UEFA, omagiu pentru legendarul Emeric Ienei pe site-ul oficial. Ce a scris forul european despre uriașul antrenor

Emeric Ienei a fost primul antrenor ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu o echipă din estul Europei, iar UEFA i-a adus un omagiu pe site-ul oficial
Ciprian Păvăleanu
05.11.2025 | 23:15
UEFA omagiu pentru legendarul Emeric Ienei pe siteul oficial Ce a scris forul european despre uriasul antrenor
UEFA i-a adus un ultim omagiu lui Emeric Ienei. Foto: Colaj FANATIK
Emeric Ienei ne-a părăsit miercuri dimineață, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Antrenorul ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua în 1986 a fost omagiat de UEFA pe site-ul oficial al forului european.

Ce a scris UEFA pe site-ul oficial despre moartea lui Emeric Ienei

Trecerea în neființă a marelui Emeric Ienei a îndoliat o țară întreagă, iar UEFA a scris câteva cuvinte pe site-ul oficial despre cel ce a devenit primul antrenor care câștigă Cupa Campionilor Europeni, actuala Champions League, cu o echipă din estul Europei. Nimeni nu mai reușise acest lucru până la performanța Stelei, urmând ca Steaua Roșie Belgrad să facă același lucru doi ani mai târziu.

„Comunitatea de fotbal din România îl deplânge pe Emeric Ienei, antrenor câștigător al Cupei Campionilor Europeni, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. În timpul carierei sale de jucător, Ienei a fost un mijlocaș tehnic, care a adunat șase selecții pentru echipa națională a României, reprezentându-și țara la Jocurile Olimpice din 1964 de la Tokyo.

În orice caz, cea mai mare realizare a sa a venit din postura de antrenor al Stelei București, pe care a condus-o spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 – prima pentru un club din estul Europei – învingând-o pe Barcelona la lovituri de departajare după ce scorul a fost 0-0 după timpul regulamentar și prelungiri. În mai multe mandate la echipă, el a câștigat șase campionate ale României și patru Cupe ale României.

În primele sale două mandate pe banca echipei naționale a României, Ienei i-a condus pe tricolori la primul turneu al unei Cupe Mondiale după 20 de ani de absență, devenind primul antrenor ce a depășit faza grupelor alături de România, în 1990, când au întâlnit Italia în optimi. Asumându-și din nou rolul de selecționer în 2000, Ienei a obținut cu România prima victorie a echipei la un turneu final al Campionatului European, cu 3-2 împotriva Angliei”, se arată pe site-ul oficial al forului european.

Mircea Lucescu, dărâmat de dispariția lui Emeric Ienei

Mircea Lucescu, actualul selecționer al echipei naționale a României, a vorbit despre tragicul eveniment. „Il Luce” și-a adus aminte de legendarele dueluri împotriva lui Ienei, atunci când el era la Corvinul, iar Emeric Ienei la FC Bihor, dar și când au ajuns în prima divizie, la Dinamo, respectiv Steaua:

„O zi foarte tristă pentru fotbalul românesc… Am avut mereu și am un mare respect pentru Emeric Ienei, mereu a fost respect între noi. Încă de când ne-am confruntat în Divizia B, eu la Corvinul și el la FC Bihor, apoi meciurile noastre la cel mai înalt nivel, eu la Dinamo, el la Steaua, ce meciuri au fost… Prolifice pentru fotbalul românesc, ca și întreaga sa activitate, la Steaua și la echipa națională.

Avea tact, metodă să-l înțeleagă jucătorii, să obțină maxim de la ei, acumulase o mare, mare experiență. Este o mare pierdere pentru fotbalul nostru… o mai spun încă o dată: o zi foarte, foarte tristă pentru fotbalul românesc. A fost un mare antrenor, dar, mai ales, un mare om. Dumnezeu să-l odihnească… și pe noi să ne ierte că nu știm întotdeauna să ne prețuim cum ar trebui marile valori din fotbal, din sport, din mai toate domeniile…”, a declarat Mircea Lucescu pentru FANATIK.

