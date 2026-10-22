UEFA Europa League, live, etapa 3 din faza grupei. Ionuț Radu merge la Glasgow pentru a obține primele puncte din competiție

Joi, 22 octombrie, Europa League dă startul etapei 3 din faza supergrupei. Cele 18 partide programate se vor disputa de la orele 19:45 și 22:00. Patru fotbaliști români sunt implicați în a doua competiție continentală, însă cea mai mare presiune este pe umerii lui Ionuț Radu. Celta Vigo are misiunea de a scăpa de bilanțul absolut negativ.
Cele 18 partide din etapa a 3-a a fazei principale din Europa League vor fi împărțite în două serii: de la ora 19:45 și de la ora 22:00. Aceste ore coincid și cu cealaltă competiție continentală aflată în curs, Conference League. În prima serie de meciuri, ”cap de afiș” este duelul de la Torino, dintre Juventus și Rennes. Tot de la 19:45, Ferencvaros, echipa pentru care evoluează Marius Corbu, va primi vizita portughezilor de la Torreense. În primul calup de meciuri va evolua și Darius Olaru: Union Saint-Gilloise va întâlni pe Hapoel Beer Sheva.
De la ora 22:00, Ionuț va intra în scenă, pe pământ scoțian. Celta Vigo se deplasează la Glasgow, pentru duelul contra lui Celtic, în încercarea disperată a ambelor echipe de a scăpa de povara niciunui punct obținut. La aceeași oră, Omonia Nicosia, echipa lui Florin Tănase, va întâlni pe Benfica. Alte dueluri interesante din al doilea calup de meciuri sunt: Bournemouth – AC Milan și Beșiktaș – Crystal Palace.
Noua etapă din Europa League promite mai multe meciuri interesante la televiziunile de sport din România. Posturile de profil care vor transmite partide din a doua cea mai importantă competiție europeană sunt Digi Sport și Prima Sport. Meciurile ce nu vor fi transmise prin cablu, vor putea fi urmărite online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Programul complet al partidelor de joi, 22 octombrie
Ora 19:45:
Ora 22:00:
Clasamentul după două etape din Europa League:
A treia zi de meci din Europa League propune dueluri interesante și pentru pariori. În ambele calupuri de partide se regăsesc meciuri ce oferă cote atractive pentru un eventual câștig. Acestea sunt duelurile cu cele mai interesante cote de pariuri:
FANATIK vă oferă informații legate de meciurile de la orele 19:45 și 22:00, dar și înaintea acestora, în format LIVE TEXT. Vă oferim actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Nu mai puțin de 4 români sunt angrenați în competiție, motiv pentru care informațiile îi vor viza și pe aceștia.