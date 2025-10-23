Sport

UEFA, răspuns oficial după ce i-a luat trofeul Champions League lui FCSB și l-a mutat la CSA Steaua: „E o hotărâre definitivă”

UEFA a oferit primul răspuns în disputa palmaresului dintre CSA Steaua și FCSB. Ce spune forul european după modificarea logo-ului câștigătoare Cupei Campionilor Europeni.
Iulian Stoica
23.10.2025 | 18:22

Cum a răspuns UEFA după în conflictul FCSB - CSA Steaua.
Lumea fotbalului din România a primit o veste neașteptată în sfârșitul săptămânii trecute. Deși pe site-ul UEFA apărea că FCSB a câștigat Liga Campionilor în 1986, website-ul oficial al competiției a modificat acest lucru, CSA Steaua apărând în dreptul echipei triumfătoare. Cum a reacționat forul european vizavi de această modificare.

UEFA, răspuns după mutarea trofeului UCL de la FCSB la CSA Steaua

Sfârșitul ultimei săptămâni a oferit o veste inimaginabilă pentru suporterii români. Deși FCSB era trecută în dreptul Ligii Campionilor din 1986, trofeul a apărut în dreptul CSA Steaua, lucru ce a dus spre nemulțumirea a zeci de mii de suporteri.

În cele din urmă, forul european a oferit o explicație după cele întâmplate. Concret, UEFA a transmis că a efectuat această modificare după decizia instanțelor din România.

„După cum probabil știți, acum câteva luni a fost pronunțată o hotărâre definitivă de către o instanță din România în această privință”, a transmis UEFA, conform Golazo.ro.

FCSB, plângere în urma deciziei UEFA

La scurt timp după ce UEFA a efectuat modificarea, FCSB a transmis o solicitare forului european. Mai exact, clubul patronat de Gigi Becali a cerut clarificări după ce site-ul oficial a schimbat câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986.

„Fotbal Club FCSB S.A. a transmis o solicitare oficială către UEFA prin care cere clarificări în legătură cu modul în care este prezentată pe site-ul oficial al forului european victoria istorică din 1986, când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni”, a fost mesajul oferit de FCSB.

Cum a reacționat Gigi Becali după decizia UEFA

La scurt timp după decizia UEFA, Gigi Becali a transmis, pentru FANATIK, că e vorba despre o hackăreală, forul european ținând cont de continuitate, ci nu de instanțele judecătorești.

„Am vorbit acum cu avocaţii. Nu am primit nimic. Cred că este vorba de o hackăreală. Nu există aşa ceva. La UEFA se ia în considerare continuatorul. E adevărat că nu ne numim Steaua, dar suntem continuatorii.

Şi dacă suntem continuatorii, suntem deţinătorii. Alta e că schimbăm numele, altul e palmaresul. Palmaresul este ţinut de continuatori. Noi deţinem palmaresul din 2003 până în prezent, prin hotărâre judecătoarească.

Este o hackeăreală. Nu există aşa ceva. UEFA, ca să te şteargă, trebuie să existe o decizie. Este o aiureală”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

