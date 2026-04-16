Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

UEFA Europa League, manșa retur a sferturilor. Reușește Celta lui Ionuț Radu remontada cu Freiburg? Vezi programul complet

Partidele din returul sferturilor Europa League sunt chiar aici. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciuri, de la marcatori, la scoruri finale și reacții după fluierul final.
16.04.2026 | 12:01
UEFA Europa League mansa retur a sferturilor Reuseste Celta lui Ionut Radu remontada cu Freiburg Vezi programul complet
UEFA Europa League, returul sferturilor: Vezi de la ce oră joacă Ionuț Radu. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Europa League s-a întors în această săptămână, după Paștele ortodox, cu returul sferturilor. Ionuț Radu are o misiune grea în revenirea de la 0-3 contra nemților de la Freiburg. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciurile programate, de la orele de start, la evoluția scorurilor și la deznodământul fiecăruia.

Live video UEFA Europa League, manșa retur a sferturilor. Ionuț Radu are o misiune extrem de grea

UEFA Europa League se întoarce în prim plan cu returul sferturilor. Cea de-a doua competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi se îndreaptă către semifinale, iar meciurile programate acum vor decide numele formațiilor care se vor califica în runda următoare. Ionuț Radu, singurul român rămas în competiție, va încerca să o ajute pe Celta Vigo să răstoarne scorul înregistrat în tur cu Freiburg, el fiind cel mai bun jucător al spaniolilor în tur.

Portughezii de la Braga se deplasează pe terenul spaniolilor de la Real Betis, cele două plecând de la scorul de 1-1. Porto, cealaltă formație lusitană, se va duela în Anglia cu Nottingham Forest, plecând de la același scor de 1-1. Bologna, fosta adversară a FCSB-ului în acest sezon, va înfrunta Aston Villa pe terenul ei, britanicii având prima șansă după 3-1 în tur.

Programul complet și televizările din manșa retur a sferturilor UEFA Europa League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din returul sferturilor UEFA Europa League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Consilierul lui Mojtaba Khamenei susține că „ar fi bine” dacă SUA ar lansa...
Digi24.ro
Consilierul lui Mojtaba Khamenei susține că „ar fi bine” dacă SUA ar lansa o invazie terestră în Iran

Meciurile tur din faza sferturilor au fost programate pentru 8, respectiv 9 aprilie, în timp ce manșele retur au loc toate joi, 16 aprilie. Faza semifinalelor se va juca apoi pe 30 aprilie – turul, respectiv 7 mai – returul.

Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil...
Digisport.ro
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!

Iată programul complet al disputelor din manșa tur a sferturilor Europa League, ediția 2025/2026:

Joi, 16 aprilie

  • Ora 19:45: Celta Vigo – Freiburg (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • Ora 22:00: Aston Villa – Bologna (Digi Sport 4, Prima Sport 3)
  • Ora 22:00: Real Betis – Braga (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • Ora 22:00: Nottingham Forest – FC Porto (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa retur a sferturilor Europa League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din returul sferturilor Europa League:

  • Celta Vigo – Freiburg: „X2” / cotă 1.88
  • Nottingham Forest – FC Porto: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.97
  • Real Betis – Braga: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.29

Vezi live video UEFA Europa League, manșa retur a sferturilor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe Fanatik.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a sferturilor UEFA Europa League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!

Cristi Balaj, verdict după eliminarea lui Camavinga din Bayern Munchen – Real Madrid...
Fanatik
Cristi Balaj, verdict după eliminarea lui Camavinga din Bayern Munchen – Real Madrid 4-3. Exclusiv
Schimbare majoră la Craiova! Decizia care simplifică total startul viitorului sezon pentru Universitatea
Fanatik
Schimbare majoră la Craiova! Decizia care simplifică total startul viitorului sezon pentru Universitatea
Digi RCS-RDS, actualizare în grila de programe la nivel național. Pe ce poziții...
Fanatik
Digi RCS-RDS, actualizare în grila de programe la nivel național. Pe ce poziții găsești canalele Digi Sport, Eurosport, Prima Sport, Pro Arena și TVR Sport
I-a cerut demisia lui Stoichiță înainte de numirea lui Gică Hagi la echipa...
iamsport.ro
I-a cerut demisia lui Stoichiță înainte de numirea lui Gică Hagi la echipa națională: 'Du-te acasă!'
