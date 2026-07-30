UEFA, în război total cu FIFA din cauza planului de a privatiza Cupa Mondială! „Nicio echipă națională nu va participa”

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UEFA a reacționat dur după ce planul FIFA de a privatiza Cupa Mondială a fost dezvăluit de presa din Marea Britanie. În acest context, forul european a organizat joi o ședință de urgență în care s-a decis ca echipele naționale din Europa să boicoteze turneul în cazul în care planul președintelui FIFA Gianni Infantino va deveni realitate.

Echipele din Europa vor boicota Cupa Mondială dacă FIFA privatizează turneul

Gianni Infantino, președintele FIFA, ar dori să transforme Cupa Mondială într-o societate comercială și scoată la vânzare acțiuni pentru competiție. După ce publicația britanică The Times a dezvăluit planul oficialului elvețian, UEFA a reacționat dur în spațiul public, iar șefii fotbalului european au participat la o ședință online joi, în care s-a discutat acest subiect.

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Decizia a fost una clară: naționalele din Europa vor boicota turneul final în cazul în care va deveni realitate. „Nicio echipă națională din cadrul UEFA nu va participa la vreo competiție FIFA atât timp cât aceste propuneri rămân în discuție, cu excepția cazului în care propunerea este abandonată în totalitate și se oferă garanții ferme că FIFA nu va mai deschide niciodată structura sa de guvernanță sau competițiile către proprietatea privată.

UEFA și cele 55 de asociații membre sunt unite. Respingem în unanimitate și fără echivoc propunerea FIFA de a transfera drepturile de proprietate asupra Cupei Mondiale și a altor competiții FIFA către investitori privați”, a precizat . Protestul reprezintă o adevărată lovitură pentru forul mondial, deoarece turneul final s-ar devaloriza semnificativ în cazul în care marile echipe din Europa nu vor participa. .

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Reacții vehemente din Asia și America de Nord cu privire la planul lui Gianni Infantino

Nu doar UEFA se opune planului lui Gianni Infantino. Salman bin Ibrahim Al Khalifa, președintele Confederației Asiatice, a transmis la rândul său un mesaj dur. „AFC își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că acțiunile unilaterale ale FIFA par să submineze însăși fundamentele fotbalului continental, bazate pe solidaritate, cooperare și transparență. Mai mult, o astfel de inițiativă nu va reuși fără sprijinul tuturor confederațiilor, ceea ce nu este cazul în prezent”, a notat oficialul din Bahrain, conform .

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Și CONCACAF, organizația care conduce fotbalul din America Centrală și de Nord, a reacționat oficial cu privire la vestea care a șocat fotbalul mondial: „Concacaf a luat cunoștință de această chestiune doar prin intermediul presei și, ulterior, printr-un comunicat de presă. Suntem profund îngrijorați de lipsa respectării procedurilor adecvate. Împărtășim dezamăgirea multor persoane din regiunea noastră și din lumea fotbalului față de faptul că aceste detalii au fost făcute publice înainte de a avea loc vreo discuție cu organismele de conducere și cu părțile interesate relevante.

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FIFA, confederațiile și fiecare asociație membră au responsabilitatea colectivă de a acționa întotdeauna în interesul suprem al sportului. Fiecare decizie pe care o luăm trebuie să se bazeze pe o bună guvernanță, pe procese solide și pe o gestionare responsabilă, pe termen lung. Acesta este cadrul în care își desfășoară activitatea Concacaf. Avem încredere că toți membrii familiei FIFA vor acționa în același mod”.