 atâta timp cât s-a strigat în continuare. Dacă încetau, nu ar fi oprit meciul. Dacă strigau în continuare, atunci punea stop. Obligatoriu trebuia să continue procedura. Nu cunosc ce interes a avut. În trecut arbitra mai bine decât a făcut-o (n.r. la Bosnia – România)”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.