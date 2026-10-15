UEFA Europa League, live, etapa 2 din faza grupei. Ionuț Radu o înfruntă pe Juventus. Cele mai tari meciuri ale rundei

Joi, 15 octombrie, de la orele „clasice” deja 19:45 & 22:00, UEFA Europa League se reia cu meciurile din etapa 2 a fazei grupei. Sunt programate 18 partide extrem de interesante, în care sunt implicați și jucători din România. Cea mai grea misiune o are Ionuț Radu. Titularul postului de portar de la națională va apăra poarta Celtei Vigo împotriva granzilor din Serie A, Juventus.
Cele 18 partide sunt „divizate” în două calupuri distincte. Opt partide se joacă de la 19:45, apoi restul de 10 de la 22:00. Din prima serie, se remarcă duelurile dintre Lyon și deținătoarea Conference League, Crystal Palace, meciul din Austria dintre RB Salzburg și AC Milan, dar și partida în care Darius Olaru și Royale Union Saint-Gilloise dau piept cu ibericii de la Real Sociedad.
Apoi, de la 22:00, iese în evidență disputa de la Vigo, acolo unde Celta, formația lui Ionuț Radu, primește vizita celor de la Juventus. Dueluri cu implicare românească se mai joacă în Ungaria. Ferencvaros, cu Marius Corbu anunțat titular, se duelează cu Viktoria Plzen. Anterior, la 19:45, Florin Tănase face parte din lotul celor de la Omonia Nicosia, care are meci la Celje. Umit Akdag și Beşiktaş au deplasare grea în Germania, la Hoffenheim.
Va fi fotbal din belșug, joi, pe TV în România. Fanii fotbalului din țara noastră vor avea la dispoziție zeci de ore de fotbal. Drepturile TV ale meciurilor din Conference League revin canalelor Digi Sport și Prima Sport. Confruntările care nu se văd la TV vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Ora 19:45:
Ora 22:00
Pariorii vor avea o zi de joi extrem de încărcată, cu mai multe opțiuni. Cele mai echilibrate meciuri de mai sus au și cote pe măsură. Lyon primește 2,15 pentru a învinge pe Palace, AC Milan 1,80 la RB Salzburg, Union SG are 2,40 cu Sociedad, iar Celta Vigo este outsider cu Juventus: 3,30 față de 2,10 cât au italienii.
Iată cum se prezintă favoritele din seara de Europa League:
În timp real, de la 19:45, 22:00, dar și înainte sau după meciuri, FANATIK vă oferă, în format LIVE TEXT, toate informațiile esențiale legate de meciurile grupei de Europa League. Vă oferim actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Am văzut mulți români implicați în UEL, astfel că informațiile îi vor viza și pe aceștia.