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Răzvan Marin a înscris unicul gol al partidei AEK Atena – LASK Linz, însă nu și-a regăsit numele în cel mai bun prim „11” al primei etape din Champions League. Cum arată echipa întocmită de UEFA, de fapt.

Răzvan Marin nu a prins cel mai bun prim „11” făcut de UEFA pentru prima etapă din Champions League

Champions League a avut parte de în perioada 8-10 septembrie. Au fost confruntări extrem de tari, cu goluri multe și situații neașteptate. Răzvan Marin a fost românul care a strălucit în această rundă inaugurală. Golul său cu LASK Linz nu doar că a adus 3 puncte importante grecilor, ci și .

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Însă mijlocașul de 30 de ani a fost ignorat de UEFA, care a alcătuit cea mai bună echipă a primei etape. Compartimentul median a fost umplut cu fotbaliști de la PSG, Arsenal, Bayern și surpriza Como. Iată cum arată primul „11”:

Portar: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Fundași: Brown (Fenerbahce), Pau Torres (Aston Villa), Marc Bartra (Betis) și Dest (PSV)

Mijlocași: Ferran Torres (PSG), Baturina (Como), Odegaard (Arsenal) și Michael Olise (Bayern)

Atacanți: Demirovic (Stuttgart) și Raphinha (Barcelona)

Introducing the first Team of the Week of the season! 🌟 | — UEFA Champions League (@ChampionsLeague)

Ce a spus Răzvan Marin după eurogolul din AEK Atena – LASK Linz

După ce a adus prima victorie în Champions League din ultimii 20 de ani pentru AEK Atena, . Golul său din lovitură liberă direct în vinclul porții , iar fotbalistul a fost mândru de ceea ce a reușit. „Mulțumesc pentru felicitări! În primul rând, sunt fericit pentru că am câștigat cele trei puncte. Sigur că exersez mult loviturile libere la antrenament.

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Astăzi a intrat și sunt fericit pentru că am marcat și poate că este destin să se întâmple așa ceva după 20 de ani. Sincer, am văzut cum a stat portarul, puțin cam în centru, de aceea am încercat să șutez acolo sus și am făcut-o perfect”, a declarat Răzvan Marin la finalul meciului.

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Ultimul român care marcase în faza principală din Champions League fusese Vlad Dragomir. La începutul anului, în minutul 17 din meciul cu Slavia Praga, din etapa a opta a sezonului trecut.