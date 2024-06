UEFA, restricții în baza de pregătire a naționalei Romaniei! Cum arată vestiarul tricolorilor pe AKON Arena. Foto Exclusiv

Naţionala României pregăteşte meciurile de la EURO 2024 pe AKON Arena, stadionul unde îşi dispută meciurile de pe teren porpiu Wurzburger Kickers. Cu această ocazie, UEFA a impus mai multe restricţii în baza de pregătire a tricolorilor.

Restricţiile impuse de UEFA în baza de pregătirea a naţionalei României

UEFA a cerut ca numele comercial al stadionului din Wurzburg să fie mascat în timpul antrenamentelor şi conferinţelor de presă ale naţionalei României. Astfel, în loc de AKON Arena, stadionul poartă doar numele Arena. Aşa cum se întâmplă şi cu arenele de la EURO 2024, UEFA impune să nu fie folosit numele comercial al stadionului pe durata competiţiilor organizate de forul continental.

Astfel, angajaţii FRF au acoperit în aceste zile numele AKON în toată baza de pregătire din Wurzburg. Clubul bavarez şi firma AKON, o companie de turism, au încheiat parteneriatul pentru denumirea comercială a stadionului în 2023, după ce anterior fusese cunoscut sub numele de Flyeralarm Arena.

În plus, o firmă de pază asigură siguranţa pe toată durata acţiunilor naţionalei României la stadionul din Wurzburg. Nicio persoană fără acreditare oferită de UEFA nu are voie să intre în bază în aceste zile, iar în parcarea din faţa intrării în stadion nu este permisă parcarea automobilelor, singura excepţie fiind autocarul naţionalei României.

“Avem nişte instrucţiuni foarte clare, unde şi când putem interacţiona cu jucătorii, unde şi la ce antrenamente putem să participăm. Noi, cei din board-ul federaţiei” – Andrei Vochin în emisiunea Hai la EURO

Naţionala României are sală de forţă la stadionul din Wurzburg

Naţionala României are parte de cele mai bune condiţii pe AKON Arena, chiar dacă vorbim de stadionul unei echipe din liga a patra germană. Jucătorii fac încălzirea în sala de forţă de la arenă şi ies imediat la antrenament, .

FANATIK , iar Edi Iordănescu a avut cerinţe clare pentru a beneficia cele mai bune condiţii la Wurzburg.

“Încă din clipa în care am aflat că românii se vor pregăti aici am început să pregătesc iarba. Am însămânțat, am udat pentru a avea un gazon des. Îl tund astfel încât lungimea firului să fie de 22 de milimetri, așa mi-a cerut Mister Edi”, a dezvăluit Niklas Muller pentru FANATIK.

În vestiarul naţionalei României de la Wurzburg

FANATIK a intrat în posesia imaginilor cu vestiarul naţionalei României de pe AKON Arena. Jucătorii lui Edi Iordănescu se schimbă într-un vestiar cochet, tipic pentru echipele din ligile inferioare, dar care a fost tapetat cu sigle româneşti.

, după ce şi adversarii din al doilea meci al Grupei E au vrut să aleagă tot micuţul orăşel din Bavaria. FRF s-a mişcat mai repede în această situaţie şi Edi Iordănescu a primit baza pe care şi-o dorea pentru EURO 2024.

1967 este anul în care s-a construit AKON Arena

