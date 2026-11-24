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Situație uluitoare în arbitrajul românesc! Augustus Constantin, șeful Departamentului Arbitri din cadrul CCA, a fost suspendat pentru șase etape de Kyros Vassaras în urma scandalului examenelor de promovare. Fostul arbitru internațional figurează însă printre oficialii delegați la o partidă din UEFA Youth League, programată la doar două zile după anunțul Federației Române de Fotbal.

Augustus Constantin, suspendat în România, dar delegat la un meci din cupele europene. Cum este posibil

nu pare să îi afecteze activitatea pe plan internațional lui Augustus Constantin. Deși nu mai are dreptul să fie observator de arbitri în SuperLiga, Liga 2 și Cupa României pentru șase etape, acesta figurează pe lista delegărilor pentru partida dintre Sheriff Tiraspol și Maccabi Tel Aviv, din UEFA Youth League.

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Confruntarea este programată miercuri, 25 noiembrie, de la ora 18:00, la Tiraspol. Augustus Constantin va monitoriza prestația unei brigăzi de arbitri din Lituania, conduse de Vilius Paulauskas. Acesta va fi ajutat la cele două linii de Edvardas Korotkovas și Deividas Lomsargis. Al patrulea oficial va fi moldoveanul Andrei Breguța.

Sheriff Tiraspol a ajuns în turul al treilea al competiției după ce a eliminat-o dramatic pe Farul Constanța. Moldovenii au pierdut cu 0-2 la Ovidiu, dar s-au impus cu 3-1 pe teren propriu și au câștigat la loviturile de departajare, scor 7-6.

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Kyros Vassaras l-a suspendat pentru șase etape după scandalul care a zguduit arbitrajul românesc

Scandalul a izbucnit la finalul lunii septembrie, după examenele de promovare a arbitrilor în Liga 2 și Liga 3. Testele, organizate în perioada 22-23 septembrie, au stârnit numeroase controverse. Au apărut acuzații privind modificarea unor note, iar cazul a făcut obiectul unei sesizări adresate atât lui Răzvan Burleanu, cât și procurorilor DNA.

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La două luni distanță, a prezentat concluziile anchetei interne. CCA susține că rezultatele finale ale examenelor sunt corecte, însă a recunoscut existența unor probleme administrative. Acestea au întârziat publicarea rezultatelor și au afectat imaginea arbitrajului românesc. Kyros Vassaras a decis astfel să îl sancționeze pe Augustus Constantin.

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Interesant este faptul că suspendarea anunțată vizează strict competițiile interne. CCA nu a anunțat nici îndepărtarea lui Augustus Constantin din funcția de șef al Departamentului Arbitri, nici vreo sancțiune care să privească activitatea sa internațională. Concret, Augustus Constantin a ajuns într-o situație incredibilă. Nu poate fi delegat ca observator de arbitri nici măcar la un meci din Liga 2, însă își poate desfășura bine-mersi activitatea la partidele organizate sub egida UEFA.