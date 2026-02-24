Sport

UEFA, o nouă anomalie în războiul FCSB – Steaua!

Controverse pe site-ul UEFA în războiul dintre FCSB și CSA Steaua București: „Steaua” apare în dreptul meciurilor din 2005-2016, iar statistici cu Hagi și Lăcătuș sunt asociate actualei FCSB.
Alex Bodnariu
24.02.2026 | 11:15
UEFA o noua anomalie in razboiul FCSB Steaua
Ce scrie pe site-ul UEFA. FCSB are doar palmaresul după anul 2017!
Războiul dintre FCSB și CSA Steaua București continuă, iar o situație de pe site-ul UEFA stârnește noi controverse. Forul european afișează sigla echipei Armatei până în sezonul 2016-2017, iar numele „Steaua” apare în dreptul meciurilor disputate cu Valencia, Ajax, Chelsea sau Napoli, deși, din 2003, structura juridică s-a schimbat.

Cum arată situația juridică privind războiul FCSB-Steaua

Situația palmaresului dintre CSA Steaua București și FCSB a fost tranșată definitiv în instanță. Conform deciziilor definitive, în special cea pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, palmaresul istoric al Stelei din perioada 1947-1998 aparține CSA Steaua. Aici intră toate titlurile de campioană din acea perioadă, Cupele României, Cupa Campionilor Europeni din 1986 și Supercupa Europei din 1987.

Pentru intervalul 1998-2003, instanțele au stabilit că palmaresul nu a fost transferat legal către entitatea privată care ulterior a devenit FCSB. Practic, această perioadă nu este atribuită definitiv niciuneia dintre părți, din cauza lipsei unui act juridic clar de cesiune a patrimoniului sportiv. Este zona gri a litigiului, deși, sportiv, echipa a continuat să joace în prima ligă.

Începând cu 2003 și până în prezent, FCSB deține exclusiv palmaresul realizat după această dată. Toate titlurile, Cupele sau Supercupele câștigate ulterior sunt contabilizate juridic doar în dreptul FCSB, fără legătură legală cu palmaresul istoric din perioada 1947-1998. Astfel, în prezent, există două entități distincte: CSA Steaua, cu palmaresul istoric, și FCSB, cu palmaresul obținut după 2003.

Ce scrie pe site-ul UEFA. FCSB are doar palmaresul după anul 2017! Decizie interesantă la 21 de ani de la meciul cu Valencia

Pe site-ul UEFA, numele „Steaua” este trecut de la fondarea clubului până în sezonul 2016-2017. Concret, forul european consideră că echipa Armatei a jucat meciurile cu Valencia din 2005, cu Napoli din 2010, cu Ajax și Chelsea din 2013 sau chiar cu Villarreal din 2016. Același logo apare și în dreptul Cupei Campionilor Europeni din 1986.

Astăzi, pe data de 24 februarie 2026, se împlinesc 21 de ani de la meciul pe care Steaua l-a câștigat în fața Valenciei, în Cupa UEFA, la loviturile de departajare. Atunci, echipa era deja preluată de mai bine de doi ani de Gigi Becali și opera cu denumirea „Steaua”, același nume care apare acum inclusiv pe site-ul UEFA, și nu cu cel de FCSB.

De altfel, clubul patronat de Gigi Becali a postat, în dimineața zilei de 24 februarie, un scurt videoclip pe rețelele de socializare, în memoria meciului câștigat la București împotriva Valenciei, echipă care, la acea vreme, era câștigătoarea Cupei UEFA.

Steaua - Ajax, conform UEFA
Steaua – Ajax, conform UEFA

Denumirea și logo-ul FCSB apar abia din sezonul 2017-2018. În luna martie a anului 2017, echipa lui Gigi Becali și-a schimbat numele în FCSB. Cel mai probabil, UEFA consideră că acela a fost momentul zero și folosește denumirea „Steaua” pentru meciurile din anii precedenți, pentru a nu crea confuzie, deși situația juridică se prezenta diferit.

Steaua - Valencia, conform UEFA
Steaua – Valencia, conform UEFA

O altă anomalie pe site-ul UEFA. Marius Lăcătuș este golgheterul FCSB în UEFA Champions League

Mai mult, pe site-ul UEFA apare și o altă scăpare. Deși denumirea de FCSB este utilizată abia din 2017, la statisticile echipei se poate observa cum jucători precum Gică Hagi, Marius Lăcătuș sau Adrian Ilie ocupă primele locuri în clasamentul golgheterilor, deși aceștia nu au evoluat pentru echipa lui Becali.

În continuare, pe site-ul forului european, Cupa Campionilor Europeni este atribuită Stelei București. Totuși, echipa Armatei nu beneficiază de statistici legate de golgheteri sau de numărul de apariții.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
