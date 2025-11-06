UEFA, o nouă confuzie în războiul FCSB – Steaua! Ce a spus despre Emeric Ienei cu doar câteva ore înaintea meciului cu Basel

ADVERTISEMENT

Cu puțin timp înaintea fluierului de start dintre Basel și FCSB, UEFA i-a înștiințat pe toți deținătorii de drepturi despre momentul de reculegere în cinstea marelui antrenor al Stelei, Emeric Ienei. În mesajul transmis, forul european a făcut o nouă gafă ce creează și mai multă confuzie în rândul fanilor.

Cum l-a numit UEFA pe Emeric Ienei înainte de Basel – FCSB

Ziua de 5 noiembrie va rămâne una tristă pentru români, după ce Emeric Ienei s-a stins din viață în dimineața zilei de marți. Înainte de meciul Basel – FCSB, din Europa League, UEFA a anunțat toți deținătorii de drepturi TV despre momentul de reculegere în cinstea legendarului antrenor.

„Se va ține un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, fostul antrenor al lui FCSB, care a decedat ieri”, a fost mesajul forului european pentru televiziuni, conform Acest lucru stârnește și mai multe controverse,

în care se anunță trecerea în neființă a primului antrenor ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu o echipă din estul Europei, forul european a scris despre Emeric Ienei că a câștigat acest trofeu alături de Steaua București.

Care era părerea lui Emeric Ienei despre disputa dintre FCSB și Steaua

Spre deosebire de alte legende din acea perioadă, însă el a declarat că ține atât cu echipa ce joacă în cupele europene, FCSB, cât și cu cea din Liga a II-a, CSA Steaua.

„Un lucru este clar în această chestiune: orice s-ar întâmpla, eu ţin cu Steaua, echipa care a câştigat Cupa Campionilor Europeni. Ţin cu echipa care joacă în cupele europene, dar sigur că ţin şi cu echipa aceea, CSA Steaua, care se luptă să promoveze în diviziile superioare.

Dar, repet, oricare ar fi acea echipă, ea ar trebui să facă performanţă, pentru că acesta trebuie să fie obiectivul oricărei formaţii care se respectă. Eu nu doresc să mă poziţionez de nicio parte în acel nedorit conflict. Pentru mine, există o singură echipă Steaua, cea care a câştigat Cupa Campionilor Europeni”, a declarat Emeric Ienei.

Ce a scris UEFA pe site-ul oficial despre moartea lui Emeric Ienei

În seara de 5 noiembrie, UEFA i-a adus un omagiu antrenorului câștigător de Cupa Campionilor Europeni ce s-a stins din viață la 88 de ani. Forul european a amintit atât de cariera sa de jucător, cât și de performanța uriașă de la Steaua București, dar și cea de la cârma echipei naționale:

„Cea mai mare realizare a sa a venit din postura de antrenor al Stelei București, pe care a condus-o spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 – prima pentru un club din estul Europei – învingând-o pe Barcelona la lovituri de departajare după ce scorul a fost 0-0 după timpul regulamentar și prelungiri. În mai multe mandate la echipă, el a câștigat șase campionate ale României și patru Cupe ale României.

În primele sale două mandate pe banca echipei naționale a României, Ienei i-a condus pe tricolori la primul turneu al unei Cupe Mondiale după 20 de ani de absență, devenind primul antrenor ce a depășit faza grupelor alături de România, în 1990, când au întâlnit Italia în optimi. Asumându-și din nou rolul de selecționer în 2000, Ienei a obținut cu România prima victorie a echipei la un turneu final al Campionatului European, cu 3-2 împotriva Angliei”, se arată pe al forului european.