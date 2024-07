Arbitrul Istvan Kovacs a condus două partide în faza grupelor de la EURO 2024. A arbitrat impecabil Slovenia – Serbia, scor 1-1, însă a stabilit , dintre care două roșii.

UEFA, decizie uluitoare în cazul lui Istvan Kovacs la EURO 2024! Ce se întâmplă cu arbitrul român și cu neamțul Felix Zwayer, care a distrus România – Olanda 0-3

După faza grupelor, Istvan Kovacs n-a mai primit niciun meci pentru optimile de finală de la Campionatul European din Germania, însă a fost păstrat în corpul de arbitri care vor conduce meciurile din fazele eliminatorii.

Nici în sferturile de finală de la EURO 2024 Istvan Kovacs nu va fi pe teren. Astfel, UEFA pare să-l păstreze pe român pentru un meci din semifinalele sau finala Campionatului European din Germania.

Cei 8 arbitri care au fost delegați la partidele din optimile de finală ale EURO 2024

Elveția – Italia: Szymon Marciniak (Polonia)

Germania – Danemarca: Michael Oliver (Anglia)

Anglia – Slovacia: Umut Meler (Turcia)

Spania – Georgia: Francois Letexier (Franța)

Franța – Belgia: Glenn Nyberg (Suedia)

Portugalia – Slovenia: Daniele Orsato (Italia)

România – Olanda: Felix Zwayer (Germania)

Austria – Turcia: Artur Soares Dias (Portugalia)

Cei 4 arbitri care au fost delegați la meciurile din sferturile de finală de la EURO 2024

Spania – Germania: Anthony Taylor (Anglia)

Portugalia – Franța: Michael Oliver (Anglia)

Anglia – Elveția: Daniele Orsato (Italia)

Olanda – Turcia: Clement Turpin (Franța)

Arbitrul Felix Zwayer, inamicul României, rezervă la Olanda – Turcia

Arbitrul Felix Zwayer a condus România – Olanda, scor 0-3 în optimile de finală de la EURO 2024, și a avut mai multe momente în care a greșit contra naționalei noastre.

După meci, în meciul cu Olanda. Deși românii au contestat vehement arbitrajul lui Felix Zwayer, acesta a fost delegat și va fi rezerva lui Celement Turpin în Olanda – Turcia.

„Eu mă întreb și vă întreb și pe voi. La Ianis se dădea penalty? Mie mi s-a părut penalty. Sincer”, a întrebat Mutu. „Și la Ianis și la Racovițan mi se pare că e penalty”, crede Șumudică. „Dai cu capul în minge, dar dai și cu cotul în cap”, a spus Mutu. „În România se dădea penalty, clar”, a zis Șumi.

„Eu când am văzut acolo, am zis ăsta e penalty. Ok, ai jucat mingea, dar i-ai spart și capul. Ai brațul sus, i-ai dat în cap”, e convins „Briliantul”. „Mai clar e la Racovițan când îi dă cu cotul în cap la lovitură de colț”, e de părere Șumudică.