Sport

UEFA, reformă majoră: preliminariile pentru EURO și Mondial nu vor mai fi la fel! „Revoluție” și în Liga Națiunilor

UEFA a decis să schimbe din temelii preliminariile Campionatului Mondial și Campionatului European. Se anunță o adevărată revoluție și în Liga Națiunilor, iar fotbalul trece la un alt nivel.
Flaviu Popa
15.09.2026 | 07:22
UEFA reforma majora preliminariile pentru EURO si Mondial nu vor mai fi la fel Revolutie si in Liga Natiunilor
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Ceferin anunță schimbări mari
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Comitetul Executiv al UEFA se reunește marți la Salonic, în Grecia, pentru a revoluționa fotbalul. Se anunță o reformă majoră a competițiilor masculine interțări, iar preliminariile Campionatului Mondial, ale celui European și Liga Națiunilor nu vor mai fi niciodată la fel.

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După cum anunță chiar UEFA pe site-ul oficial, sunt șanse mari ca modelul din Liga Campionilor să fie implementat și în cele mai importante competiții pentru echipele naționale, începând cu anul 2028.

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Decizia vine după o analiză aprofundată a formatului actual și după ce au existat consultări cu toate federațiile membre. Conceptul a fost deja validat și va fi implementat după Campionatul European din 2028. După ce va fi adoptat noul model, Liga Națiunilor va avea trei ligi de 18 echipe din sezonul 2028/2029. Fiecare ligă va avea trei grupe de șase echipe, care vor disputa șase meciuri împotriva a cinci adversari diferiți. Important, meciurile vor fi acasă sau în deplasare cu echipe din urne valorice diferite.

În condițiile în care participă 55 de naționale, Liga C va include o grupă de șapte echipe, iar programul în această situație va începe mai rapid. Sferturile de finală, turneul Final Four și meciurile de baraj rămân neschimbate conform UEFA.com.

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Preliminariile Campionatului European vor avea un sistem bazat pe divizii, la fel ca și Europa League

În același timp, preliminariile Campionatului European va adopta un sistem pe divizii și se va juca într-un sistem asemănător Ligii Campionilor, Europa League sau Conference League. Liga 1 va cuprinde 36 de echipe din Ligile A și B ale Ligii Națiunilor, iar restul de 18 sau 19 selecționate vor ajunge în Liga 2.

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Potrivit regulamentului, în Liga 1 a preliminariilor vor exista trei grupe de 12 echipe, venite din trei urne valorice. Fiecare echipă națională va juca nu mai puțin de șase meciuri tur-retur împotriva a șase adversari diferiți, câte doi din fiecare urnă. Liga a 2-a din preliminarii va fi organizată identic cu Liga C din Liga Națiunilor, cu trei grupe de șase sau una de șapte echipe.

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O altă noutate are legătură directă cu echipele gazdă, care vor organiza turneele finale. Acestea, deși calificate, vor participa în preliminariile europene, cu obiectivul de a obține o poziție cât mai bună pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor. Echipele care se vor clasa cel mai bine din fiecare grupă a Ligii 1 se vor califica direct la European sau Mondial, iar locurile rămase vor fi puse la bătaie într-un sistem play-off.

UEFA va organiza o conferință de presă și va prezenta mai multe detalii despre revoluția din fotbalul european

Mai multe detalii vor fi oferite de reprezentanții UEFA într-o conferință de presă care va avea loc la mijlocul lunii septembrie. „Noile formate vor îmbunătăți echilibrul competitiv, vor reduce numărul de meciuri fără miză și vor oferi o competiție mai atractivă și dinamică pentru fani, asigurând în același timp o șansă corectă de calificare pentru toate echipele, fără a adăuga date suplimentare în calendarul internațional”, declara președintele UEFA, Aleksander Ceferin, în urmă cu câteva luni.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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