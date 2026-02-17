Sport

UEFA, lovitură dură pentru arbitrajul românesc! Decizia forului european după scandalurile din SuperLiga

Arbitrajul românesc primește o lovitură neașteptată de la UEFA după scandalurile din SuperLiga. Ce decizie a luat forul care conduce fotbalul european
Alex Bodnariu
17.02.2026 | 13:55
UEFA lovitura dura pentru arbitrajul romanesc Decizia forului european dupa scandalurile din SuperLiga
România, OUT din cupele europene! Decizia drastică luată de UEFA
Vești nu prea bune pentru arbitrajul românesc. La doar câteva zile după scandalurile din Superliga, inclusiv cel de la meciul dintre Petrolul și FC Argeș, UEFA a publicat lista brigăzilor delegate la partidele din cupele europene. Țara noastră nu va avea niciun reprezentant în Champions League, Europa League și Conference League.

Niciun arbitru român în cupele europene în această săptămână! Decizia drastică luată de UEFA

În ultimele sezoane, tot mai mulți arbitri din România au fost delegați la meciuri importante din cupele europene. În stagiunea precedentă, Istvan Kovacs a oficiat duelul de cinci stele din finala Champions League. El a condus foarte bine partida câștigată de PSG în fața lui Inter Milano.

Și alți arbitri români au primit jocuri în competițiile continentale. De altfel, în luna decembrie am avut nu mai puțin de cinci brigăzi delegate de UEFA la partidele din Europa League și Conference League, într-o singură rundă. Marian Barbu, Horațiu Feșnic, Istvan Kovacs, Radu Petrescu și Andrei Chivulete au primit atunci meciuri.

Situația s-a schimbat radical acum. UEFA nu a delegat nici măcar un arbitru din România pentru meciurile din prima rundă eliminatorie din Champions League, Europa League și Conference League. Este posibil, însă, ca în retur să vedem o situație diferită. Programul centralilor din Superliga a fost unul încărcat în ultima perioadă.

  • Augustus Constantin a fost delegat de UEFA ca observator la Lille – Steaua Roșie Belgrad din UEFA Europa League

Iuliana Demetrescu o va arbitra pe Real Madrid în Liga Campionilor!

În schimb, Iuliana Demetrescu a fost trimisă la partida din UEFA Women’s Champions League dintre Real Madrid și Paris FC Féminines. Ea va fi ajutată de asistenții Bianca Diana Florea și Almira Spahić din Suedia. În camera VAR se vor afla Tom Harald Hagen și Emilie Torkelsen.

Radu Petrescu, unul dintre arbitrii români de pe lista UEFA, a fost în centrul atenției în acest weekend. Centralul a comis o eroare colosală în meciul dintre Petrolul și FC Argeș. Acesta a fluierat înainte ca mingea trimisă de Sierra, jucătorul echipei din Pitești, să intre în poarta prahovenilor.

