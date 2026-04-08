UEFA Europa League, manșa tur a sferturilor. Vezi cu cine se duelează Ionuț Radu, singurul român rămas în competiție

Turul sferturilor Europa League este aici. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciuri, de la marcatori, la scoruri finale și reacții înainte și după fluierul final.
08.04.2026 | 18:10
UEFA Europa League: turul sferturilor, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Europa League se întoarce în această săptămână cu turul sferturilor. Ionuț Radu, ultimul român rămas în competiție, are o misiune dificilă contra germanilor de la Freiburg. Rămâne de văzut dacă portarul va trece peste dezamăgirea de la echipa națională și va continua să ofere prestații foarte bune. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Live video UEFA Europa League, manșa tur a sferturilor. Ionuț Radu vrea să continue în competiție

UEFA Europa League se întoarce în prim plan cu turul sferturilor. Cea de-a doua competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi este din nou prezentă cu meciuri importante, după spectacolul oferit în optimi. Ionuț Radu, singurul român rămas în competiție, va încerca să o ajute pe Celta Vigo să treacă și de germanii de la Freiburg.

Portughezii de la Braga primesc vizita spaniolilor de la Real Betis. Porto, altă formație lusitană, se va duela cu un alt nume de referință pentru cupele europene, Nottingham Forest. Bologna, fosta adversară a FCSB-ului în acest sezon, va înfrunta Aston Villa.

Programul complet și televizările din manșa tur a sferturilor UEFA Europa League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din returul optimilor UEFA Europa League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Meciurile tur din faza sferturilor sunt programate pentru 8, respectiv 9 aprilie, în timp ce manșele retur au loc pe 16 aprilie. Faza semifinalelor se va juca apoi pe 30 aprilie – turul, respectiv 7 mai – returul.

Iată programul complet al disputelor din manșa tur a sferturilor Europa League, ediția 2025/2026:

Miercuri, 8 aprilie

  • Ora 19:45: Braga – Betis 

Joi, 9 aprilie

  • Ora 22:00: Bologna – Aston Villa
  • Ora 22:00: FC Porto – Nottingham Forest
  • Ora 22:00: Freiburg – Celta Vigo

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa tur a sferturilor Europa League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul sferturilor Europa League:

  • Bologna – Aston Villa – „1X” / cotă 1.63
  • FC Porto – Nottingham Forest – „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.85
  • Freiburg – Celta Vigo – „sub 3.5 goluri” / cotă 1.29

Vezi live video UEFA Europa League, manșa tur a sferturilor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe Fanatik.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei tur a sferturilor UEFA Europa League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!

