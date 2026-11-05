UEFA, sancțiune dură împotriva lui Florin Prunea după derapajul sexist „E ce trebuie, fratello?” Prima reacție a fostului portar. Exclusiv

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Florin Prunea a fost pedepsit de UEFA după ce s-a filmat, în calitate de observator, la Sheriff Tiraspol – St. Gallen, scor 1-3, în vara acestui an, în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League. Mai mult decât atât, fostul portar al Generației de Aur a fost autorul unui derapaj publicat chiar pe rețelele sale de socializare.

UEFA l-a amendat pe Florin Prunea după derapajul de la Tiraspol

În calitate de observator UEFA, fostul portar a fost acuzat de derapaj sexist după ce a filmat mai multe persoane de sex feminin în tribune. Federația Română de Fotbal l-a „pârât” pe Florin Prunea la , iar forul european a dat verdictul.

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Florin Prunea a fost amendat cu 2.000 de euro și a primit avertisment pentru că a creat a „adus fotbalul și, în special, a UEFA, într-o situație care îi afectează reputația”, se arată în decizia UEFA. Episodul de la Tiraspol nu este singular. Fostul internațional român a făcut o tradiție din a se filma, în calitate de observator UEFA la meciuri, și a posta filmulețele pe rețelele de socializare.

Florin Prunea, prima reacție după amenda primită de la UEFA

Florin Prunea a aflat de la FANATIK că a fost amendat de UEFA pentru filmulețele publicate pe rețelele de socializare în timpul meciurilor de fotbal. Fostul internațional român s-a arătat surprins de sancțiune și a precizat că nu aflase de sancțiunea primită. Prunea a anunțat că se va interesa despre situație și că nu va mai posta astfel de materiale care încalcă regulamentul UEFA.

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„Acum aud pentru prima dată. Nu am știut, nu știu să fi fost înștiințat. O să mă interesez să văd despre ce este vorba. Nu mai filmez meciuri de acum înainte, dacă mi-au dat amendă. O să mă interesez”, a declarat Florin Prunea în exclusivitate pentru FANATIK.

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Clipul postat de Prunea care a declanșat scandalul. FRF l-a „pârât” la UEFA pe fostul portar

Florin Prunea a ajuns în atenția UEFA după un videoclip filmat la Tiraspol, în timpul unei deplasări la un meci de fotbal. Fostul internațional român a publicat pe rețelele de socializare imagini însoțite de comentarii cu tentă sexistă, care au stârnit controverse.

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Totul s-a petrecut pe 6 august 2026, înaintea meciului Sheriff Tiraspol – St. Gallen, scor 1-3, din preliminariile Conference League. Prunea, delegat în calitate de observator UEFA, a filmat două femei aflate în tribună și a făcut mai multe remarci cu tentă sexistă. Videoclipul a fost publicat pe Instagram și a stârnit un scandal în fotbalul românesc. Federația Română de Fotbal a sesizat UEFA și a trimis forului european imaginile respective. Ulterior, Prunea a șters filmarea și a susținut că declarațiile sale au fost interpretate greșit

Ce spune regulamentul UEFA. De ce a fost amendat, de fapt, Florin Prunea

Potrivit articolului 11.01 din regulamentul UEFA, forul european deține în exclusivitate drepturile de proprietate intelectuală asupra competițiilor pe care le organizează. Acestea includ imaginile video, înregistrările audio, denumirile, siglele și identitatea vizuală a competițiilor. Regulamentul precizează că utilizarea acestor materiale necesită aprobarea prealabilă, în scris, a UEFA. Astfel, publicarea pe rețelele de socializare a unor filmulețe surprinse în timpul partidelor poate încălca drepturile deținute de forul european.

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„UEFA este deținătorul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra competiției, inclusiv al tuturor drepturilor actuale sau viitoare privind orice tip de material audio și vizual al competiției, denumirile, siglele, identitățile vizuale, mărcile, muzica, mascotele, medaliile, plachetele, obiectele comemorative, trofeele și anumite elemente esențiale ale designului mingii oficiale de meci.

Orice utilizare a drepturilor menționate anterior, orice imitare și/sau modificare a acestora, precum și orice altă referire la competiție (cum ar fi asocierea numelui unei federații cu data unui meci) necesită aprobarea prealabilă, în scris, a UEFA și trebuie să respecte toate condițiile impuse de aceasta”, se arată în regulamentul forului european.