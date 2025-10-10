UEFA l-a trimis pe Istvan Kovacs în „infern”! Meci incendiar pentru „centralul” român în weekend: „Judecătorul perfect”

Cel mai bun arbitru român va merge în Leskovac pentru a fi judecătorul suprem

ADVERTISEMENT

Cum au reacționat albanezii când au auzit că Istvan Kovacs îi va arbitra în meciul contra Serbiei

UEFA a decis că Istvan Kovacs este „centralul” perfect ce poate ține în frâu spiritele încinse dintr-un meci atât de incendiar precum cel dintre Serbia și Albania, ce va avea loc sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 21:45.

Albanezii au reacționat imediat după ce au aflat că Istvan Kovacs a fost desemnat pentru partida lor: „Este judecătorul perfect pentru a administra dreptatea în Serbia – Albania. UEFA a anunțat oficial numele arbitrului, iar persoana în cauză este Istvan Kovacs, arbitrul român din categoria Elite UEFA.

ADVERTISEMENT

El este unul dintre cei mai experimentați și de încredere arbitri din fotbalul european, iar numirea sa este văzută ca un semn clar al seriozității cu care acest meci, cu o mare încărcătură sportivă, emoțională și politică, este tratat. Strict, dar de încredere, stilul său este cunoscut pentru disciplina fermă și controlul ridicat al jocului. El are reputația unui arbitru care nu tolerează abaterile de la regulament, dar care reușește să-ți mențină calmul chiar și în meciuri cu tensiune maximă”, au notat cei de la

Presa din Albania a amintit de un meci de la EURO. Ce a făcut Istvan Kovacs în partida Cehia – Turcia

Prestația lui Istvan Kovacs de la Campionatul European din Germania nu a scăpat nevăzută, însă albanezii nu au amintit-o ca o critică, ci chiar ca o virtute pentru meciul lor contra Serbiei. În partida Cehia – Turcia, „centralul” din Carei a arătat nu mai puțin de 19 cartonașe, atât pe teren, cât și în afara lui, și

ADVERTISEMENT

„La Euro 2024, s-a remarcat prin modul în care a gestionat partida dintre Cehia și Turcia, unde a acordat un număr record de cartonașe – un exemplu al stilului său hotărât și necruțător. Într-o confruntare în care fiecare gest, decizie sau episod pot fi interpretate cu intensitate emoțională, prezența lui Istvan Kovacs este considerată un factor de stabilitate”, au mai spus ei.

ADVERTISEMENT

Care sunt cauzele pentru care Serbia – Albania este un meci atât de încins

Tensiunea principală dintre Serbia și Albania vine din relații etnice și politice, mai ales legate de Kosovo. Albania sprijină independeța lor, în timp ce Serbia nu o recunoaște. În Serbia, o mare parte a publicului privește echipa Albaniei cu ostilitate. Tocmai de aceea, la meciurile dintre cele două este nevoie de prezență masivă a poliției, control strict al bannerelor, iar fanilor echipei din deplasare le este interzisă prezența pe stadion.

Ce s-a întâmplat în 2014 între Serbia și Albania

Apogeul acestui conflict la nivel de echipe de fotbal a avut loc în urmă cu 11 ani. În octombrie 2014, în timpul unui meci Serbia – Albania, o dronă a survolat stadionul cu o hartă a Albaniei Mari, ce includea Kosovo și alte teritorii din Balcani. În acel moment, pe stadion a izbucnit un haos general. Jucătorii s-au luat la bătaie, suporterii au invadat terenul, iar meciul a fost întrerupt și pierdut de sârbi la „masa verde”.