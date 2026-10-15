Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

UEFA Europa League, live, etapa 2 din faza grupei. Ionuț Radu o înfruntă pe Juventus. Cele mai tari meciuri ale rundei

Adrian Baciu
15.10.2026 | 18:25
UEFA Europa League live etapa 2 din faza grupei Ionut Radu o infrunta pe Juventus Cele mai tari meciuri ale rundei
ULTIMA ORĂ
Live UEFA Europa League, etapa 2 din grupă. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
Europa League programează, în această săptămână, etapa 2 din faza grupei. Cele mai tari meciuri, rezultate, clasament, televizări și informații despre românii implicați în competiție vă sunt oferite în acest Live blog.
ADVERTISEMENT

Joi, 15 octombrie, de la orele „clasice” deja 19:45 & 22:00, UEFA Europa League se reia cu meciurile din etapa 2 a fazei grupei. Sunt programate 18 partide extrem de interesante, în care sunt implicați și jucători din România. Cea mai grea misiune o are Ionuț Radu. Titularul postului de portar de la națională va apăra poarta Celtei Vigo împotriva granzilor din Serie A, Juventus.

Live UEFA Europa League, etapa 2. Cele mai tari meciuri, unde joacă românii

Cele 18 partide sunt „divizate” în două calupuri distincte. Opt partide se joacă de la 19:45, apoi restul de 10 de la 22:00. Din prima serie, se remarcă duelurile dintre Lyon și deținătoarea Conference League, Crystal Palace, meciul din Austria dintre RB Salzburg și AC Milan, dar și partida în care Darius Olaru și Royale Union Saint-Gilloise dau piept cu ibericii de la Real Sociedad.

ADVERTISEMENT

Apoi, de la 22:00, iese în evidență disputa de la Vigo, acolo unde Celta, formația lui Ionuț Radu, primește vizita celor de la Juventus. Dueluri cu implicare românească se mai joacă în Ungaria. Ferencvaros, cu Marius Corbu anunțat titular, se duelează cu Viktoria Plzen. Anterior, la 19:45, Florin Tănase face parte din lotul celor de la Omonia Nicosia, care are meci la Celje. Umit Akdag și Beşiktaş au deplasare grea în Germania, la Hoffenheim.

Cine transmite la TV în România Europa League. Programul meciurilor din etapa 2

Va fi fotbal din belșug, joi, pe TV în România. Fanii fotbalului din țara noastră vor avea la dispoziție zeci de ore de fotbal. Drepturile TV ale meciurilor din Conference League revin canalelor Digi Sport și Prima Sport. Confruntările care nu se văd la TV vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei...
Digi24.ro
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi

Programul complet al disputelor de joi, 15 octombrie

Ora 19:45:

  • Sparta Praga – Lillestrom
  • AZ Alkmaar – Hapoel Beer-Sheva
  • Salzburg – Milan (Prima Sport 2)
  • Lech Poznan – Leverkusen
  • Celje – Omonia
  • Lyon – Crystal Palace
  • Union SG – Real Sociedad (Digi Sport 4 / Prima Sport 4)
  • Torreense – Sunderland

Ora 22:00

  • Bournemouth – Sturm Graz
  • Ferencvaros – Viktoria Plzen
  • Dinamo Zagreb – Anderlecht
  • Jagiellonia – Ararat-Armenia
  • NEC Nijmegen – Levski Sofia
  • Marseille – Olympiacos (Prima Sport 4)
  • Celta Vigo – Juventus (Prima Sport 2)
  • Benfica – Celtic (Prima Sport 3)
  • Rennes – OFI Creta
  • Hoffenheim – Beşiktaş

Clasamentul după prima etapă din Europa League:

  1. Juventus – 3 puncte (golaveraj 5-0)
  2. Crystal Palace – 3 puncte (4-0)
  3. Sparta Praha – 3 puncte (4-1)
  4. Beşiktaş – 3 puncte (4-1)
  5. Union SG – 3 puncte (3-0)
  6. Ferencváros – 3 puncte (3-1)
  7. Benfica – 3 puncte (2-0)
  8. Bayer Leverkusen – 3 puncte (2-0)
  9. OFI Crete – 3 puncte (2-0)
  10. Bournemouth – 3 puncte (2-1)
  11. Lyon – 3 puncte (2-1)
  12. Torreense – 3 puncte (2-1)
  13. Olympiacos – 3 puncte (2-1)
  14. Red Bull Salzburg – 3 puncte (1-0)
  15. Omonia – 3 puncte (1-0)
  16. Sunderland – 3 puncte (1-0)
  17. Dinamo Zagreb – 1 punct (0-0)
  18. Hapoel Beer-Sheva – 1 punct (0-0)
  19. Rennes – 1 punct (0-0)
  20. Sturm Graz – 1 punct (0-0)
  21. Jagiellonia – 0 puncte (1-2)
  22. Anderlecht – 0 puncte (1-2)
  23. Lillestrøm – 0 puncte (1-2)
  24. Real Sociedad – 0 puncte (1-2)
  25. AZ Alkmaar – 0 puncte (0-1)
  26. Celta Vigo – 0 puncte (0-1)
  27. Levski Sofia – 0 puncte (0-1)
  28. Celtic – 0 puncte (1-3)
  29. AC Milan – 0 puncte (0-2)
  30. Celje – 0 puncte (0-2)
  31. Hoffenheim – 0 puncte (0-2)
  32. Marseille – 0 puncte (1-4)
  33. Ararat-Armenia – 0 puncte (1-4)
  34. Viktoria Plzeň – 0 puncte (0-3)
  35. Lech Poznań – 0 puncte (0-4)
  36. N.E.C. Nijmegen – 0 puncte (0-5)

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 2 a grupei de Europa League

Pariorii vor avea o zi de joi extrem de încărcată, cu mai multe opțiuni. Cele mai echilibrate meciuri de mai sus au și cote pe măsură. Lyon primește 2,15 pentru a învinge pe Palace, AC Milan 1,80 la RB Salzburg, Union SG are 2,40 cu Sociedad, iar Celta Vigo este outsider cu Juventus: 3,30 față de 2,10 cât au italienii.

ADVERTISEMENT
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul
Digisport.ro
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul

Iată cum se prezintă favoritele din seara de Europa League:

  • Benfica – Celtic: gazdele pornesc favorite clare, cu o cotă de 1,24
  • Lech Poznań – Leverkusen: avantaj pentru nemți, cotă 1,65
  • AZ Alkmaar cotă 1,30 cu israelienii de la H. Beer Sheva
  • Sparta Praga – Lillestrom: 1,33 e cota cehilor
  • Bournemouth – Sturm Graz: 1,22 e cota echipei din Premier League

Vezi live blog UEFA Europa League, etapa 2 din faza supergrupei. Actualizări, declarații, goluri, faze tari, rezumate

În timp real, de la 19:45, 22:00, dar și înainte sau după meciuri, FANATIK vă oferă, în format LIVE TEXT, toate informațiile esențiale legate de meciurile grupei de Europa League. Vă oferim actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Am văzut mulți români implicați în UEL, astfel că informațiile îi vor viza și pe aceștia.

ADVERTISEMENT
Liga Campionilor la handbal masculin, live, etapa 4: Dinamo – Barcelona, de la...
Fanatik
Liga Campionilor la handbal masculin, live, etapa 4: Dinamo – Barcelona, de la ora 19:45! Stanciuc, la un pas de transferul în Danemarca
A auzit despre posibila revenire a unui jucător la FCSB și a reacționat...
Fanatik
A auzit despre posibila revenire a unui jucător la FCSB și a reacționat categoric. Mihai Stoica: „Sub nicio formă!”
Florin Bratu, mesaj la despărțirea de Partizani Tirana: „Plec cu fruntea sus!”. Antrenorul...
Fanatik
Florin Bratu, mesaj la despărțirea de Partizani Tirana: „Plec cu fruntea sus!”. Antrenorul discută cu un club din România! Update exclusiv
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Conducătorul clubului din SuperLiga, atac la cluburile cu salarii uriașe: 'Sunt doar pe...
iamsport.ro
Conducătorul clubului din SuperLiga, atac la cluburile cu salarii uriașe: 'Sunt doar pe hârtie. Cred că s-a băgat mâna la borcanul cu miere'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!