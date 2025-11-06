Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

UEFA, o nouă confuzie în războiul FCSB – Steaua! Ce a spus despre Emeric Ienei cu doar câteva ore înaintea meciului cu Basel

UEFA continuă să creeze foarte multă confuzie în rândul suporterilor! Ce a transmis forul european despre Emeric Ienei cu puțin timp înainte de Basel - FCSB
Ciprian Păvăleanu
06.11.2025 | 19:48
ULTIMA ORĂ
UEFA a creat din nou confuzie în războiul FCSB - Steaua. Ce a scris despre Emeric Ienei. Foto: Colaj FANATIK
Cu puțin timp înaintea fluierului de start dintre Basel și FCSB, UEFA i-a înștiințat pe toți deținătorii de drepturi despre momentul de reculegere în cinstea marelui antrenor al Stelei, Emeric Ienei. În mesajul transmis, forul european a făcut o nouă gafă ce creează și mai multă confuzie în rândul fanilor.

Cum l-a numit UEFA pe Emeric Ienei înainte de Basel – FCSB

Ziua de 5 noiembrie va rămâne una tristă pentru români, după ce Emeric Ienei s-a stins din viață în dimineața zilei de marți. Înainte de meciul Basel – FCSB, din Europa League, UEFA a anunțat toți deținătorii de drepturi TV despre momentul de reculegere în cinstea legendarului antrenor.

„Se va ține un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, fostul antrenor al lui FCSB, care a decedat ieri”, a fost mesajul forului european pentru televiziuni, conform Prima Sport. Acest lucru stârnește și mai multe controverse, mai ales după ultimele schimbări de pe site-ul oficial.

În postarea pe care cei de la UEFA au făcut-o pe site-ul lor în urmă cu o zi, în care se anunță trecerea în neființă a primului antrenor ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu o echipă din estul Europei, forul european a scris despre Emeric Ienei că a câștigat acest trofeu alături de Steaua București.

