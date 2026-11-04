UEFA Europa League, live, etapa 4 din faza ligii. Rennes – Olympiacos, ACUM. Duel românesc între Ionuț Radu și Darius Olaru, joi

Etapa 4 din faza principală a actualului sezon de Europa League se va disputa pe 4 și 5 noiembrie. Cele mai tari meciuri, rezultate și informații despre românii implicați în competiție

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Pe 4 și 5 noiembrie se vor disputa cele 18 partide din etapa a 4-a a fazei principale din Europa League. În competiție sunt implicați patru fotbaliști români, iar doi dintre ei, Ionuț Radu și Darius Olaru, se vor înfrunta joi, de la ora 22:00. Echipa lui Marius Corbu, Ferencvaros, va avea un meci foarte dificil, pe terenul lui AC Milan.

LIVE Rennes – Olympiacos 0-0

Live UEFA Europa League, etapa 4. Cele mai tari meciuri, unde joacă românii

Runda a 4-a a fazei principale din Europa League debutează încă de miercuri, 4 noiembrie, cu meciul dintre Rennes și Olympiacos, programat începând cu ora 17:30. Celelalte 17 jocuri au loc joi, 5 noiembrie. Printre cele 8 meciuri care vor avea loc de la 19:45 se numără și partida de pe San Siro dintre AC Milan și Ferencvaros, echipa unde evoluează mijlocașul român Marius Corbu.

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Tot de la 19:45 se dispută și meciul formației lui , Omonia, pe terenul olandezilor de la Nijmegen. De la 22:00 au loc 9 meciuri, iar pentru fanii din România cel mai interesant este cel în care vor fi adversari și Darius Olaru: Celta Vigo – Union Saint-Gilloise. Printre cele mai atractive meciuri în care nu sunt implicați fotbaliști români se numără Real Sociedad – Lyon, Bayer Leverkusen – Marseille sau AZ Alkmaar – Juventus.

Cine transmite la TV în România Europa League. Programul meciurilor din etapa 4

Cele 18 meciuri din această rundă a Europa League se anunță a fi extrem de interesante, iar fanii din România le vor putea urmări la TV pe Digi Sport și Prima Sport. Partidele din a doua competiție europeană inter-cluburi vor fi disponibile și în mediul online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

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Programul complet al partidelor din etapa 4

Miercuri, 4 noiembrie

Ora 17:30 Rennes – Olympiacos

Joi, 5 noiembrie

Ora 19:45:

AC Milan – Ferencvaros (Digi Sport 2 / Prima Sport 2)

Anderlecht – Salzburg

Crystal Palace – Hoffenheim

Levski Sofia – Jagiellonia

Lillestrom – Plzen

Nijmegen – Omonia

Real Sociedad – Lyon (Digi Sport 3 / Prima Sport 3)

Sparta Praga – Bournemouth

Ora 22:00:

AZ Alkmaar – Juventus (Digi Sport 3 / Prima Sport 4)

Bayer Leverkusen – Marseille

Benfica – Lech Poznan

Celta Vigo – Royale Union Saint-Gilloise (Digi Sport 2 / Prima Sport 2)

Celtic – Beșiktaș (Digi Sport 4)

Hapoel Beer Sheva – OFI Creta

Sturm Graz – Celje

Sunderland – Dinamo Zagreb

Torreense – Ararat-Armenia

Clasamentul după primele 3 etape din Europa League:

Benfica – 9 puncte (golaveraj 10-2) Bayer Leverkusen – 9p (8-0) Bournemouth – 9p (8-1) Ferencvaros – 9p (9-3) Olympiacos – 9p (4-1) Royale Union Saint-Gilloise – 7p (8-1) Juventus – 7p (9-3) Beșiktaș – 7p (9-5) Sunderland – 7p (4-2) AZ Alkmaar – 6p (6-2) Omonia – 6p (5-4) Lyon – 6p (5-6) Rennes – 5p (4-3) Real Sociedad – 4p (8-3) Crystal Palace – 4p (8-5) Sparta Praga – 4p (5-3) Levski Sofia – 4p (3-3) Dinamo Zagreb – 4p (3-4) Sturm Graz – 4p (1-3) Nijmegen – 4p (5-8) Salzburg – 4p (3-6) Anderlecht – 3p (4-3) Hoffenheim – 3p (5-5) AC Milan – 3p (4-5) Celta Vigo – 3p (3-4) OFI Creta – 3p (3-4) Jagiellonia – 3p (4-6) Torreense – 3p (4-7) Celje – 1p (2-7) Hapoel Beer Sheva – 1p (1-6) Lillestrom – 1p (2-9) Lech Poznan – 1p (1-9) Viktoria Plzen – 0p (2-7) Marseille – 0p (1-6) Celtic – 0p (3-9) Ararat-Armenia – 0p (2-11)

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 4 a fazei principale din Europa League

Runda cu numărul 4 a fazei principale din sezonul actual al competiției organizate de UEFA propune mai multe dueluri interesante și pentru pariori. În ambele calupuri de partide programate joi se regăsesc meciuri ce oferă cote atractive pentru un eventual câștig. Acestea sunt duelurile din etapa a 4-a a Europa League cu cele mai interesante cote de pariuri:

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AC Milan – Ferencvaros: „Ambele echipe marchează: Da” / cota 1.85

Real Sociedad – Lyon: „1 solist” / cota 1.85

Crystal Palace – Hoffenheim: „Pauză sau final: egalitate” / cota 1.88

AZ Alkmaar – Juventus: „2 solist” / cota 1.97

Sunderland – Dinamo Zagreb: „Total goluri: peste 2.5” / cota 1.61

Vezi live blog UEFA Europa League, etapa 4 din faza ligii. Actualizări, declarații, goluri, faze tari, rezumate

FANATIK vă oferă informații despre meciurile care se dispută miercuri și joi, dar și înaintea acestora, în format LIVE TEXT. Vă oferim actualizări în timp real și reacțiile la cald ale jucătorilor și antrenorilor implicați. Nu mai puțin de 4 români sunt angrenați în competiție, motiv pentru care informațiile îi vor viza și pe aceștia.