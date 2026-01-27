UEFA, „NU” categoric pentru Răzvan Lucescu și PAOK, după tragedia din județul Timiș: „E imposibil!”

ADVERTISEMENT

Așa cum era și normal, conducerea lui PAOK a înaintat imediat după tragicul accident o cerere către UEFA prin care a cerut amânarea partidei cu Lyon de joi, însă forul european a dat un răspuns negativ.

UEFA, răspuns negativ pentru PAOK. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu nu a putut amâna partida cu Lyon

Toți oamenii din cadrul clubului PAOK Salonic sunt în doliu după ce o dubă ce se îndrepta spre Franța și avea la bord zece fani ai echipei a fost implicată într-un accident rutier grav, care s-a soldat cu șapte morți și trei persoane grav rănite.

ADVERTISEMENT

Destinația finală a suporterilor era Lyon, acolo unde echipa lui Răzvan Lucescu va juca ultimul meci din faza ligii a UEFA Europa League, pe stadionul Groupama. Formația elenă a solicitat celor de la UEFA să amâne această partidă, însă răspunsul a fost negativ.

Comunicatul emis de PAOK

PAOK a transmis la scurt timp un comunicat în care a explicat că toate costurile în urma acestei tragedii vor fi acoperite de club. Totodată, conducerea elenă a anunțat că UEFA nu a avut un răspuns favorabil cu privire la amânarea partidei cu Lyon:

ADVERTISEMENT

„Imediat ce vestea tragediei de nedescris a fost cunoscută, a avut loc o întâlnire sub conducerea lui Ivan Savvidis. Președintele a dat instrucțiuni și a cerut să se facă tot posibilul pentru a clarifica cauzele accidentului, a îngriji răniții, a transporta trupurile neînsuflețite în Grecia și a sprijini familiile.

ADVERTISEMENT

Marios Tsakas, membru al consiliului de administrație, pleacă imediat spre România, însoțit de avocați, pentru a se putea lua toate măsurile necesare pentru înregistrarea corectă a evenimentelor și pentru a oferi sprijin răniților. S-a luat legătura cu Maximou și miniștrii de Interne, Sănătate și Protecție a Cetățenilor, pentru o comunicare și o coordonare cât mai bună cu autoritățile române.

Ambasada noastră din București a fost contactată, iar reprezentanții acesteia au plecat la locul tragediei. Este de la sine înțeles că vom acoperi toate cheltuielile. Am contactat UEFA. Amânarea meciului este imposibilă. Suntem în contact cu Confederația Europeană pentru a face tot ce este necesar pentru a ne exprima durerea”, a fost comunicatul transmis de PAOK Salonic.

ADVERTISEMENT

Deși meciul nu a putut fi amânat, PAOK Salonic va face toate demersurile pentru ca înaintea meciului să se poată ține un moment de reculegere pentru cei șapte fani care și-au pierdut viața. Meciul cu Lyon va avea loc joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00 (ora României).

Presa din Grecia este în stare de șoc după accidentul din Lugoj: „Drumul morții”

Presa elenă este în stare de șoc după Nu mai puțin de

„Locul din regiunea Timiș este descris drept drumul morții de către jurnaliștii români, care oferă informații despre accidentul rutier. Conform relatărilor acestora, în ultimul an, au avut loc acolo peste 320 de accidente și incidente rutiere, ultimul fiind mortal și cu numeroase decese”, au scris cei de la

Ultrașii români sar în ajutorul grecilor

Fotbalul este unul dintre cele mai mari evenimente sociale din lume, iar acest lucru se dovedește încă o dată. Conform informațiilor obținute de FANATIK,

Ultrașii cluburilor bucureștene (Dinamo, Rapid și Steaua), dar și a celor din zonă (UTA Arad și Poli Timișoara) sunt pregătiți să-i ajute pe eleni cu orice este nevoie, de la donare de sânge și până la strângerea de fonduri.