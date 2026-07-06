UEFA, mesaj dur către FIFA în scandalul cartonașului roșu pentru Balogun: „S-a depăşit linia roşie!” Mesajul lui Blatter

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Atacantul american Folarin Balogun a văzut cartonașul roșu în partida cu Bosnia (2-0) din 16-imile Cupei Mondiale după o intrare asupra Tarik Muharemovic. Reprezentanții țării gazdă, inclusiv președintele Donald Trump, au protestat vehement la adresa deciziei, iar FIFA a cedat și a suspendat pedeapsa primită de atacant, care urma să lipsească la meciul cu Belgia. Decizia nu a fost pe placul UEFA, care a emis un comunicat dur.

UEFA, reacție dură după ce FIFA a anulat cartonașul roșu primit de Folarin Balogun

Folarin Balogun va fi eligibil pentru meciul din optimile CM dintre SUA și Belgia, după ce suspendarea sa a fost „ridicată” de FIFA, . UEFA a criticat dur decizia luată de forul mondial. „Decizia de a suspenda pentru o perioadă de un an suspendarea automată pentru un meci în urma unui cartonaș roșu acordat jucătorului Folarin Balogun a depășit o linie roșie. Uneori, regulile sunt deschise interpretării. În acest caz, nu.

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O suspendare automată minimă de un meci în urma unui cartonaș roșu nu este o opțiune discreționară. Este un principiu înrădăcinat în regulament, care nu poate fi supus excepțiilor, cu atât mai mult în timpul unui turneu în care mai mulți alți jucători s-au aflat în aceeași situație și și-au ispășit în mod regulat suspendarea. Atunci când certitudinea regulilor nu mai este garantată, integritatea sportului este în joc, iar credibilitatea unei competiții este subminată.

În mod similar, o astfel de decizie creează un precedent în cadrul turneului aflat în desfășurare, unde situații similare vor necesita acum un tratament egal, în detrimentul competiției. Fotbalul este cel mai iubit sport din lume pentru că este un joc frumos și se bucură de încredere, deoarece se joacă peste tot cu aceleași reguli. Un turneu nu este niciodată un eveniment de sine stătător și, dacă turneul în cauză este Cupa Mondială, are puterea de a avea consecințe pozitive sau negative asupra sportului în ansamblu. Ne exprimăm șocul față de o decizie atât de fără precedent, de neînțeles și de nejustificat”, a transmis forul condus de Aleksander Ceferin pe .

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Sepp Blatter, atac la adresa FIFA în scandalul Balogun

Fostul președinte al FIFA, Sepp Blatter, are o relație tensionată cu conaționalul Gianni Infantino, care l-a înlocuit în 2016, iar acesta a decis să intervină la rândul său în . „Cartonașele roșii nu se anulează prin apeluri telefonice politice. Se anulează prin reguli, dovezi și organisme independente.

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Dacă un președinte american intervine pe lângă președintele FIFA – și un jucător este absolvit brusc înainte de un meci eliminatoriu al Cupei Mondiale – întrebarea este inevitabilă: Quo vadis, FIFA? Fotbalul nu trebuie să devină niciodată un teren de joacă pentru puterea politică”, a transmis Blatter pe .

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