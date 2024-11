UEFA laudă FCSB, după ce a învins-o cu 2-0 pe Midtjylland: „Performanța săptămânii”! Bîrligea apare în poza zilei

Al treilea succes al roș-albaștrilor în Europa League i-a adus campioanei României laudele celor de la UEFA.

UEFA o laudă pe FCSB după 2-0 cu Midtjylland: „Victorie imensă”

FCSB e pe locul 8 cu 9 puncte după ce a învins-o pe Midtjylland în etapa a 4-a de pe tabloul principal al UEFA Europa League. Campioana României a învins campioana Danemarcei grație golurilor marcate de Florin Tănase (16) și Daniel Bîrligea (46).

Forul continental a rămas uimit de performanța și i-a transmis felicitări. Succesul cu nordicii a fost al treilea pentru FCSB, după 4-1 cu RFS și 1-0 cu PAOK. Singurul eșec a fost cel de la Glasgow, scor 0-4, cu Rangers.

„Victoria imensă a lui FCSB este desemnată performanță săptămânii în Europa League”, este mesajul transmis de UEFA, vineri, 8 octombrie, după terminarea etapei a 4-a din UEFA Europa League.

🔴🔵 FCSB’s huge home win is named Performance of the Week 👏👏👏 — UEFA Europa League (@EuropaLeague)

FCSB a câștigat titlul de „Performanța săptămânii” în fața lui Elsfborg. Formația suedeză a reușit să obțină o remiză împotriva lusitanilor de la Braga, scor 1-1.

Performanța etapei din Europa League. Lista câștigătoarelor

Etapa 1: Bodo/Glimt (după 3-2 contra lui FC Porto)

Etapa 2: Elfsborg (după 1-0 contra lui AS Roma)

Etapa 3: Beșiktaș (după 1-0 contra lui Olympique Lyon)

Etapa 4: FCSB (după 2-0 contra lui Midtjylland)

Totodată, pe Facebook-ul UEFA Europa League, Daniel Bîrligea a oferit imaginea zilei cu momentu de dinainte de golul de 2-0 marcat în minutul 46.

Ce a câștigat FCSB după succesul cu danezii. Verdictul lui Gigi Becali

După 2-0 cu Midtjylland, , clubul urmând să încaseze încă aproape jumătate de milion de euro, dar și de coeficientul UEFA.

„Cel mai important lucru acum este că o să vină banii.. sau hai să nu îi pun pe primul loc, o să îi pun la nivel de egalitate cu coeficientului UEFA.

Un club este valoros dacă are coeficient, dacă nu are coeficient nu are nicio valoare. Dacă nu ești cap de serie, ești la revedere! Astea sunt cele două lucruri.

Dupa cele enumerate, poate chiar mai important, este faptul că am văzut puterea echipei. Ce am văzut? Am văzut o echipă în repriza a doua care o conducea cu 2-0 pe Campioana Danemarcei și nu că a dominat-o..a râs de ea! S-a distrat cu ea în a doua repriză!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.