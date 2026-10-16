UEFA l-a evidențiat pe Vladimir Screciu, dar Andrei Vochin l-a pus la zid! Ce i-a reproșat fotbalistului de la Craiova

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După debutul Universității Craiova în grupa de Conference League, cu Getafe, UEFA a evidențiat o serie de fotbaliști ai lui Filipe Coelho (45 de ani). Printre ei s-a numărat și Vladimir Screciu, un bun recuperator. Nu aceeași opinie o are și Andrei Vochin. Analistul FANATIK SUPERLIGA a explicat, cu „probe”, de ce fundașul campioanei din România nu a fost neapărat extrem de util în meciul de joi seara.

Vladimir Screciu, înger sau demon? UEFA l-a evidențiat, Andrei Vochin l-a criticat după U Craiova – Getafe

Universitatea Craiova a fost la un pas de un rezultat uriaș în etapa 1 din grupa de Conference League, în disputa cu spaniolii de la Getafe. S-a terminat 1-1, într-un meci în care elevii lui Filipe Coelho au condus până în minutul 81. Cele două goluri au venit după șuturi de la mare distanță. Oltenii au spart gheața în minutul 59, prin Assad Al Hamlawi (25 de ani). Ibericii au plecat acasă cu un punct după un golazo al croatului Nemanja Gudelj (34 de ani).

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La FANATIK SUPERLIGA . Invitații lui Cristi Coste s-au pronunțat asupra numelor care au ieșit în evidență, dar și în privința dezamăgirilor. O controversă s-a numit Vladimir Screciu (26 de ani). Cei de la UEFA au scos în evidență rolul important al fundașului central în meciul de joi seara. Site-ul forului european a notat că Screciu a realizat nu mai puțin de 11 recuperări cu Getafe.

Andrei Vochin, consilierul șefului FRF, Răzvan Burleanu, și analist FANATIK, a fost întrebat dacă l-a văzut pe Screciu în . Reputatul jurnalist a spus direct: „Nu!”, apoi și-a argumentat poziția. „(n.r. Este Screciu în top 3 jucători care s-au evidențiat la Craiova, după Cicâldău și Assad?) După mine, nu! A avut situații ieri (n.r. joi) când a pierdut mingi lângă careul propriu. (n.r. În ciuda celor 11 recuperări, a avut și multe bile negre?) Eu așa am văzut. (n.r. În minutul 27) pierde o minge undeva la mijlocul terenului, destul de simplă, și îl face pe Romanchuk să facă fault de cartonaș galben, să-și asume oprirea adversarului scăpat de Screciu. A luat cartonaș galben colegul său”, spune Vochin.

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Ce altă fază îi reproșează Vochin lui Screciu: „Getafe a avut o ocazie mare când fundașul nostru a stat în afara terenului”

Către finalul primei reprize, Vladimir Screciu a mai fost implicat într-o fază care ulterior putea să aducă probleme mari pentru U Craiova. În minutul 42, fundașul central a alunecat și a fost călcat accidental pe mâna dreaptă de Satriano, decarul lui Getafe. Jucătorul Craiovei a acuzat dureri și a avut nevoie de câteva momente pentru a-și reveni. După câteva zeci de secunde, Screciu s-a ridicat, însă arbitrul partidei i-a cerut să iasă de pe teren.

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În acest interval, . Andrei Vochin a pus și acest moment pe lista bilelor negre pentru Screciu. ”Screciu a mai făcut o chestie de care nu se dezobișnuiesc jucătorii din campionatul României. E o fază spre finalul reprizei, undeva în partea stângă. Cade, e lovit ușor pe mână, nu neg chestia asta. Rămâne, se vaită acolo, îl determină pe arbitru să-l scoată în afara terenului. Exact în minutul în care Screciu este în afara terenului, cei de la Getafe au avut, pe centru, o ocazie mare. Dacă jucătorul lor face o preluare corectă, rămâne singur cu portarul Craiovei”, adaugă Vochin.