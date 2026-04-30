Sport
UEFA Europa League, manșa tur a semifinalelor. Braga, Freiburg, Nottingham Forest și Aston Villa luptă pentru un loc în marea finală

FANATIK
30.04.2026 | 14:33
ULTIMA ORĂ
Europa League, semifinale: Braga - Freiburg și Nottingham Forest - Aston Villa, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Europa League revine pe ecranele dumneavoastră cu faza semifinalelor. În competiție nu se mai află niciun român, după ce echipa lui Ionuț Radu, Celta Vigo, a fost eliminată în sferturi de Freiburg. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu situația din semifinale, de la program, la evoluția scorurilor, la cele mai importante reacții după meciurile disputate.

Live video UEFA Europa League, manșa tur a semifinalelor. Dueluri tari pentru biletele în finală

UEFA Europa League, competiția în care România speră să aibă sezonul viitor o reprezentantă, se întoarce în prim plan cu turul semifinalelor. Cea de-a doua competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi mai are astfel doar un pas înainte de marea finală din acest sezon. Ionuț Radu a spus adio competiției, după ce Celta Vigo a pierdut „dubla” contra nemților de la Freiburg. Echipa din Bundesliga va juca acum contra portughezilor de la Braga. Cealaltă semifinală este una 100% britanică, întrucât se vor confrunta Nottingham Forest și Aston Villa.

ADVERTISEMENT

Programul complet și televizările din manșa tur a semifinalelor UEFA Europa League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul semifinalelor UEFA Europa League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Meciurile tur din faza semifinalelor au fost programate pe data de 30 aprilie, în timp ce manșele retur au loc toate pe 7 mai. Marea finală este programată pe 20 mai, de la ora 22:00, pe stadionul Beşiktaş Park, unde naționala României a pierdut barajul pentru CM 2026 contra Turciei.

ADVERTISEMENT
Iată programul complet al disputelor din manșa tur a semifinalelor Europa League, ediția 2025/2026:

Joi, 30 aprilie 2026

  • Ora 22:00: Braga – Freiburg (Digi Sport 4, Prima Sport 3)
  • Ora 22:00: Nottingham Forest – Aston Villa (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa tur a semifinalelor Europa League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul semifinalelor Europa League:

ADVERTISEMENT
  • Nottingham Forest – Aston Villa: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.80
  • Braga – Freiburg: „X2” / cotă 1.54

Vezi live video UEFA Europa League, manșa tur a semifinalelor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe Fanatik.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a semifinalelor UEFA Europa League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

ADVERTISEMENT

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali, dat în vileag: 'A venit în chiloți acasă'. Unde a comis-o...
iamsport.ro
Gigi Becali, dat în vileag: 'A venit în chiloți acasă'. Unde a comis-o patronul de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!