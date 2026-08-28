UEFA face pasul în spate în războiul cu FIFA! Ce ar fi decis forul condus de Aleksander Ceferin

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UEFA a amenințat că echipele naționale din Europa vor boicota competițiile organizate de FIFA în semn de protest în momentul în care planul lui Gianni Infantino de a privatiza Cupa Mondială a fost dezvăluit de presa britanică. Amenințarea a rămas valabilă și după ce acest proiect a dispărut, însă se pare că forul condus de Aleksander Ceferin a decis să renunțe la boicotul competițiilor.

UEFA nu va boicota competițiile organizate de FIFA

O sursă a dezvăluit pentru BBC că UEFA a renunțat la ideea de a boicota competițiile organizate de FIFA. Decizia ar urma să fie confirmată joi, când are loc o ședință a Comitetului Executiv al forului european. UEFA nu renunță la „războiul” cu FIFA, însă nu vrea să afecteze parcursul echipelor europene care au obținut calificarea la Cupa Mondială Feminină U20, care se va desfășura în Polonia în perioada 5-27 septembrie.

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Alături de țara gazdă, la competiție vor mai participa alte 5 reprezentative din Europa: Spania, Anglia, Italia, Franța și Portugalia. „Nu este o retragere. Adversarii lui Infantino vor continua până când se vor produce schimbări radicale. Nu este o înfrângere pentru UEFA, ci mai degrabă o chestiune de realism. Nu doresc să prejudicieze tinerele jucătoare care vor avea o oportunitate unică. Acțiunile și insistența pentru schimbare vor continua și, în cele din urmă, vor avea câștig de cauză”, a anunțat sursa celor de la .

Pe cine dorește Răzvan Burleanu în fruntea FIFA

În conferința de presă susținută miercuri, , și l-a propus pe șeful UEFA, Aleksander Ceferin, pentru acest rol. „Cred că ceea ce contează pentru un președinte FIFA este în primul rând legitimitatea. Aceasta îți este dată și de vocea puternică pe care o are UEFA astăzi, cele mai importante venituri FIFA se fac din piața europeană. Cele mai bune echipe care ajung în fazele finale ale Campionatelor Mondiale vin din Europa.

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Și totodată, o altă confederație, care tocmai ce a găzduit Campionatul Mondial, susține UEFA, împărtășind aceeași viziune. Avem nevoie de o schimbare de guvernanță și de cultură organizațională. Consider că Aleksander Ceferin are cea mai înaltă legitimitate și reputație de a conduce FIFA. Dacă e să ne uităm la UEFA, a reușit să-și crească substanțial veniturile. Ceferin a reușit să creeze o unitate la nivelul confederațiilor europene, care ne lipsește la nivel internațional”, a declarat Răzvan Burleanu. .

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Aleksander Ceferin a anunțat recent că nu se gândește la rolul de președinte al FIFA. „Nu sunt interesat, din două motive. În primul rând, iubesc UEFA și iubesc să lucrez aici, iar la un moment dat, trebuie să te și bucuri de viață. În al doilea rând, credibilitatea mea este mult mai mare dacă nu sunt interesat de acel post”, a spus acesta la podcastul Rest is Politics.