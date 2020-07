UEFA, protocol nou pentru sezonul viitor. Vor fi testări cu 6 ore înaintea meciurilor

Liga 1 este chinuită de cazuri de coronavirus, din cauza cărora meciurile trebuie mereu amânate. Cel mai recent exemplu este cel de la Astra, care a dus la amânarea partidei cu Universitatea Craiova, programată iniţial pentru această seară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre acest caz, care se poate încheia în afara terenului, şi a prezentat şi o serie de măsuri care s-ar putea implementa începând cu sezonul viitor.

Din informaţiile oferite de oficialul LPF, şi UEFA lucrează la un nou protocol, care a fost prezentat intern, dar nu este oficial încă. România ar putea prelua modelul european pentru competiţiile interne.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Justin Ştefan: „Cine iese negativ joacă!“

„Veți vedea un lucru interesant zilele viitoare: protocolul UEFA. A fost comunicat în cadrul European Club Association, dar încă nu este oficial. Procedura ar fi ca jucătorii să se testeze cu două sau trei zile înainte ca meciul să fie programat.

Cei pozitivi merg pe direcția stablită, se internează sau izolează acasă. Cei negativi continuă antrenamentele, fac pregătirea. Urmează o nouă testare cu 6 ore înaintea meciului. Cine iese negativ joacă, cine nu, nu mai joacă.

ADVERTISEMENT

Luăm și noi în calcul această variantă, să o propunem autorităților. Am mai spus-o, regulile trebuie adoptate pentru atingerea obiectivului“, a declarat Justin Ştefan la Digisport.

Justin Ştefan: „O să avem un singur partener de testare. Reducere 50%“

Numărul mare de testări va creşte cheltuielile cluburilor. Dacă la nivelul fotbalului mare, acest lucru nu ar fi o problemă, în Casa Pariurilor Liga 1 resursele sunt limitate. Există posibilitatea ca forul european să subvenţioneze costurile, dar se caută şi soluţii interne.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Categoric că este o discuție pe fondurile de testare. Nu știu cine le suportă, cluburile sau UEFA. Luați-o sub beneficiu de inventar, încă nu e nimic clar.

Categoric că avem un preț destul de ridicat în acest moment. Am găsit o soluție, să avem un singur partener de testare. Asta înseamnă o reducere substanțială de preț. Am avut deja o discuție cu unul dintre furnizori. Am primit un preț la jumătate“, a încheiat oficialul LPF.

ADVERTISEMENT