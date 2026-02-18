Sport

UEFA, prima reacție după scandalul de rasism de la Benfica – Real Madrid

UEFA a oferit o primă reacţie după ce Vinicius Junior a acuzat faptul că ar fi fost abuzat rasial de Gianluca Prestianni în timpul meciului dintre Benfica și Real Madrid.
Bogdan Mariș
18.02.2026 | 11:40
UEFA prima reactie dupa scandalul de rasism de la Benfica Real Madrid
ULTIMA ORĂ
UEFA a oferit o primă reacţie cu privire la scandalul de rasism din timpul partidei Benfica - Real Madrid. FOTO: X
La scurt timp după ce a înscris unicul gol al partidei dintre Benfica și Real Madrid din prima manșă a play-off-ului Champions League, Vinicius Junior a susținut că adversarul său, Gianluca Prestianni, a folosit un termen rasist la adresa sa, aspect acuzat și de către coechipierul brazilianului, Kylian Mbappe. UEFA a oferit o primă reacție oficială în acest caz.

UEFA, prima reacție după scandalul de rasism de la partida Benfica – Real Madrid

Forul european a dezvăluit că a pornit o anchetă cu privire la cele petrecute în timpul partidei dintre Benfica și Real Madrid, pentru a stabili dacă se vor acorda sancțiuni în acest caz. „Rapoartele oficiale ale meciurilor de aseară (n.r. marți seară) sunt analizate.

Când astfel de incidente sunt raportate, se pornește o procedură, iar dacă aceasta duce la sancțiuni disciplinare, acestea vor fi anunțate pe site-ul disciplinar al UEFA. În acest moment, nu avem vreo altă informație de furnizat sau vreun alt comentariu de făcut”, a precizat UEFA, conform Sky Sports.

Ce s-a întâmplat în Benfica – Real Madrid

Vinicius a deschis scorul în minutul 50 al partidei dintre Benfica și Real Madrid, iar după scurt timp, a acuzat faptul că Gianluca Prestianni l-ar fi abuzat rasial, aspect confirmat și de coechipierul brazilianului, Kylian Mbappe. Arbitrul Francois Letexier a oprit meciul mai apoi, partida fiind întreruptă timp de aproximativ 10 minute.

Fotbaliștii lui Alvaro Arbeloa au avut intenția de a se retrage de pe teren în semn de protest, însă jocul s-a reluat, iar tabela nu s-a mai modificat până la final, madrilenii învingând cu 1-0. Returul va avea loc miercuri, 25 februarie, de la ora 22:00, pe Bernabeu.

Ce i-ar fi spus Gianluca Prestianni lui Vinicius

La finalul partidei, Aurelien Tchouameni a dezvăluit ce i-ar fi spus Prestianni lui Vinicius. „Adevărul este că asta nu se poate întâmpla. Ni s-a spus că tipul l-a numit ‘maimuță’ cu tricoul acoperindu-i gura. Apoi spune că nu a spus nimic, că a zis ‘rahat’, dar nu contează. Am vorbit ca echipă, iar Vini ne-a spus că trebuie să continuăm să jucăm”, a spus fotbalistul lui Real Madrid, conform AS.

