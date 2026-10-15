UEFA Europa League, live, etapa 2 din faza grupei. Ionuț Radu o înfruntă pe Juventus. Cele mai tari meciuri ale rundei

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Joi, 15 octombrie, de la orele „clasice” deja 19:45 & 22:00, UEFA Europa League se reia cu meciurile din etapa 2 a fazei grupei. Sunt programate 18 partide extrem de interesante, în care sunt implicați și jucători din România. Cea mai grea misiune o are Ionuț Radu. Titularul postului de portar de la națională va apăra poarta Celtei Vigo împotriva granzilor din Serie A, Juventus.

Live UEFA Europa League, etapa 2. Cele mai tari meciuri, unde joacă românii

Cele 18 partide sunt „divizate” în două calupuri distincte. Opt partide se joacă de la 19:45, apoi restul de 10 de la 22:00. Din prima serie, se remarcă duelurile dintre Lyon și deținătoarea Conference League, Crystal Palace, meciul din Austria dintre RB Salzburg și AC Milan, dar și partida în care Darius Olaru și Royale Union Saint-Gilloise dau piept cu ibericii de la Real Sociedad.

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Apoi, de la 22:00, iese în evidență disputa de la Vigo, acolo unde , primește vizita celor de la Juventus. Dueluri cu implicare românească se mai joacă în Ungaria. Ferencvaros, cu Marius Corbu anunțat titular, se duelează cu Viktoria Plzen. Anterior, la 19:45, Florin Tănase face parte din lotul celor de la Omonia Nicosia, care are meci la Celje. Umit Akdag și Beşiktaş au deplasare grea în Germania, la Hoffenheim.

Cine transmite la TV în România Europa League. Programul meciurilor din etapa 2

Va fi fotbal din belșug, joi, pe TV în România. Fanii fotbalului din țara noastră vor avea la dispoziție zeci de ore de fotbal. Drepturile TV ale meciurilor din Conference League revin canalelor Digi Sport și Prima Sport. Confruntările care nu se văd la TV vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

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Programul complet al disputelor de joi, 15 octombrie

Ora 19:45:

Sparta Praga – Lillestrom

AZ Alkmaar – Hapoel Beer-Sheva

Salzburg – Milan (Prima Sport 2)

Lech Poznan – Leverkusen

Celje – Omonia

Lyon – Crystal Palace

Union SG – Real Sociedad (Digi Sport 4 / Prima Sport 4)

Torreense – Sunderland

Ora 22:00

Bournemouth – Sturm Graz

Ferencvaros – Viktoria Plzen

Dinamo Zagreb – Anderlecht

Jagiellonia – Ararat-Armenia

NEC Nijmegen – Levski Sofia

Marseille – Olympiacos (Prima Sport 4)

Celta Vigo – Juventus (Prima Sport 2)

Benfica – Celtic (Prima Sport 3)

Rennes – OFI Creta

Hoffenheim – Beşiktaş

Clasamentul după prima etapă din Europa League:

Juventus – 3 puncte (golaveraj 5-0) Crystal Palace – 3 puncte (4-0) Sparta Praha – 3 puncte (4-1) Beşiktaş – 3 puncte (4-1) Union SG – 3 puncte (3-0) Ferencváros – 3 puncte (3-1) Benfica – 3 puncte (2-0) Bayer Leverkusen – 3 puncte (2-0) OFI Crete – 3 puncte (2-0) Bournemouth – 3 puncte (2-1) Lyon – 3 puncte (2-1) Torreense – 3 puncte (2-1) Olympiacos – 3 puncte (2-1) Red Bull Salzburg – 3 puncte (1-0) Omonia – 3 puncte (1-0) Sunderland – 3 puncte (1-0) Dinamo Zagreb – 1 punct (0-0) Hapoel Beer-Sheva – 1 punct (0-0) Rennes – 1 punct (0-0) Sturm Graz – 1 punct (0-0) Jagiellonia – 0 puncte (1-2) Anderlecht – 0 puncte (1-2) Lillestrøm – 0 puncte (1-2) Real Sociedad – 0 puncte (1-2) AZ Alkmaar – 0 puncte (0-1) Celta Vigo – 0 puncte (0-1) Levski Sofia – 0 puncte (0-1) Celtic – 0 puncte (1-3) AC Milan – 0 puncte (0-2) Celje – 0 puncte (0-2) Hoffenheim – 0 puncte (0-2) Marseille – 0 puncte (1-4) Ararat-Armenia – 0 puncte (1-4) Viktoria Plzeň – 0 puncte (0-3) Lech Poznań – 0 puncte (0-4) N.E.C. Nijmegen – 0 puncte (0-5)

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 2 a grupei de Europa League

Pariorii vor avea o zi de joi extrem de încărcată, cu mai multe opțiuni. Cele mai echilibrate meciuri de mai sus au și cote pe măsură. Lyon primește 2,15 pentru a învinge pe Palace, AC Milan 1,80 la RB Salzburg, Union SG are 2,40 cu Sociedad, iar Celta Vigo este outsider cu Juventus: 3,30 față de 2,10 cât au italienii.

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Iată cum se prezintă favoritele din seara de Europa League:

Benfica – Celtic: gazdele pornesc favorite clare, cu o cotă de 1,24

Lech Poznań – Leverkusen: avantaj pentru nemți, cotă 1,65

AZ Alkmaar cotă 1,30 cu israelienii de la H. Beer Sheva

Sparta Praga – Lillestrom: 1,33 e cota cehilor

Bournemouth – Sturm Graz: 1,22 e cota echipei din Premier League

Vezi live blog UEFA Europa League, etapa 2 din faza supergrupei. Actualizări, declarații, goluri, faze tari, rezumate

În timp real, de la 19:45, 22:00, dar și înainte sau după meciuri, FANATIK vă oferă, în format LIVE TEXT, toate informațiile esențiale legate de meciurile grupei de Europa League. Vă oferim actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. , astfel că informațiile îi vor viza și pe aceștia.