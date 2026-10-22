UEFA Europa League, live, etapa 3 din faza grupei. Ionuț Radu merge la Glasgow pentru a obține primele puncte din competiție

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Joi, 22 octombrie, Europa League dă startul etapei 3 din faza supergrupei. Cele 18 partide programate se vor disputa de la orele 19:45 și 22:00. Patru fotbaliști români sunt implicați în a doua competiție continentală, însă cea mai mare presiune este pe umerii lui Ionuț Radu. Celta Vigo are misiunea de .

Live UEFA Europa League, etapa 3. Cele mai tari meciuri, unde joacă românii

Cele 18 partide din etapa a 3-a a fazei principale din Europa League vor fi împărțite în două serii: de la ora 19:45 și de la ora 22:00. Aceste ore coincid și cu cealaltă competiție continentală aflată în curs, Conference League. În prima serie de meciuri, ”cap de afiș” este duelul de la Torino, dintre Juventus și Rennes. Tot de la 19:45, , va primi vizita portughezilor de la Torreense. În primul calup de meciuri va evolua și Darius Olaru: Union Saint-Gilloise va întâlni pe Hapoel Beer Sheva.

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De la ora 22:00, Ionuț va intra în scenă, pe pământ scoțian. Celta Vigo se deplasează la Glasgow, pentru duelul contra lui Celtic, în încercarea disperată a ambelor echipe de a scăpa de povara niciunui punct obținut. La aceeași oră, Omonia Nicosia, echipa lui Florin Tănase, va întâlni pe Benfica. Alte dueluri interesante din al doilea calup de meciuri sunt: Bournemouth – AC Milan și Beșiktaș – Crystal Palace.

Cine transmite la TV în România Europa League. Programul meciurilor din etapa 3

Noua etapă din Europa League promite mai multe meciuri interesante la televiziunile de sport din România. Posturile de profil care vor transmite partide din a doua cea mai importantă competiție europeană sunt Digi Sport și Prima Sport. Meciurile ce nu vor fi transmise prin cablu, vor putea fi urmărite online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

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Programul complet al partidelor de joi, 22 octombrie

Ora 19:45:

Ararat-Armenia – AZ Alkmaar

Dinamo Zagreb – NEC Nijmegen

Ferencvaros – Torreense

Juventus – Rennes (Digi Sport 2 / Prima Sport 2)

Lech Poznan – Sunderland

OFI Creta – Bayer Leverkusen

Union Saint-Gilloise – Hapoel Beer Sheva (Digi Sport 3 / Prima Sport 3)

Sturm Graz – Olympique Marseille

Ora 22:00:

Beșiktaș – Crystal Palace (Digi Sport 3 / Prima Sport 3)

Bournemouth – AC Milan (Digi Sport 2 / Prima Sport 2)

Celje – RB Salzburg

Celtic – Celta Vigo (Digi Sport 4 / Prima Sport 4)

Hoffenheim – Olympique Lyon

Jagiellonia – Anderlecht

Lillestrom – Real Sociedad

Olympiacos – Sparta Praga

Omonia Nicosia – Benfica

Viktoria Plzen – Levski Sofia

Clasamentul după două etape din Europa League:

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Juventus – 6 puncte (golaveraj 7-1) Bayer Leverkusen – 6 puncte (6-0) Benfica – 6 puncte (6-1) Beșiktaș – 6 puncte (7-3) Bournemouth – 6 puncte (5-1) Omonia Nicosia – 6 puncte (4-0) Ferencvaros – 6 puncte (5-2) Olympique Lyon – 6 puncte (5-3) Sunderland – 6 puncte (3-1) Olympiacos – 6 puncte (3-1) Sparta Praga – 4 puncte (5-2) Union Saint-Gilloise – 4 puncte (4-1) Rennes – 4 puncte (2-1) Dinamo Zagreb – 4 puncte (1-0) Crystal Palace – 3 puncte (6-3) AC Milan – 3 puncte (4-2) Jagiellonia – 3 puncte (4-3) OFI Creta – 3 puncte (3-2) Torreense – 3 puncte (3-3) AZ Alkmaar – 3 puncte (2-2) RB Salzburg – 3 puncte (1-4) Real Sociedad – 1 punct (2-3) Lillestrom – 1 punct (2-3) Levski Sofia – 1 punct (1-2) Hapoel Beer Sheva – 1 punct (1-2) Sturm Graz – 1 punct (0-3) NEC Nijmegen – 1 punct (1-6) Celta Vigo – 0 puncte (1-3) Anderlecht – 0 puncte (1-3) Hoffenheim – 0 puncte (2-5) Viktoria Plzen – 0 puncte (1-5) Olympique Marseille – 0 puncte (1-5) Celtic – 0 puncte (2-7) Ararat-Armenia – 0 puncte (2-7) NK Celje – 0 puncte (0-5) Lech Poznan (0-8)

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 3 a grupei de Europa League

A treia zi de meci din Europa League propune dueluri interesante și pentru pariori. În ambele calupuri de partide se regăsesc meciuri ce oferă cote atractive pentru un eventual câștig. Acestea sunt duelurile cu cele mai interesante cote de pariuri:

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Bournemouth – AC Milan: peste 2.5 goluri marcate / cota 1.72

OFI Creta- Bayer Leverkusen: ”2 solist” / cota 1.24

Juventus – Rennes: peste 8.5 cornere acordate pe parcursul meciului / cota 1.52

Olympiacos – Sparta Praga: ”1 solist” / cota 1.53

Hoffenheim – Olympique Lyon: ”Ambele echipe marchează – Da” / cota 1.47

Vezi live blog UEFA Europa League, etapa 3 din faza grupei. Actualizări, declarații, goluri, faze tari, rezumate

FANATIK vă oferă informații legate de meciurile de la orele 19:45 și 22:00, dar și înaintea acestora, în format LIVE TEXT. Vă oferim actualizări în timp real, rezumate complete la finalul partidelor și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor. Nu mai puțin de 4 români sunt angrenați în competiție, motiv pentru care informațiile îi vor viza și pe aceștia.