UEFA îi bagă în ședință pe Istvan Kovacs! Ce se întâmplă la Geneva

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs se pregătește pentru un nou sezon la cel mai înalt nivel al fotbalului european. Arbitrul român se află pe lista oficialilor din categoria Elite care au fost convocați de UEFA la cursul de vară organizat înaintea startului noii stagiuni europene.

Istvan Kovacs, chemat de urgență la Geneva! UEFA îi adună pe cei mai tari arbitri din Europa

Kovacs face parte dintr-un grup extrem de select. La Geneva vor ajunge nume importante precum Szymon Marciniak, François Letexier, Clément Turpin, Michael Oliver, Felix Zwayer sau Danny Makkelie. Românul și-a consolidat în ultimii ani poziția în elita arbitrajului european și continuă să primească

ADVERTISEMENT

România va avea însă nu mai puțin de patru reprezentanți la cursul din Elveția. Pe lângă Istvan Kovacs, aflat în categoria Elite, au fost convocați Marian Barbu, Horațiu Feșnic și Radu Petrescu. Cei trei fac parte din Categoria 1 și se află imediat sub

UEFA îi bagă în cantonament pe cei mai buni arbitri!

Cursul de vară UEFA pentru arbitrii de top ai sezonului 2026/2027 va avea loc la Geneva, în perioada 31 august – 2 septembrie. Au fost invitați toți arbitrii din categoriile Elite și Categoria 1, cu excepția oficialilor din Rusia. Întâlnirea are loc înainte ca noul sezon european să intre în perioada meciurilor din fazele principale ale competițiilor UEFA.

ADVERTISEMENT

Pe agenda întâlnirii se vor afla mai multe teme importante. Comisia de Arbitri UEFA le va transmite oficialilor principalele indicații pentru noul sezon și modul în care trebuie interpretate anumite faze de joc. În același timp, arbitrii vor fi supuși unor verificări ale nivelului de pregătire fizică. Practic, UEFA vrea să se asigure că oamenii pe care se va baza la cele mai importante meciuri ale sezonului sunt pregătiți atât din punct de vedere tehnic, cât și fizic.