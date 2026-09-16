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Dacă săptămâna anterioară a fost acaparată timp de 3 zile (8, 9 și 10 septembrie) de UEFA Champions League, cea actuală va fi dominată de duelurile din Europa League. Miercuri și joi, mai exact pe 16 și 17 septembrie, sunt programate meciurile din etapa 1 a fazei grupei. AC Milan – Benfica și Beșiktaș – Marseille par a fi cele mai tari meciuri. Se joacă și pe Giulești, acolo unde Hapoel Beer Sheva primește pe Dinamo Zagreb.

Live video UEFA Europa League, etapa 1. Cele mai tari meciuri

„Sora” mai mică a Ligii Campionilor pornește la drum cu 18 partide extrem de interesante, împărțite pe două zile. Fără îndoială, cele mai tari dueluri se joacă în Italia și în Turcia. Pe San Siro, miercuri, de la ora 22:00, AC Milan dă piept cu Benfica, într-un meci cu aer de Liga Campionilor.

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Apoi, peste o zi, la Istanbul, de la aceeași oră, Beșiktaș dă piept cu Marseille, într-un meci mai mult decât interesant și, probabil, tensionat. România, chiar dacă nu are nicio echipă implicată în grupa de Europa League, oferă un stadion pentru meciuri. Miercuri, tot de la ora 22:00, israelienii de la .

Cine transmite la TV în România Europa League. Programul meciurilor din etapa 1

Fanii fotbalului din România vor avea la dispoziție zeci de ore de fotbal în această săptămână. Drepturile TV ale meciurilor din Europa League aparțin canalelor Digi Sport și Prima Sport. Confruntările care nu se văd la TV vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

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Programul complet al disputelor de miercuri, 16 septembrie:

ora 19:45: Ararat-Armenia – Sparta Praga (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

ora 19:45 Omonia – Celta Vigo (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

ora 22:00 AC Milan – Benfica (Digi Sport 1 și Prima Sport 2)

ora 22:00 Anderlecht – Lyon (Digi Sport 3 și Prima Sport 3)

ora 22:00 H. Beer Sheva – Dinamo Zagreb

ora 22:00 Leverkusen – Celje

ora 22:00 Olympiacos – Jagiellonia

ora 22:00 Sturm Graz – Rennes

ora 22:00 Sunderland – AZ Alkmaar

Programul complet al disputelor de joi, 17 septembrie:

ora 19:45 Levski – Salzburg (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

ora 19:45 OFI Crete – Hoffenheim (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

ora 22:00 Besiktas – Marseille (Digi Sport 3 și Prima Sport 4)

ora 22:00 Celtic – Ferencvaros (Prima Sport 3)

ora 22:00 Crystal Palace – Lech

ora 22:00 Juventus – Nijmegen (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

ora 22:00 Lillestrøm – Torreense

ora 22:00 Plzen – Royale Union SG (Digi Sport 4)

ora 22:00 Real Sociedad – Bournemouth (Prima Sport 2)

Formatul Europa League 2026 – 2027. Cine se califică mai departe și unde se joacă finala

Și în sezonul 2026 – 2027, Europa League se joacă în același format. E vorba de o grupă unică de 36 de echipe, fiecare formație având de jucat câte opt meciuri. Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală. Echipele de pe locurile 9-24 dispută play-off-uri tur-retur, în februarie 2027. Formațiile de pe locurile 25-36 sunt eliminate.

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Finala Europa League 2027 se joacă la Frankfurt, în Germania, pe 26 mai 2027, pe stadionul Deutsche Bank Park.

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 1 a grupei de Europa League

Casele de pariuri vin cu cote atractive pentru cele 18 meciuri programate în această săptămână în Europa League. În Italia, AC Milan are cotă de 2,10 cu Benfica. Dacă ne uităm la meciul de pe Giulești, israelienii de la Beer Sheva pleacă cu șansa a doua contra celor de la Dinamo Zagreb. Croații au cotă de 2,05, în timp ce „gazdele” au 3,55.

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Dacă ne uităm la meciurile de joi, o avem favorită pe Beșiktaș în duelul cu Marseille, 1,85 la 4,00. are meci dificil în Cehia. Belgienii pleacă cu cote relativ egale împotriva celor de la Viktoria Plzen: 2,65 la 2,63.

Vezi live video UEFA Europa League, etapa 1 din faza supergrupei. Actualizări, declarații, goluri, faze tari, rezumate

Așa cum v-a obișnuit, FANATIK vă oferă, în format LIVE TEXT, toate fazele importante din meciurile grupei de Europa League. Vă oferim actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Există și români implicați în UEL, astfel că informațiile îi vor viza în primul rând pe aceștia.