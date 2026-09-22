Sport

Schimbare importantă pe piața media! Cine transmite la TV meciurile naționalei României din UEFA Nations League

Urmează o pauză plină de fotbal internațional, iar România va disputa patru meciuri din UEFA Nations League în doar două săptămâni. Cine transmite la TV partidele
Ciprian Păvăleanu
22.09.2026 | 10:10
Schimbare importanta pe piata media Cine transmite la TV meciurile nationalei Romaniei din UEFA Nations League
SPECIAL FANATIK
Unde se vor putea vedea meciurile României din UEFA Nations League. Foto: Colaj FANATIK
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Fotbalul european se confruntă cu o situație rar întâlnită. Echipele de club au o pauză de trei săptămâni, timp în care intră în joc echipele naționale, care vor disputa nu mai puțin de 4 meciuri în UEFA Nations League în următoarea perioadă. Toate partidele României vor putea fi urmărite în exclusivitate pe Antena 1.

Meciurile României din UEFA Nations League se văd doar pe Antena 1

Alături de regretatul Mircea Lucescu, România a reușit să se califice în Liga B din UEFA Nations League. Prin urmare, în această ediție „tricolorii” lui Gică Hagi vor avea adversari redutabili, mult mai puternici decât cei din urmă cu doi ani. România a dat Lituania pe Bosnia, Cipru pe Polonia și Kosovo pe Suedia, însă „Regele” este foarte încrezător și speră la 12 puncte din cele patru meciuri din această acțiune.

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România va întâlni Bosnia & Herțegovina, Polonia și Suedia de două ori, iar toate aceste meciuri se vor putea vedea în exclusivitate pe Antena 1 și nu vor mai fi difuzate pe alte canale, așa cum s-a întâmplat în cazul barajului cu Turcia, care s-a văzut pe Prima TV. Mai mult decât atât, până în 2028 Atena 1 va rămâne unicul post TV pe care se vor putea urmări meciurile României.

Pe ce lot se bazează Gică Hagi pentru meciurile din Nations League

Gică Hagi a anunțat lotul cu care merge „la luptă” în Liga Națiunilor pentru cele patru meciuri. Selecționerul României a lăsat mai mulți jucători importanți acasă, precum Ștefan Baiaram, Deian Sorescu sau Ianis Stoica. De asemenea, el îl convocase pe Denis Drăguș, dar s-a accidentat la ultimul meci de campionat și va rata acțiunea naționalei. Până acum, Hagi nu a anunțat niciun înlocuitor pentru atacantul roș-albaștrilor, deși Ianis Stoica este în mare formă în Portugalia.

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Lotul arată în felul următor: PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0); FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

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MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0); ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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