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Joi, 26 noiembrie, Europa League propune etapa 5 din faza „supergrupei”. Cele 18 partide programate s-au disputat de la orele 19:45 și 22:00. Mai mulți fotbaliști români sunt implicați în a doua competiție continentală în acest sezon, însă cel mai dificil duel îl va disputa Florin Tănase.

Cu doar câteva ore înaintea duelului de pe Estadio Balaidos, presa din Spania și-a îndreptat atenția către portarul lui Celta Vigo, Ionuț Radu. Acesta ar fi singurul jucător din istorie care a evoluat pentru ambele echipe ce se vor întâlni în etapa cu numărul 5 din Europa League. Jurnaliștii iberici au făcut o trecere în revistă a parcursului lui Radu în Premier League.

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”La 29 de ani, excentricul portar a jucat deja în patru dintre cele mai puternice cinci campionate ale Europei. Îi mai lipsește doar Bundesliga. În urmă cu trei sezoane, a răspuns chemării lui Iraola și a ajuns la Bournemouth, unde a avut ocazia să joace și în Premier League. În Anglia însă, lucrurile nu i-au mers bine. Radu a disputat doar cinci meciuri și a încasat 11 goluri. Încă îl dor cele șase goluri primite pe Etihad, în după-amiaza în care Doku a strălucit cu un gol și patru pase decisive”, au scris jurnaliștii de la .

Live UEFA Europa League, etapa 5. Cele mai tari meciuri, unde joacă românii

După jumătate din faza grupei scursă, doi români se află în vârful ierarhiei din a doua competiție continentală. Este vorba despre Darius Olaru și Marius Corbu. Echipele lor, Union Saint Gilloise și Ferencvaros, se află pe locurile 3 și 4. Mai mult, gruparea maghiară vine cu un moral ridicat după ce a acumulat maxim de puncte și . În tabăra belgienilor, Darius Olaru va întâlni penultima clasată din competiție, Lech Poznan.

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Cel mai greu duel al unui fotbalist român îl va avea Florin Tănase. Echipa ”tricolorului” va merge la Torino pentru partida împotriva celor de la Juventus. ”Bătrâna Doamnă” nu este la prima confruntare împotriva unui român. . Pentru Omonia, duelul din Italia va cântări greu. În cazul unui succes, ciprioții pot urca pe loc de calificare directă în optimile competiției. În cazul unui eșec, Florin Tănase și compania riscă să cadă pe loc de eliminatoriu.

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Cel mai slab clasat român din competiție este Ionuț Radu. Celta Vigo se află pe locul 27, în afara calificării în play-off-ul Europa League și va avea un meci dificil. Goalkeeper-ul român va întâlni fosta sa formație din Premier League, Bournemouth, pe Estadio Balaidos. Gruparea britanică se află la polul opus al clasamentului, ocupând locul secund.

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Cine transmite la TV în România Europa League. Programul meciurilor din etapa 5

Prima rundă a Europa League după fereastra internațională promite meciuri mai mult decât interesante. Cele mai importante dueluri vor fi transmise de posturile de sport din România. Principalele canale TV care vor difuza Europa League sunt Digi Sport și Prima Sport. De asemenea, duelurile care nu vor fi incluse în grila prin cablu, vor putea fi urmărite în format online pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Programul rundei 5 din faza principală a Europa League:

De la ora 19:45: Beșiktaș – Hapoel Beer Sheva

De la ora 19:45: Celta Vigo – Bournemouth

De la ora 19:45: Dinamo Zagreb – Bayer Leverkusen

De la ora 19:45: Olympique Marseille – Levski Sofia

De la ora 19:45: Olympiacos – AC Milan

De la ora 19:45: Viktoria Plzen – Benfica

De la ora 19:45: Royale Union Saint-Gilloise – Lech Poznan

De la ora 19:45: RB Salzburg – Ararat-Armenia

De la ora 22:00: Crystal Palace – Real Sociedad

De la ora 22:00: Ferencvaros – NK Celje

De la ora 22:00: Hoffenheim – Sturm Graz

De la ora 22:00: Juventus – Omonia Nicosia

De la ora 22:00: Olympique Lyon – Lillestrom

De la ora 22:00: NEC Nijmegen – Rennes

De la ora 22:00: OFI Creta – Anderlecht

De la ora 22:00: Sparta Praga – AZ Alkmaar

De la ora 22:00: Sunderland – Jagiellonia

De la ora 22:00: Torreense – Celtic Glasgow

Clasamentul după primele patru etape din faza principală a Europa League:

Benfica (13-3) – 12 puncte Bournemouth (11-2) – 12 puncte Ferencvaros (11-3) – 12 puncte Royale Union Saint-Gilloise – 10 puncte Juventus (11-4) – 10 puncte Olympiacos (4-1) – 10 puncte Bayer Leverkusen (8-1) – 9 puncte Beșiktaș (11-8) – 7 puncte Dinamo Zagreb (5-4) – 7 puncte Levski Sofia (4-3) – 7 puncte Sunderland (4-4) – 7 puncte NEC Nijmegen (8-9) – 7 puncte Olympique Lyon (6-7) – 7 puncte AZ Alkmaar (7-4) – 6 puncte Anderlecht (6-3) – 6 puncte OFI Creta (5-4) – 6 puncte Rennes (4-3) – 6 puncte Omonia Nicosia (6-7) – 6 puncte Torreense (7-9) – 6 puncte Real Sociedad (9-4) – 5 puncte Crystal Palace (9-6) – 5 puncte Sparta Praga (6-6) – 4 puncte Hoffenheim (6-6) – 4 puncte Sturm Graz (3-6) – 4 puncte NK Celje (5-9) – 4 puncte RB Salzburg (3-8) – 4 puncte Celta Vigo (4-6) – 3 puncte AC Milan (4-7) – 3 puncte Jagiellonia (4-7) – 3 puncte Viktoria Plzen (3-7) – 3 puncte Olympique Marseille (2-6) – 3 puncte Celtic Glasgow (6-11) – 3 puncte Hapoel Beer Sheva (1-8) – 1 punct Lillestrom (2-10) – 1 punct Lech Poznan (2-12) – 1 punct Ararat-Armenia (4-14) – 0 puncte

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 5 a grupei de Europa League

Noua rundă din a doua competiție continentală aduce în prim-plan meciuri de top atât pentru privitorii neutri cât și pentru pariori. În program se regăsesc mai multe meciuri ce oferă cote atractive pentru un eventual câștig. Acestea sunt duelurile cu cele mai interesante cote de pariuri:

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