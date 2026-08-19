Sport

UEFA îi bagă în ședință pe Istvan Kovacs! Ce se întâmplă la Geneva

UEFA îi convoacă la Geneva pe cei mai importanți arbitri europeni înaintea noului sezon. Patru români se află pe listă, iar oficialii vor fi testați fizic și tehnic.
Alex Bodnariu
19.08.2026 | 15:45
UEFA ii baga in sedinta pe Istvan Kovacs Ce se intampla la Geneva
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Istvan Kovacs, chemat de urgență la Geneva! UEFA îi adună pe cei mai tari arbitri din Europa
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Istvan Kovacs se pregătește pentru un nou sezon la cel mai înalt nivel al fotbalului european. Arbitrul român se află pe lista oficialilor din categoria Elite care au fost convocați de UEFA la cursul de vară organizat înaintea startului noii stagiuni europene.

Istvan Kovacs, chemat de urgență la Geneva! UEFA îi adună pe cei mai tari arbitri din Europa

Kovacs face parte dintr-un grup extrem de select. La Geneva vor ajunge nume importante precum Szymon Marciniak, François Letexier, Clément Turpin, Michael Oliver, Felix Zwayer sau Danny Makkelie. Românul și-a consolidat în ultimii ani poziția în elita arbitrajului european și continuă să primească delegări la meciuri importante organizate de UEFA.

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România va avea însă nu mai puțin de patru reprezentanți la cursul din Elveția. Pe lângă Istvan Kovacs, aflat în categoria Elite, au fost convocați Marian Barbu, Horațiu Feșnic și Radu Petrescu. Cei trei fac parte din Categoria 1 și se află imediat sub cel mai înalt nivel din ierarhia arbitrilor UEFA.

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Cursul de vară UEFA pentru arbitrii de top ai sezonului 2026/2027 va avea loc la Geneva, în perioada 31 august – 2 septembrie. Au fost invitați toți arbitrii din categoriile Elite și Categoria 1, cu excepția oficialilor din Rusia. Întâlnirea are loc înainte ca noul sezon european să intre în perioada meciurilor din fazele principale ale competițiilor UEFA.

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Pe agenda întâlnirii se vor afla mai multe teme importante. Comisia de Arbitri UEFA le va transmite oficialilor principalele indicații pentru noul sezon și modul în care trebuie interpretate anumite faze de joc. În același timp, arbitrii vor fi supuși unor verificări ale nivelului de pregătire fizică. Practic, UEFA vrea să se asigure că oamenii pe care se va baza la cele mai importante meciuri ale sezonului sunt pregătiți atât din punct de vedere tehnic, cât și fizic.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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